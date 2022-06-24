Як приготувати курячі стегна, щоб здивувати гостей – добірка рецептів (фото)

Якщо є курячі стегна, то можна не хвилюватися, що не буде чим нагодувати сім'ю. В Албанії, наприклад, з ними готують чудовий плов.

А от найшвидше їх приготувати на сковороді або запекти. Щоб уникнути сухості м'яса, час приготування стегон не має перевищувати 30-40 хвилин.

Як смачно приготувати курячі стегна, добірка рецептів

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Стегна за рецептом elendaisy_food спочатку тушкуються в яблучному соку, потім з нього потрібно зробити соус. Чорнослив та курагу радить додати при запіканні стегон ingayushmanova31.

Фублогерка wiktorija_andrushcenko20 пропонує запекти стега під твердим сиром, попередньо прибравши кісточки.

Курячі стегна із сухофруктами

Курячі стегна із сухофруктами

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Інгредієнти:

6 шт. курячих стегон зі шкірою, без кісток;

по 18-20 шт. кураги, чорносливу;

сіль.

Як приготувати:

Сухофрукти замочити в гарячій воді. Помити, обсушити. Стегна промити, обсушити. Три стегна начинити чорносливом, три – курагою. Скласти у форму для запікання. Запікати в розігрітій до 180 градусів духовці, періодично поливаючи соком, 35-40 хвилин. За бажанням наприкінці запікання можна додати сухі трави.

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Курячі стегна під твердим сиром

Курячі стегна під сиром

Інгредієнти:

по 6 шт. стегна, помідори чері;

3-4 ст. л. соєвого соусу;

2 ст. л. гірчиці;

по 100 г твердого сиру, майонезу;

сіль, перець, паприка.

Як приготувати:

Курячі стегна вимити, обсушити. Гострим ножем акуратно витягнути кісточку. Викласти у форму, додати приправи. Перемішати, додати помідори, накрити фольгою. Запікати за 190 градусів 30 хвилин. За 5 хвилин до закінчення посипати твердим сиром, готувати без фольги.

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Курячі стегна в яблучному соку

Курячі стегна в яблучному соку

Інгредієнти:

1 кг курячих стегон;

200-250 мл яблучного соку;

1 середня цибулина;

сіль, перець.

Як приготувати:

Стегна посолити та поперчити. Сік довести до кипіння, додати курку. Тушкувати на середньому вогні 7-10 хвилин. Перевернути м'ясо та готувати ще 7-10 хвилин. Викласти на тарілку, накрити кришкою. Нарізати цибулю півкільцями та додати до соку. Готувати, помішуючи, до карамельного кольору близько 5 хвилин. Соус перелити в тарілку. Повернути до сковороди стегна, полити соусом. Готувати на повільному вогні 10 хвилин.

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