Як приготувати бічерин на основі кави та какао, улюблений напій Ніцше

Чудово та несолодко – так можна описати відчуття після першого ковтка бічерину. Потрібно обов'язково зварити 30 мілілітрів еспресо, бажано в турці.

Бічерин народився в італійському Турині, шоколадній столиці Італії, там він був придуманий і високо оцінений філософом Фрідріхом Ніцше та письменником Дюма-батьком.

Як приготувати бічурин, напій на основі какао, кави та шоколаду / Фото: instagram.com/serikovcoffeecompany

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Щодо какао, воно може бути підсолодженим або без цукру, але обов'язково гарячим. Перед тим, як вливати вершки, трохи підігрійте їх.

Рецепт з каналу Cheers! | Напої.

Бічерин

Бичерин / Фото: instagram.com/serikovcoffeecompany

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Інгредієнти:

гаряче какао – 100 мл;

еспресо – 30 мл;

вершки 50% – 50 мл;

тертий шоколад.

Тут знайдете три способи смачно зварити каву, якщо турки немає.

Як приготувати:

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У келих налийте гаряче какао. Влийте еспресо тонким струмком через ложку. Налийте теплі вершки через сито. Прикрасьте тертим шоколадом.

Як зварити каву по-єгипетськи та в чому її особливість – читайте тут.