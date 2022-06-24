Как приготовить куриные бедра, чтобы удивить гостей – подборка рецептов (фото)

Если есть куриные бедра или окорочка, то можно не волноваться, что будет нечем накормить семью. В Албании, например, с ними готовят отличный плов.
А вот быстрее всего их приготовить на сковороде или запечь. Чтобы избежать сухости мяса, время приготовления бедер не должно превышать 30-40 минут.
Как вкусно приготовить куриные бедра, подборка рецептов / Фото: cooking.nytimes.com
Бедра по рецепту elendaisy_food сначала тушатся в яблочном соке, затем из него нужно сделать соус. Чернослив и курагу советует добавить при запекании бедер ingayushmanova31.
Фублогер wiktorija_andrushcenko20 предлагает запечь бедра под сыром, предварительно убрав косточки.
Куриные бедра с сухофруктами
Ингредиенты:
- 6 шт. куриных бедер с кожей, без костей;
- по 18-20 шт. кураги, чернослива;
- соль.
Как приготовить:
- Сухофрукты замочить в горячей воде. Помыть, обсушить. Бедра промыть, обсушить.
- Три бедра начинить черносливом, три – курагой. Сложить в форму для запекания.
- Запекать в разогретой до 180 градусов духовке, периодически поливая соком, 35-40 минут.
- По желанию в конце запекания можно добавить сухие травы.
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Куриные бедра под сыром
Ингредиенты:
- по 6 шт. бедра, помидоры черри;
- 3-4 ст. л. соевого соуса;
- 2 ст. л. горчицы;
- по 100 г твердого сыра, майонеза;
- соль, перец, паприка.
Как приготовить:
- Куриные бедра вымыть, обсушить. Острым ножом аккуратно вытащить косточку.
- Выложить в форму, добавить приправы.
- Перемешать, добавить помидоры, накрыть фольгой.
- Запекать при 190 градусах 30 минут. За 5 минут до окончания посыпать твердым сыром, готовить без фольги.
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Куриные бедра в яблочном соке
Ингредиенты:
- 1 кг куриных бедер;
- 200-250 мл яблочного сока;
- 1 средняя луковица;
- соль, перец.
Как приготовить:
- Бедра посолить и поперчить.
- Сок довести до кипения, добавить курицу. Тушить на среднем огне 7-10 минут. Перевернуть мясо и готовить еще 7-10 минут.
- Выложить на тарелку, накрыть крышкой.
- Нарезать лук полукольцами и добавить к соку. Готовить, помешивая, до карамельного цвета около 5 минут. Соус перелить в тарелку.
- Вернуть в сковороду бедра, полить соусом. Готовить на медленном огне 10 минут.
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