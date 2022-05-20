Подборка рецептов окрошки на любой вкус

Овощные супы бывают теплыми, в которых акцент на один овощ, а бывают холодными, как окрошка, где собрано много всего и разного.

Кто-то предпочитает окрошку с курицей или мясом, а некоторые считают такие рецепты пресными и берут колбасу.

Рецепты окрошки / Фото: Depositphotos

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Важно – это то, чем вы заправляете суп. В подборке варианты для сыворотки, кефира и кваса.

К окрошке на сыворотке по рецепту elena_vakula23 можно добавить или колбасу, или куриное филе.

В окрошку с хорошей вареной колбасой на кефире от gorbunochekзелень и картофель нужно мелко нарезать и растолочь с солью.

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Окрошка на кефире – редакторский рецепт, попробуйте добавить немного молодого чеснока.

Окрошка на сыворотке

Окрошка на сыворотке

Ингредиенты:

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кефир 2,5% – 1 л

сыворотка – 1 л;

картофель – 3 шт.;

яйца – 4 шт.;

редиска – 10 шт.;

огурцы – 2-3 шт.;

колбаса – 200 г;

лук, укроп, соль, перец, горчица – по вкусу.

Как приготовить:

Нарезать кубиками огурцы, колбасу и яйца, сложить в кастрюлю. Редиску натереть. Половину картофеля нарезать кубиками, а остальную натереть. Добавить нарезанную зелень, соль и перец. Смешать сыворотку с кефиром и залить окрошку. Все тщательно перемешать.

Если готовитесь к празднику, познакомьтесь с этими красивыми холодными закусками.

Окрошка с колбасой на квасе

Окрошка с колбасой на квасе / Фото: instagram.com/gorbunochek/

Ингредиенты:

вареный картофель – 3 шт.;

редис – 7-10 шт.;

огурец – 1 большой;

яйца – 5 шт.;

колбаса – 300 г.;

квас – 1,5 л;

сметана – 200 г;

зелень, соль;

майонез – 150 г.

Как приготовить:

Зелень мелко нарезать, послить и слегка растолочь. Добавить нарезанный вареный картофели и размять все вместе. Колбасу, яйца, редис и огурец нарезать небольшими кубиками. Заправить смесью из сметаны и майонеза, перемешать. Добавить квас и посолить по вкусу.

Обязательно попробуйте польский картофельный суп, для него тоже нужна колбаса.

Окрошка с курицей на кефире (без картофеля)

Окрошка на кефире с курицей / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

вареное куриное филе – 150 г;

зеленый лук – 3-4 стебля;

кефир – 1,5 стакана;

редис – 4-5 шт.;

молодой чеснок – 1/2 головки;

яйца – 3 шт.;

огурцы – 1-2 шт.;

сок одного лимона;

горчица, укроп, петрушка – по вкусу.

Как приготовить:

Измельчить зелень, мелко нарезать лук, редис, чеснок, огурец и все тщательно перемешать. Разбавить кефир холодной кипяченой водой или молочной сывороткой. Добавить сок лимона и немного горчицы, перемешать. Добавить нарезанное филе, залить заправкой, довести до вкуса солью и перцем. Украсить отварным яйцом.

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