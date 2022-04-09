Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ⚡ Обстріл вокзалу в Краматорську 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua

Без випікання

Смажимо до скоринки

Вечеря за 15 хвилин

Смак дитинства

Чим замінити вершки

Швидкий обід
СЬОГОДНІ Їжа

Французький багет з чотирьох інгредієнтів – простий рецепт

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 квітня, 08:18
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Тісто має відстоятись двічі – після замісу та перед випіканням у вигляді вже сформованих багетів. Під час випікання в духовці має бути деко з водою
Домашній багет
Домашній багет / Фото: Depositphotos

У Франції, як і в Італії, не уявляють свій раціон без свіжоспеченого хліба. У Тоскані його печуть із сушеними травами та з невеликою кількістю сиру.

А коли ми кажемо про французький хліб, то згадуємо насамперед багет, довгастий і дуже хрумкий.

Реклама

Щоб отримати ту саму скоринку, під деком з багетом потрібно поставити глибоке деко з водою. Хліб випікатиметься поступово і буде дуже ніжним усередині.

Рецепт з каналу Бухарська Кухня.

Французький багет

Французький багет
Французький багет / Фото: pexels.com

Реклама

Інгредієнти:

  • 550 г борошна;
  • 350 мл теплої води;
  • 5 г сухих дріжджів;
  • 1 ч. л. солі.

Рецепт соковитого хліба, що готується на сковороді, читайте тут.

Як приготувати:

Реклама
  1. Дріжджі розвести у гарячій воді. додати сіль. Залишити на п'ять-сім хвилин.
  2. Частками ввести просіяне борошно, перемішати. Залишити для підняття на 30 хвилин.
  3. Тісто обім'яти і викласти на припилену борошном поверхню. Розділити на дві частини, сформувати багети і викласти на злегка присипане борошном, застелене деко. Накрити рушником, залишити на 20 хвилин.
  4. У нижнє деко налити воду і розігріти духовку до 220 градусів.
  5. Багети присипати борошном і зробити надрізи.
  6. Коли з'явиться пара над деком з водою, випікати багети 40 хвилин.

Докладніше про ці багети дивіться у відео.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Секрети свіжості
Як зберігати цвітну капусту?
Дізнатися
Будете пекти паски цього року?
Дізнатись рецепт
Рецепт за гороскопом
Що приготувати для Терезів
Дізнатися страву
Кулінарна швидка допомога
Рятуємо пересолене
Як виправити
Контроль якості
Перевірити розпушувач тіста
Дізнатися
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Лайфхак тижня
Домашні чіпси
Хакнути
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти