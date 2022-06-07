Как хранить сыр и можно ли его замораживать – рассказывают эксперты

Сегодня сыр не из дешевых. И, покупая продукт, мы хотим сохранить его свежесть надолго. И если с овощами, например, кабачками, в этом вопросе все проще, то у сыра есть свои правила хранения.

Оказывается, он стареет, дышит и потеет практически, как человек. Это важно учитывать.

Правила хранения сыра / Фото: freepik.com

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Сыры с плесенью лучше всего хранятся в отдельной емкости с герметичной крышкой или в упаковке, в которой вы его купили.

Рекомендации с канала СЕКРЕТЫ ДОМОХОЗЯЕК.

Как сохранить сыр в холодильнике

Сыр нужно хранить в пергаменте, сыр с плесенью – в герметичной емкости / Фото: Pinterest

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Эксперты категорически не рекомендуют хранить сыр в полиэтиленовых пакетах. В лучшем случае, сыр утратит свой особенный вкус.

Но страшнее другое – в пакете будут быстро распространяться бактерии, поэтому продукт станет опасным для употребления.

Итак, когда вы принесли сыр домой, извлеките его из пакета и переложите в специальную бумагу для его хранения.

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Если такой нет, можно использовать пергамент. Он пропускает воздух и не даст сыру засохнуть. Здесь важно правильно завернуть бумагу, словно вы упаковываете подарок. Это касается и нарезанного сыра.

Случается так, что плесень появилась на твердом сыре. Здесь советуют обрезать пораженные места.

Но так нельзя делать с мягкими сырами, как камамбер и бри. Плесень на них означает, что сыр нужно выбросить.

Что касается мягких сыров, моцареллы, брынзы, феты, то их нужно хранить в рассоле. Правда, срок хранения их не слишком долгий.

Секреты и правила хранения кофейных зерен найдете здесь.

Как избежать быстрого появления плесени на сыре

Срезы твердого сыра советуют смазывать сливочным маслом / Фото: freepik.com

Не хранить его на дверце холодильника. Из-за частого открывания и закрывания происходит перепад температур.

Советуют смазать срез сыра сливочным маслом. Оно перекроет доступ воздуха. Когда понадобится отрезать сыр, можно делать это сразу же или вытереть слой масла салфеткой.

Правила хранения есть и у цветной капусты, их ищите в этом материале.

Можно ли заморозить сыр, чтобы продлить его хранение?

Эксперты не рекомендуют замораживать сыр / Фото: Pinterest

Эксперты говорят, что можно. Но все зависит от того, как вы его потом будете использовать.

Итак, после заморозки продукт может утратить свои вкусовые качества и даже стать резиновым или будет крошиться. Есть его будет невкусно, разве что использовать при приготовлении горячих блюд.

Правила хранения оливкового масла читайте здесь.