Святкові рецепти на день народження – холодні закуски і гарячі страви

Холодні закуски, гаряче і десерт – такий традиційний набір святкового столу у більшості. Це не означає, що потрібно готувати безліч позицій. Нехай їх буде кілька, але вони будуть дуже гідні. Бажано, щоб на столі були і овочі, і м'ясо. Ознайомтеся з рецептами нижче, вони вражають своїм виглядом. Щодо солодкого, то швидкі та легкі варіянти знайдете тут.
Рататуй на хрусткій галеті
Рататуй на хрусткій галеті / Фото: instagram.com/vkusno_galina_yurik/
Рецепти святкових страв на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні
Інгредієнти для тіста:
- Пшеничне борошно – 200 г
- Олія, вода або молоко – по 80 мл
- Сіль – 2 щіпки
Для начинки:
- Цукіні, баклажан – по 1 шт.
- Помідор – 4 шт.
- Оливки – 100 г
- Часник – 3 зуб.
- Сіль, перець, прованські трави – за смаком
Для соусу:
- Болгарський перець, невеликі цибулини – по 2 шт.
- Часник – 3 зуб.
- Оливкова олія – 5 ст. л.
- Лаврове листя, чебрець, петрушка, сіль, перець
Спосіб приготування:
- Для соусу нарізати цибулю і часник. На оливковій олії обсмажити впродовж 3-5 хвилин.
- Перець дрібно нарізати, додати в сковороду, протушкувати. Помідори бланшувати, зняти шкірку і дрібно нарізати. Додати в сковороду з усіма спеціями для соусу, протушкувати 5 хвилин. Прибрати з вогню.
- Для начинки всі овочі нарізати тонкими скибочками. Скибочки баклажана запекти з оливковою олією за 200 градусів 20 хвилин.
- Для тіста змішати всі інгредієнти, розкачати в коло завтовшки 4 мм. Краї мають бути тонше.
- Розподілити соус по тісту, розкласти всі овочі, чергуючи їх у формі спіралі. Загорнути краї всередину.
- Випікати за 180 градусів 40 хвилин.
Диня з пармською шинкою
Диня з шинкою / Фото: Depositphotos
Інгредієнти:
- Диня – 1 шт.
- Пармська шинка або хамон – 100 г
- Рукола
- Пармезан або інший твердий сир – 100 г
- Оливкова олія – 50 г
Спосіб приготування:
- Диню очистіть від шкірки, поріжте на 16 великих шматочків і злегка припустіть в сотейнику.
- Шинку розріжте на 16 дуже тонких пластинок, а сир натріть на дрібній тертці.
- Кожен шматок дині загорніть у шинку і скріпіть бутербродною шпажкою.
Крабові палички із сиром у клярі
Крабові палички з сиром в клярі / Фото: instagram.com/pp.recepti_insta.blog/
Інгредієнти:
- Крабові палички – 10 шт.
- Сир – 150 г
Для кляру:
- Яйця – 2 шт.
- Молоко – 50 г
- Борошно – 50 г
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Сир нарізати смужками. Розгорнути крабові палички, покласти сир і загорнути знову.
- Для клярі змішати всі інгредієнти, вмочити палички в клярі і обсмажити з усіх боків.
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Куряче філе в сирному соусі та грибами
Куряче філе в сирному соусі і грибами / Фото: instagram.com/semya_vse_za_stol/
Інгредієнти:
- Куряче філе – 4 шт.
- Печериці – 250 г
- Сушені білі гриби – жменя
- Чебрець – 4-5 гілочок
- Горгондзола – 50-60 г
- Чедер – 80-100 г
- Цибуля – 2 шт.
- Часник – 3 зуб.
- Вершки – 400 мл
- Зелень, сіль, перець, оливкова олія
Спосіб приготування:
- Філе відбити до однакової товщини, печериці нарізати пластинами.
- Білі гриби залити окропом і дати настоятися 10 хвилин.
- Цибулю нарізати кубиками, часник пропустити через прес. Чедер натерти на крупній тертці.
- Філе посолити, поперчити. Обсмажити на оливковій олії з кожного боку по 5 хвилин. Прибрати філе. У цій же сковороді обсмажити цибулю з часником.
- Білі гриби нарізати і обсмажити разом з печерицями. Коли гриби обсмажаться, додати вершки і трохи води. Довести до кипіння.
- Зменшити вогонь, додатидог грибів чедер, подрібнену горгондзолу, чебрець і готувати до розчинення сиру.
- Додати курку в соус і тушкувати 3-5 хвилин.
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Свинина, запечена в білому вині
Свинина, запечена в білому вині / Фото: instagram.com/mamochka_nakormit/
Інгредієнти:
- Свинина (вирізка) – 1 кг
- Лимон – 1 шт.
- Часник – 7 зуб.
- Біле сухе вино – 200 мл
- Чебрець, сіль, перець – за смаком
- Олія
Спосіб приготування:
- М'ясо натерти сіллю, перцем та іншими спеціями за смаком. Збризнути олією.
- Для маринаду з'єднати цедру лимона, лимонний сік, подрібнений часник (3 зуб.), чебрець і оливкову олію. Добре обмазати маринадом м'ясо.
- Перекласти свинину в форму для запікання, додати скибочки лимона і зубчики часнику для аромату, влити вино.
- Запікати за 160 градусів близько 2 годин.
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