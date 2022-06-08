Смажені пельмені – як приготувати, щоби була золотава й хрумка скоринка

Нижче два способи – для зварених та заморожених пельменів. На бажання в процесі обсмажування можна додати трохи тертого твердого сиру

Смажені пельмені

Це коли хочеться з простих пельменів зробити не те, щоб щось неймовірне, але вдосконалити просту їжу точно.

До речі, якщо любите пельмені та не марнувати час, то їх можна швидко приготувати на сковороді.

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Нижче – два рецепти для смажених пельменів. Перший, ми його перевірили, для зварених пельменів. Кількість води, що вливається в сковороду, регулюйте.

Тут важливо, щоби пельмені не розмокли ще більше, а набули хрусткої текстури.

Другий знайшли у Без Фартуха – кулінарний канал. Тут вода не потрібна, оскільки використовується заморожений продукт.

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Смажені пельмені із сиром

Смажені пельмені із сиром

Інгредієнти:

пельмені;

масло вершкове – 50 г;

сметана – 2 ст. л.;

вода – 0,5 склянки;

паприка, спеції, сіль;

сир твердий – 50 г;

зелень.

Як приготувати:

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Пельмені відварити, злити воду, кинути на сковороду. Додати масло та сметану, перемішати. Влити воду та додати спеції, перемішати. Готувати до випаровування рідини під кришкою, помішуючи. Додати тертий сир та зелень, перемішати.

Як посмажити заморожені пельмені

Для початку потрібно розігріти трохи вершкового масла на сковороді та викласти пельмені. Смажити їх потрібно по 5 хвилин з кожного боку.

Тепер можна накрити кришкою та готувати, перевертаючи пельмені, ще 3-5 хвилин. Подавати їх можна із соусом зі сметани та нарізаної зелені.

Тут дивіться, як правильно обсмажувати пельмені.

Обов'язково спробуйте ліниві пельмені, які готуються у духовці.