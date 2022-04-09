Французький багет з чотирьох інгредієнтів – простий рецепт

У Франції, як і в Італії, не уявляють свій раціон без свіжоспеченого хліба. У Тоскані його печуть із сушеними травами та з невеликою кількістю сиру.
А коли ми кажемо про французький хліб, то згадуємо насамперед багет, довгастий і дуже хрумкий.
Щоб отримати ту саму скоринку, під деком з багетом потрібно поставити глибоке деко з водою. Хліб випікатиметься поступово і буде дуже ніжним усередині.
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Рецепт з каналу Бухарська Кухня.
Французький багет
Інгредієнти:
- 550 г борошна;
- 350 мл теплої води;
- 5 г сухих дріжджів;
- 1 ч. л. солі.
Рецепт соковитого хліба, що готується на сковороді, читайте тут.
Як приготувати:
- Дріжджі розвести у гарячій воді. додати сіль. Залишити на п'ять-сім хвилин.
- Частками ввести просіяне борошно, перемішати. Залишити для підняття на 30 хвилин.
- Тісто обім'яти і викласти на припилену борошном поверхню. Розділити на дві частини, сформувати багети і викласти на злегка присипане борошном, застелене деко. Накрити рушником, залишити на 20 хвилин.
- У нижнє деко налити воду і розігріти духовку до 220 градусів.
- Багети присипати борошном і зробити надрізи.
- Коли з'явиться пара над деком з водою, випікати багети 40 хвилин.
Докладніше про ці багети дивіться у відео.