Як правильно зберігати свіжий інжир, щоб він не зіпсувався завчасно

Усі фрукти, які ростуть не у нас, вимагають особливих правил зберігання. Якщо ананаси можуть привезти трохи недозрілими і їх зберігати простіше, то інжир – примхливий, він м'який за структурою і навіть найменше пошкодження призведе до його швидкого псування. Що потрібно знати, щоби продовжити життя цього фрукту – нижче.

Як правильно зберігати інжир

Інжир може пролежати в холодильнику за температури +3 градуси / Фото: Pixabay

Як правильно зберігати свіжий інжир / Фото: Pixabay

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Перед тим, як відправити інжир на зберігання, треба уважно його оглянути. Якщо є вм'ятини і подряпини, то такий інжир потрібно з'їсти одразу. Для зберігання він не підходить.

Якщо є бажання помити інжир перед зберіганням, то робити це потрібно обережно. Краще це робити з пульверизатора. Але експерти радять акуратно протерти його насухо, а в контейнер скласти, перекладаючи паперовими серветками. Інжир не терпить вологи.

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Єдине місце зберігання свіжого інжиру – холодильник. Середня температура +3 градуси. Так фрукти можуть пролежати 5-7 днів.

Недозрілий інжир у холодильник класти не потрібно. Він має полежати добу-дві в прохолодному і темному місці. Якщо по закінченню цього терміну він придатний до зберігання, то помістіть його в пластиковий контейнер і відправте в холодильник.

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