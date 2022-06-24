Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

Как приготовить куриные бедра, чтобы удивить гостей – подборка рецептов (фото)

Ирина Маслова
24 июня, 10:18
Во-первых, это праздничная и одновременно бюджетная еда. Во-вторых, готовится быстро и очень вкусными бывают бедра, если добавить сухофрукты или обжарить в яблочном соке

Если есть куриные бедра или окорочка, то можно не волноваться, что будет нечем накормить семью. В Албании, например, с ними готовят отличный плов.

А вот быстрее всего их приготовить на сковороде или запечь. Чтобы избежать сухости мяса, время приготовления бедер не должно превышать 30-40 минут.

Как вкусно приготовить куриные бедра, подборка рецептов / Фото: cooking.nytimes.com

Реклама

Бедра по рецепту elendaisy_food сначала тушатся в яблочном соке, затем из него нужно сделать соус. Чернослив и курагу советует добавить при запекании бедер ingayushmanova31.

Фублогер wiktorija_andrushcenko20 предлагает запечь бедра под сыром, предварительно убрав косточки.

Куриные бедра с сухофруктами

Куриные бедра с сухофруктами

Реклама

Ингредиенты:

  • 6 шт. куриных бедер с кожей, без костей;
  • по 18-20 шт. кураги, чернослива;
  • соль.

Как приготовить:

  1. Сухофрукты замочить в горячей воде. Помыть, обсушить. Бедра промыть, обсушить.
  2. Три бедра начинить черносливом, три – курагой. Сложить в форму для запекания.
  3. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке, периодически поливая соком, 35-40 минут.
  4. По желанию в конце запекания можно добавить сухие травы.

Чтобы приготовить гречку по-особенному, познакомьтесь с этими рецептами.

Реклама

Куриные бедра под сыром

Куриные бедра под сыром

Ингредиенты:

  • по 6 шт. бедра, помидоры черри;
  • 3-4 ст. л. соевого соуса;
  • 2 ст. л. горчицы;
  • по 100 г твердого сыра, майонеза;
  • соль, перец, паприка.

Как приготовить:

  1. Куриные бедра вымыть, обсушить. Острым ножом аккуратно вытащить косточку.
  2. Выложить в форму, добавить приправы.
  3. Перемешать, добавить помидоры, накрыть фольгой.
  4. Запекать при 190 градусах 30 минут. За 5 минут до окончания посыпать твердым сыром, готовить без фольги.

Если любите скумбрию, то здесь собраны интересные рецепты с ней.

Куриные бедра в яблочном соке

Куриные бедра в яблочном соке

Ингредиенты:

  • 1 кг куриных бедер;
  • 200-250 мл яблочного сока;
  • 1 средняя луковица;
  • соль, перец.

Как приготовить:

  1. Бедра посолить и поперчить.
  2. Сок довести до кипения, добавить курицу. Тушить на среднем огне 7-10 минут. Перевернуть мясо и готовить еще 7-10 минут.
  3. Выложить на тарелку, накрыть крышкой.
  4. Нарезать лук полукольцами и добавить к соку. Готовить, помешивая, до карамельного цвета около 5 минут. Соус перелить в тарелку.
  5. Вернуть в сковороду бедра, полить соусом. Готовить на медленном огне 10 минут.

Как вкусно использовать нут и рецепты найдете здесь.