Ніжний молочний омлет на сніданок – запечеться за 30 хвилин

Цей пишний омлет дуже нагадує наш улюблений, який багато хто їв у дитячих садках. Не треба боятися, що молочний присмак переважатиме, це не так.

Ще омлет особливо не підніметься і не осяде, тому він не вийде за межі форми для запікання.

Молочний омлет на сніданок

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Ситнішим він буде, коли ще гарячий посипати тертим сиром. Перед подачею прикрасьте зеленню.

Рецепт від фудблогерки herringinfurs.blogspot.com.

Молочний омлет

Молочний омлет

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Інгредієнти:

6 яєць;

300 мл молока;

1/2 ч. л. солі;

20 г вершкового масла.

Як готують омлет у Туреччині та його рецепт дізнаєтеся тут.

Спосіб приготування:

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Яйця трохи збити в мисці вінчиком. Додати молоко та сіль, перемішати. Форму змастити вершковим маслом і перелити яєчну суміш. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку, запікати 30-35 хвилин. Дати постояти з відкритими дверцятами ще п'ять хвилин. Подавати з тертим сиром та зеленню.

У Японії готують гарний омлет тамагоякі, для нього потрібні зелена цибуля та морква.