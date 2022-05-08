Як приготувати бічерин на основі кави та какао, улюблений напій Ніцше

Чудово та несолодко – так можна описати відчуття після першого ковтка бічерину. Потрібно обов'язково зварити 30 мілілітрів еспресо, бажано в турці.
Бічерин народився в італійському Турині, шоколадній столиці Італії, там він був придуманий і високо оцінений філософом Фрідріхом Ніцше та письменником Дюма-батьком.
Як приготувати бічурин, напій на основі какао, кави та шоколаду / Фото: instagram.com/serikovcoffeecompany
Щодо какао, воно може бути підсолодженим або без цукру, але обов'язково гарячим. Перед тим, як вливати вершки, трохи підігрійте їх.
Рецепт з каналу Cheers! | Напої.
Бічерин
Бичерин / Фото: instagram.com/serikovcoffeecompany
Інгредієнти:
- гаряче какао – 100 мл;
- еспресо – 30 мл;
- вершки 50% – 50 мл;
- тертий шоколад.
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Як приготувати:
- У келих налийте гаряче какао.
- Влийте еспресо тонким струмком через ложку.
- Налийте теплі вершки через сито.
- Прикрасьте тертим шоколадом.
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