Печиво у вигляді бантиків "За 5 хвилин" – улюблений рецепт з дитинства

Домашнє печиво, тим паче з кулінарних зошитів мам та бабусь, особливо смачне. Кожне з них може мати однаковий список інгредієнтів, а от назву кожна господиня давала свою.
Це печиво багатьом може бути відомо, ще й як "П'ятихвилинка" або "Хвилинка". Справа в тому, що тісто для нього готується швидко, йому навіть не знадобиться відпочинок. Після з'єднання борошняної та масляної суміші можна братися за роботу.
Печиво "За 5 хвилин" - рецепт з дитинства
Важливо, щоб варення було дуже густим, так ви уникнете його протікання.
Рецепт з каналу Калніна Наталія.
Печиво "За 5 хвилин" з джемом
Печиво "За 5 хвилин" з джемом
Інгредієнти:
- борошно – 350 г;
- вершкове масло – 120 г;
- сметана -100 г;
- цукор – 50 г;
- яйце;
- сода – 1/2 ч. л.;
- сіль – 1/4 ч. л.
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Як приготувати:
- Просіяти борошно, натерти холодне вершкове масло. Перетерти руками.
- Окремо з'єднати яйце, сметану та цукор. Додати сіль, гашену соду, перемішати.
- Додати суміш до борошна з маслом. Замісити тісто. За необхідності додати борошно.
- Тісто розділити на три частини, розкачати в тонкі пласти завтовшки 3-4 мм.
- Розрізати на квадрати 5 на 5 см. Викласти джем, скріпити протилежні краї з одного боку.
- Випікати за 180 градусів 10-15 хвилин.
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