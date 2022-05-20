Добірка рецептів окрошки на будь-який смак

Овочеві супи бувають теплими, в яких акцент на один овоч, а бувають холодними, як окрошка, де зібрано багато всього та різного.

Хтось віддає перевагу окрошці з куркою або м'ясом, а деякі вважають такі рецепти прісними і беруть ковбасу.

Рецепти окрошки

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Важливо це те, чим ви заправляєте суп. У добірці варіянти для сироватки, кефіру та квасу.

До окрошки на сироватці за рецептом elena_vakula23 можна додати або ковбасу, або куряче філе.

В окрошку з хорошою вареною ковбасою на кефірі від gorbunochekзелень і картоплю потрібно дрібно нарізати й потовкти із сіллю.

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Окрошка на кефірі – редакторський рецепт, спробуйте додати трохи молодого часнику.

Окрошка на сироватці

Інгредієнти:

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кефір 2,5% – 1 л

сироватка – 1 л;

картопля – 3 шт.;

яйця – 4 шт.;

редиска – 10 шт.;

огірки – 2-3 шт.;

ковбаса – 200 г;

цибуля, кріп, сіль, перець, гірчиця – за смаком.

Як приготувати:

Нарізати кубиками огірки, ковбасу та яйця, скласти в каструлю. Редиску натерти. Половину картоплі нарізати кубиками, а решту натерти. Додати нарізану зелень, сіль та перець. Змішати сироватку з кефіром і залити окрошку. Все ретельно перемішати.

Якщо готуєтеся до свята, познайомтеся з цими смачними холодними закусками.

Окрошка з ковбасою на квасі

Інгредієнти:

варена картопля – 3 шт.;

редис – 7-10 шт.;

огірок – 1 великий;

яйця – 5 шт.;

ковбаса – 300 г.;

квас – 1,5 л;

сметана – 200 г;

зелень, сіль;

майонез – 150 г.

Як приготувати:

Зелень дрібно нарізати, послити й злегка потовкти. Додати нарізану варену картоплю і розім'яти все разом. Ковбасу, яйця, редис та огірок нарізати невеликими кубиками. Заправити сумішшю зі сметани та майонезу, перемішати. Додати квас та посолити за смаком.

Обов'язково спробуйте польський картопляний суп, Для нього теж потрібна ковбаса.

Окрошка з куркою на кефірі (без картоплі)

Інгредієнти:

варене куряче філе – 150 г;

зелена цибуля – 3-4 стебла;

кефір – 1,5 склянки;

редис – 4-5 шт.;

молодий часник – 1/2 голівки;

яйця – 3 шт.;

огірки – 1-2 шт.;

сік одного лимона;

гірчиця, кріп, петрушка – за смаком.

Як приготувати:

Подрібнити зелень, дрібно нарізати цибулю, редиску, часник, огірок і все ретельно перемішати. Розбавити кефір холодною кип'яченою водою або молочною сироваткою. Додати сік лимона та трохи гірчиці, перемішати. Додати нарізане філе, залити заправкою, довести до смаку сіллю та перцем. Прикрасити відвареним яйцем.

Несподівані рецепти зі щавлем зібрані у цьому матеріялі.