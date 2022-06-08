Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку ⚡ Обстріли міст України 🔥 Герої Сьогодні 💲 Що з доларом?

Торт без випікання

Бамбл-кава

Сир за 15 хвилин

Готуємо баклажани

Як у дитинстві

Суп із кабачків
СЬОГОДНІ Їжа

Смажені пельмені – як приготувати, щоби була золотава й хрумка скоринка

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 червня, 09:36
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Нижче два способи – для зварених та заморожених пельменів. На бажання в процесі обсмажування можна додати трохи тертого твердого сиру
Смажені пельмені
Смажені пельмені

Це коли хочеться з простих пельменів зробити не те, щоб щось неймовірне, але вдосконалити просту їжу точно.

До речі, якщо любите пельмені та не марнувати час, то їх можна швидко приготувати на сковороді.

Реклама

Нижче – два рецепти для смажених пельменів. Перший, ми його перевірили, для зварених пельменів. Кількість води, що вливається в сковороду, регулюйте.

Тут важливо, щоби пельмені не розмокли ще більше, а набули хрусткої текстури.

Другий знайшли у Без Фартуха – кулінарний канал. Тут вода не потрібна, оскільки використовується заморожений продукт.

Реклама

Смажені пельмені із сиром

Смажені пельмені із сиром
Смажені пельмені із сиром

Інгредієнти:

  • пельмені;
  • масло вершкове – 50 г;
  • сметана – 2 ст. л.;
  • вода – 0,5 склянки;
  • паприка, спеції, сіль;
  • сир твердий – 50 г;
  • зелень.

Як приготувати:

Реклама
  1. Пельмені відварити, злити воду, кинути на сковороду. Додати масло та сметану, перемішати.
  2. Влити воду та додати спеції, перемішати. Готувати до випаровування рідини під кришкою, помішуючи.
  3. Додати тертий сир та зелень, перемішати.

Як посмажити заморожені пельмені

Для початку потрібно розігріти трохи вершкового масла на сковороді та викласти пельмені. Смажити їх потрібно по 5 хвилин з кожного боку.

Тепер можна накрити кришкою та готувати, перевертаючи пельмені, ще 3-5 хвилин. Подавати їх можна із соусом зі сметани та нарізаної зелені.

Тут дивіться, як правильно обсмажувати пельмені.

Обов'язково спробуйте ліниві пельмені, які готуються у духовці.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Використовуєте м'яту в раціоні?
Готувати
Добірка страв
Що приготувати з броколі
Рецепти
Секрети чеської кухні
Куряча печінка
Готувати
Секрети свіжості
Як зберігати сир?
Дізнатися
Лайфхак тижня
Домашня варена ковбаса
Хакнути
Кулінарна швидка допомога
Чим замінити оцет у раціоні?
Дізнатися
Контроль якості
Як перевірити сало?
Хакнути
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти