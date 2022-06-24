Как приготовить куриные бедра, чтобы удивить гостей – подборка рецептов (фото)

Если есть куриные бедра или окорочка, то можно не волноваться, что будет нечем накормить семью. В Албании, например, с ними готовят отличный плов.

А вот быстрее всего их приготовить на сковороде или запечь. Чтобы избежать сухости мяса, время приготовления бедер не должно превышать 30-40 минут.

Как вкусно приготовить куриные бедра, подборка рецептов / Фото: cooking.nytimes.com

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Бедра по рецепту elendaisy_food сначала тушатся в яблочном соке, затем из него нужно сделать соус. Чернослив и курагу советует добавить при запекании бедер ingayushmanova31.

Фублогер wiktorija_andrushcenko20 предлагает запечь бедра под сыром, предварительно убрав косточки.

Куриные бедра с сухофруктами

Куриные бедра с сухофруктами

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Ингредиенты:

6 шт. куриных бедер с кожей, без костей;

по 18-20 шт. кураги, чернослива;

соль.

Как приготовить:

Сухофрукты замочить в горячей воде. Помыть, обсушить. Бедра промыть, обсушить. Три бедра начинить черносливом, три – курагой. Сложить в форму для запекания. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке, периодически поливая соком, 35-40 минут. По желанию в конце запекания можно добавить сухие травы.

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Куриные бедра под сыром

Куриные бедра под сыром

Ингредиенты:

по 6 шт. бедра, помидоры черри;

3-4 ст. л. соевого соуса;

2 ст. л. горчицы;

по 100 г твердого сыра, майонеза;

соль, перец, паприка.

Как приготовить:

Куриные бедра вымыть, обсушить. Острым ножом аккуратно вытащить косточку. Выложить в форму, добавить приправы. Перемешать, добавить помидоры, накрыть фольгой. Запекать при 190 градусах 30 минут. За 5 минут до окончания посыпать твердым сыром, готовить без фольги.

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Куриные бедра в яблочном соке

Куриные бедра в яблочном соке

Ингредиенты:

1 кг куриных бедер;

200-250 мл яблочного сока;

1 средняя луковица;

соль, перец.

Как приготовить:

Бедра посолить и поперчить. Сок довести до кипения, добавить курицу. Тушить на среднем огне 7-10 минут. Перевернуть мясо и готовить еще 7-10 минут. Выложить на тарелку, накрыть крышкой. Нарезать лук полукольцами и добавить к соку. Готовить, помешивая, до карамельного цвета около 5 минут. Соус перелить в тарелку. Вернуть в сковороду бедра, полить соусом. Готовить на медленном огне 10 минут.

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