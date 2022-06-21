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Як приготувати ідеально правильне соте – рецепт з овочами (фото)

Ірина Маслова
21 червня, 17:06
Інгредієнти в соте не можна перемішувати, технологія вимагає підкидання. Усе смажиться на сильному вогні та за мінімальної кількості олії. Соте – ідеальний вибір для швидкої вечері

Французька кухня подарувала нам багато чого неповторного. Від хрумкого багета до яловичини по-бургундськи, зупинимося на соте.

Ми звикли називати соте все, що тушкується на сковороді, – овочі з рибою, м'ясом, куркою та морепродуктами. Насправді, sauté можна перекласти, як стрибати або, що вживається частіше, обсмажувати в невеликій кількості олії.

Як правильно приготувати соте

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Тож якщо хочете приготувати правильне соте, то спочатку потрібно потренуватися з холодною сковородою, підкидаючи на ній нарізані продукти.

Отже, правила ідеального соте та рецепт від ponciki овочевого з кабачками або баклажанами.

Як потрібно готувати соте

Продукти для соте ріжуться крупно

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  • Усі інгредієнти крупно нарізаються.
  • Перемішувати соте потрібно один раз перед подачею.
  • Сіль додається наприкінці приготування.
  • Можна додати трохи окропу в процесі.
  • У сковороді має бути кілька крапель олії, розподіліть її по сковороді пензликом.
  • Готуйте соте без кришки.

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Овочеве соте

Овочеве соте

Інгредієнти:

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  • баклажани або кабачки;
  • морква;
  • болгарський перець;
  • помідори;
  • часник – за смаком;
  • цукор – 2 ст. л.;
  • сіль – 3 ст. л.;
  • оцет 6% – 80 мл
  • олія;
  • гострий перець – за смаком.

Як приготувати:

  1. Моркву нарізати великими кружальцями, баклажани або кабачки, перець та помідори кубиками.
  2. У гарячу сковороду капнути олію. Викласти овочі. Готувати, підкидаючи.
  3. За 5 хвилин до закінчення приготування додати часник, гострий перець і оцет і перемішайте.
  4. Посолити та додати інші спеції наприкінці приготування.

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