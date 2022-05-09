Пишний грибний омлет на сніданок – простий рецепт для духовки

Омлет у духовці готується трохи довше, ніж у сковороді. Але треба визнати, що після запікання він трохи смачніший.
Зазвичай до яєць додається молоко, в омлеті від prostovvkusno їх потрібно трохи збити зі сметаною. Ще потрібен твердий або напівтвердий сир, він подарує цьому сніданку певну тягучість.
Омлет з грибами на сніданок / Фото: instagram.com/bbqmaster_wow/
Під час приготування духовку не слід відкривати, щоб омлет зберіг свою форму.
Омлет з грибами в духовці
Омлет з грибами в духовці / Фото: instagram.com/prostovvkusno/
Інгредієнти на одну порцію:
- 2 яйця;
- 70 г свіжих печериць;
- 1 ст. л. сметани;
- 40 г твердого/напівтвердого сиру;
- сіль.
Дуже красивий омлет з овочами люблять готувати в Японії, називається він тамагоякі, його рецепт тут.
Як приготувати:
- Гриби добре промити, дрібно нарізати та обсмажити до готовності, сир натерти на великій тертці.
- Яйця збити зі сметаною, посолити. Додати сир та гриби. Перемішати.
- Форму змастити невеликою кількістю олії та розлити приготовлену суміш, не доливаючи до краю.
- Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці близько 20-25 хвилин. Вимкнути вогонь та залишити омлет ще на 7 хвилин.
Для ситнішого сніданку підійде данський омлет, він готується з беконом або шинкою.