Смажені пельмені – як приготувати, щоби була золотава й хрумка скоринка

Це коли хочеться з простих пельменів зробити не те, щоб щось неймовірне, але вдосконалити просту їжу точно.
До речі, якщо любите пельмені та не марнувати час, то їх можна швидко приготувати на сковороді.
Нижче – два рецепти для смажених пельменів. Перший, ми його перевірили, для зварених пельменів. Кількість води, що вливається в сковороду, регулюйте.
Тут важливо, щоби пельмені не розмокли ще більше, а набули хрусткої текстури.
Другий знайшли у Без Фартуха – кулінарний канал. Тут вода не потрібна, оскільки використовується заморожений продукт.
Смажені пельмені із сиром
Інгредієнти:
- пельмені;
- масло вершкове – 50 г;
- сметана – 2 ст. л.;
- вода – 0,5 склянки;
- паприка, спеції, сіль;
- сир твердий – 50 г;
- зелень.
Як приготувати:
- Пельмені відварити, злити воду, кинути на сковороду. Додати масло та сметану, перемішати.
- Влити воду та додати спеції, перемішати. Готувати до випаровування рідини під кришкою, помішуючи.
- Додати тертий сир та зелень, перемішати.
Як посмажити заморожені пельмені
Для початку потрібно розігріти трохи вершкового масла на сковороді та викласти пельмені. Смажити їх потрібно по 5 хвилин з кожного боку.
Тепер можна накрити кришкою та готувати, перевертаючи пельмені, ще 3-5 хвилин. Подавати їх можна із соусом зі сметани та нарізаної зелені.
Тут дивіться, як правильно обсмажувати пельмені.
Обов'язково спробуйте ліниві пельмені, які готуються у духовці.