Курка на Новий рік-2022: найкращі начинки та правильні спеції до неї

Якщо у вашій морозилці лежить курка і чекає свого часу, щоби потрапити в центр новорічного столу, цей матеріал знадобиться обов'язково.

На відміну від індички, яка теж має свої особисті тонкощі приготування, курка готується швидше. Та й простіше.

Кращі маринади для курки на основі йогурту, імбиру та соку цитрусових, меду та гірчиці / Фото: Depositphotos

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Нижче дізнаємося, які спеції радять професіонали для цієї птиці, що покласти всередину перед випіканням і як не зіпсувати страву.

Температура та час запікання

Для цього існує золоте правило: 30-40 хвилин на кілограм курки.

Температура 200 градусів – це достатньо. Деякі господині збільшують вогонь, щоб отримати золотаву скоринку.

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Важливо періодично поливати соком курку під час приготування.

Щоб курка вийшла соковитою, треба

Не тільки поливати її соком, бульйоном або маринадом. Можна використовувати вершкове масло з подрібненим часником, зірою, карі. Ця суміш кладеться під шкірку птиці.

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Ідеальні маринади та спеції для курки

Кращі маринади для курки на основі йогурту, імбиру та соку цитрусових, меду та гірчиці / Фото: Depositphotos

Одним з найкращих вважається імбирно-цитрусовий. Потрібно взяти 3 сантиметри тертого кореня імбиру, сік апельсина, сік половини лимона, кілька пропущених через прес зубчиків часнику, сіль, перець за смаком.

У такому маринаді курка має пробути не менше однієї години.

Ще один маринад на основі натурального йогурту. На 150 г продукту потрібно по одній чайній ложці розмарину, кілька подрібнених зубчиків часнику і зовсім трохи прованських трав. Сіль та перець додавайте за смаком.

Щодо спецій та інших підсилювачів смаку, то ідеальні для курки в духовці названий вище часник, коріандр, суміш перців, мед та гірчиця, карі.

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Начинки для курки у духовці