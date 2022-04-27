Як зварити каву, якщо немає турки – 3 способи

Безумовно, найсмачніша кава, у тому числі й з кардамоном, буває тільки з джезви. Недарма ж її вигадали століття тому.

Але якщо раптом з вашою туркою-джезвою щось сталося або її немає поруч, можна використовувати інші ємності та мікрохвильову піч.

Три способи зварити каву без турки / Фото: Инстаграм

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Допоможіть вашій каві стати справді смачною: зерна треба змолоти перед самим варінням, використовуйте хорошу воду та не забувайте про пропорції – 1-2 чайні ложки на 150 мілілітрів води.

Варимо каву в сотейнику

Кава по-єгипетськи / Фото: instagram.com/kn.natalie/

Спочатку прогрійте сотейник, потім всипте каву. П'єте каву з цукром – додайте його.

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Залийте воду кімнатної температури та починайте готувати на повільному вогні.

За 30-45 секунд перемішайте ложкою. Щойно почне підніматися піна, зніміть сотейник з вогню. Дайте трохи постояти й перелийте в теплу керамічну чашку.

Щоб отримати міцний напій, проваріть його двічі.

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Варимо каву в чашці або польський метод заварювання

Каву краще заварювати в керамічній чашці / Фото: jcomp / Freepik

Потрібна чашка з товстими стінками, її треба підігріти. І лише тепер засипати каву.

Доведіть воду до 85-90 градусів і тонким струмком налийте в чашку. Додайте цукор за смаком, якщо п'єте з ним.

І на цьому етапі є дві протилежні техніки. Одні радять перемішати напій. Інші – не чіпати та залишити на 3-4 хвилини.

Тут можна використовувати метод порівняння та вибрати той спосіб, після чого кава стає насиченішою.

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Готуємо каву в мікрохвильовій печі

Каву в мікрохвильовці потрібно варити 1,5 хвилини / Фото: freepik.com

Кава, приготовлена у такий спосіб, як кажуть, схожий на еспресо. У прогріту чашку насипте каву та налийте воду.

Тепер поставте в мікрохвильову піч і поставте на потужність вище середньої на дві хвилини. Тут усе залежить від потужності печі.

Як правильно зберігати кавові зерна, щоб вони якнайдовше зберігали свої властивості – читайте в цьому матеріялі.