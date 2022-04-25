Продовжуємо їсти паски та дізнаватися, яка наша за гороскопом

Із завершенням святкування Великодня продовжується дегустація пасок. Одні напекли їх для себе та друзів, інші отримали їх у подарунок.

Безумовно, кулінарія та гороскоп тісно пов'язані, у кожного знака він свій. Ми зібрали головні відмінні риси всіх представників зодіаку та об'єднали їх у групи, які віддають перевагу тій чи іншій пасці.

Яка паска ваша за гороскопом / Фото: depositphotos.com, Колаж: Сьогодні, freepik.com

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Яка паска підходить вашому знаку зодіаку

Класична паска – Телець, Терези

Тільцям і Терезам підходить класична паска / Фото: Depositphotos

Найулюбленіша та найопулярніша. Це коли всередині родзинки, а зверху – гарна шапка з глазурі та традиційного декору.

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Про те, що Телець – найсімейніший знак, який любить затишок і бути в колі сім'ї, точно підійде класична. Для них це теплі спогади з дитинства.

Терези взагалі люблять, щоб усе було за правилами та щоб паска була такою, до якої ми звикли. Не треба вважати, що крафіни їм не підійдуть, вони також їх з'їдять.

Але правильно так – паска має бути такою, до якої звикло не одне покоління.

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Автентична паска – Рак, Близнюки

Раки та Близнюки обов'язково оцінять автентичні рецепти пасок / Фото: Depositphotos

Наприклад, закарпатська, тісто для якої замішується з медом. Попри те, що ці знаки розташовані поруч, щось спільне для них немає.

Раки, як люди, що люблять усамітнення, завжди тягнуться до коріння та вихідників усього, кухня – не виняток.

Близнюки – люди виборчі, їм складно догодити, але до витоків вони теж ставляться з повагою.

А це означає, якщо ви почастуєте їх перевіреною не одним поколінням паскою, вони це все оцінять. До того ж мед у пасці – ще й незвично, те, що зустрічається нечасто, а Близнюки таке люблять.

Сирна паска – Діва, Стрілець

Сирна паска просто створена для Дів та Стрільців / Фото: Depositphotos

Розкішна та неймовірно смачна, ця паска складається із сиру та різних цукатів і сухофруктів.

Діви, як люди, що дбають про своє здоров'я, і жінки-Діви, які стежать за фігурою, віддають перевагу саме сирним паскам.

Стрільці – це ті люди, які люблять усе, що зустрічається нечасто. Те, що вишукано на смак і красиве.

Крафіни – Водолій, Риби, Скорпіон

Риби, Водолії та Скорпіони люблять усе незвичайне, крафіни їм підійдуть / Фото: instagram.com/zdrobylko_mariya

З кожним роком дедалі частіше крафіни з'являються на столах.

Цей вид одного великоднього хліба – один з найсимпатичніших. Приготувати крафіни дещо клопітно, але краса ніколи не дається легко, старання виправдаються безперечно.

Риби, Водолії та Скорпіони по життю тягнуться до краси, люблять себе нею оточувати. І так, і без того всю зовнішню привабливість крафінів, постарайтеся стильно їх прикрасити, якщо чекаєте в гості на представників цих знаків зодіаку.

Паска з мультиварки – Козеріг, Овен, Лев

Козерогів, Овнів та Левів влаштує паска з мультиварки / Фото: Depositphotos

Це найпростіший спосіб приготувати паску. І саме тут представники тих знаків, які вважають за краще довго не концентруватися на одному конкретному процесі.

Ні, будь-яку справу вони звикли доводити до кінця, але люблять робити це швидко.

Козероги, наприклад, взагалі не дуже люблять проводити час на кухні, це стосується насамперед чоловіків.

Овни та Леви люблять керувати процесом приготування, невпинно даючи поради.

І так, паска з мультиварки – не означає, що вона буде не дуже смачною. Просто вона обов'язково вийде, а все, що обов'язково вийде, – це життєвий принцип Левів, Овнів та Козерогів.

Тут дізнаєтесь, яку романтичну вечерю можна приготувати, згідно з нашим знаком зодіаку.