Подборка рецептов окрошки на любой вкус

Овощные супы бывают теплыми, в которых акцент на один овощ, а бывают холодными, как окрошка, где собрано много всего и разного.
Кто-то предпочитает окрошку с курицей или мясом, а некоторые считают такие рецепты пресными и берут колбасу.
Рецепты окрошки / Фото: Depositphotos
Важно – это то, чем вы заправляете суп. В подборке варианты для сыворотки, кефира и кваса.
К окрошке на сыворотке по рецепту elena_vakula23 можно добавить или колбасу, или куриное филе.
В окрошку с хорошей вареной колбасой на кефире от gorbunochekзелень и картофель нужно мелко нарезать и растолочь с солью.
Окрошка на кефире – редакторский рецепт, попробуйте добавить немного молодого чеснока.
Окрошка на сыворотке
Ингредиенты:
- кефир 2,5% – 1 л
- сыворотка – 1 л;
- картофель – 3 шт.;
- яйца – 4 шт.;
- редиска – 10 шт.;
- огурцы – 2-3 шт.;
- колбаса – 200 г;
- лук, укроп, соль, перец, горчица – по вкусу.
Как приготовить:
- Нарезать кубиками огурцы, колбасу и яйца, сложить в кастрюлю. Редиску натереть.
- Половину картофеля нарезать кубиками, а остальную натереть. Добавить нарезанную зелень, соль и перец.
- Смешать сыворотку с кефиром и залить окрошку. Все тщательно перемешать.
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Окрошка с колбасой на квасе
Ингредиенты:
- вареный картофель – 3 шт.;
- редис – 7-10 шт.;
- огурец – 1 большой;
- яйца – 5 шт.;
- колбаса – 300 г.;
- квас – 1,5 л;
- сметана – 200 г;
- зелень, соль;
- майонез – 150 г.
Как приготовить:
- Зелень мелко нарезать, послить и слегка растолочь. Добавить нарезанный вареный картофели и размять все вместе.
- Колбасу, яйца, редис и огурец нарезать небольшими кубиками. Заправить смесью из сметаны и майонеза, перемешать.
- Добавить квас и посолить по вкусу.
Обязательно попробуйте польский картофельный суп, для него тоже нужна колбаса.
Окрошка с курицей на кефире (без картофеля)
Ингредиенты:
- вареное куриное филе – 150 г;
- зеленый лук – 3-4 стебля;
- кефир – 1,5 стакана;
- редис – 4-5 шт.;
- молодой чеснок – 1/2 головки;
- яйца – 3 шт.;
- огурцы – 1-2 шт.;
- сок одного лимона;
- горчица, укроп, петрушка – по вкусу.
Как приготовить:
- Измельчить зелень, мелко нарезать лук, редис, чеснок, огурец и все тщательно перемешать.
- Разбавить кефир холодной кипяченой водой или молочной сывороткой. Добавить сок лимона и немного горчицы, перемешать.
- Добавить нарезанное филе, залить заправкой, довести до вкуса солью и перцем. Украсить отварным яйцом.
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