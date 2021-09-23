Святкові рецепти на день народження – холодні закуски і гарячі страви

Холодні закуски, гаряче і десерт – такий традиційний набір святкового столу у більшості. Це не означає, що потрібно готувати безліч позицій. Нехай їх буде кілька, але вони будуть дуже гідні. Бажано, щоб на столі були і овочі, і м'ясо. Ознайомтеся з рецептами нижче, вони вражають своїм виглядом. Щодо солодкого, то швидкі та легкі варіянти знайдете тут.

Рататуй на хрусткій галеті

Рататуй на хрусткій галеті / Фото: instagram.com/vkusno_galina_yurik/

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Рецепти святкових страв на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

Інгредієнти для тіста:

Пшеничне борошно – 200 г

Олія, вода або молоко – по 80 мл

Сіль – 2 щіпки

Для начинки:

Цукіні, баклажан – по 1 шт.

Помідор – 4 шт.

Оливки – 100 г

Часник – 3 зуб.

Сіль, перець, прованські трави – за смаком

Для соусу:

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Болгарський перець, невеликі цибулини – по 2 шт.

Часник – 3 зуб.

Оливкова олія – 5 ст. л.

Лаврове листя, чебрець, петрушка, сіль, перець

Спосіб приготування:

Для соусу нарізати цибулю і часник. На оливковій олії обсмажити впродовж 3-5 хвилин. Перець дрібно нарізати, додати в сковороду, протушкувати. Помідори бланшувати, зняти шкірку і дрібно нарізати. Додати в сковороду з усіма спеціями для соусу, протушкувати 5 хвилин. Прибрати з вогню. Для начинки всі овочі нарізати тонкими скибочками. Скибочки баклажана запекти з оливковою олією за 200 градусів 20 хвилин. Для тіста змішати всі інгредієнти, розкачати в коло завтовшки 4 мм. Краї мають бути тонше. Розподілити соус по тісту, розкласти всі овочі, чергуючи їх у формі спіралі. Загорнути краї всередину. Випікати за 180 градусів 40 хвилин.

Диня з пармською шинкою

Диня з шинкою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Диня – 1 шт.

Пармська шинка або хамон – 100 г

Рукола

Пармезан або інший твердий сир – 100 г

Оливкова олія – 50 г

Спосіб приготування:

Диню очистіть від шкірки, поріжте на 16 великих шматочків і злегка припустіть в сотейнику. Шинку розріжте на 16 дуже тонких пластинок, а сир натріть на дрібній тертці. Кожен шматок дині загорніть у шинку і скріпіть бутербродною шпажкою.

Крабові палички із сиром у клярі

Крабові палички з сиром в клярі / Фото: instagram.com/pp.recepti_insta.blog/

Інгредієнти:

Крабові палички – 10 шт.

Сир – 150 г

Для кляру:

Яйця – 2 шт.

Молоко – 50 г

Борошно – 50 г

Сіль, перець

Спосіб приготування:

Сир нарізати смужками. Розгорнути крабові палички, покласти сир і загорнути знову. Для клярі змішати всі інгредієнти, вмочити палички в клярі і обсмажити з усіх боків.

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Куряче філе в сирному соусі та грибами

Куряче філе в сирному соусі і грибами / Фото: instagram.com/semya_vse_za_stol/

Інгредієнти:

Куряче філе – 4 шт.

Печериці – 250 г

Сушені білі гриби – жменя

Чебрець – 4-5 гілочок

Горгондзола – 50-60 г

Чедер – 80-100 г

Цибуля – 2 шт.

Часник – 3 зуб.

Вершки – 400 мл

Зелень, сіль, перець, оливкова олія

Спосіб приготування:

Філе відбити до однакової товщини, печериці нарізати пластинами. Білі гриби залити окропом і дати настоятися 10 хвилин. Цибулю нарізати кубиками, часник пропустити через прес. Чедер натерти на крупній тертці. Філе посолити, поперчити. Обсмажити на оливковій олії з кожного боку по 5 хвилин. Прибрати філе. У цій же сковороді обсмажити цибулю з часником. Білі гриби нарізати і обсмажити разом з печерицями. Коли гриби обсмажаться, додати вершки і трохи води. Довести до кипіння. Зменшити вогонь, додатидог грибів чедер, подрібнену горгондзолу, чебрець і готувати до розчинення сиру. Додати курку в соус і тушкувати 3-5 хвилин.

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Свинина, запечена в білому вині

Свинина, запечена в білому вині / Фото: instagram.com/mamochka_nakormit/

Інгредієнти:

Свинина (вирізка) – 1 кг

Лимон – 1 шт.

Часник – 7 зуб.

Біле сухе вино – 200 мл

Чебрець, сіль, перець – за смаком

Олія

Спосіб приготування:

М'ясо натерти сіллю, перцем та іншими спеціями за смаком. Збризнути олією. Для маринаду з'єднати цедру лимона, лимонний сік, подрібнений часник (3 зуб.), чебрець і оливкову олію. Добре обмазати маринадом м'ясо. Перекласти свинину в форму для запікання, додати скибочки лимона і зубчики часнику для аромату, влити вино. Запікати за 160 градусів близько 2 годин.

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