Рецепт супершвидких коржиків з начинкою з картоплі та маринованих огірків

Чому супершвидкі, бо за допомогою соди тісто миттєво стане повітряним. Утім, будь-які коржики не вимагають тривалого вистоювання.
А для грузинських мчаді на кукурудзяному борошні навіть сода не потрібна. Словом, смажене тісто – це швидко, тому зручно.
Коржики з картоплею / Фото: Калнина Наталья
Мариновані огірки натираються на дрібній тертці. Якщо буде багато соку, його треба трохи віджати. До картоплі додайте вершкове масло та молоко. За бажанням у начинці може бути зелень.
Рецепт знайшли на каналі Калніна Наталія.
Коржики з начинкою з картоплі та маринованих огірків
Інгредієнти:
- кефір – 500 мл;
- сода – 1 ч. л.;
- олія – 2 ст. л.;
- сіль – 1/2 ч. л.;
- яйце – 1 шт.;
- борошно – 600 г.
Начинка:
- картопля – 5-6 шт.;
- вершкове масло – 50 мл;
- молоко – 100 мл;
- солоні огірки – 5 шт.;
- морква, цибуля – по 1 шт.;
- сіль, перець.
Обов'язково спробуйте вітамінні коржики, для них потрібна різна зелень. Подробиці рецепті читайте тут.
Як приготувати:
- Картоплю відварити у підсоленій воді до готовності.
- Цибулю нарізати, моркву та огірки натерти. Цибулю та моркву обсмажити на олії. Додати огірки та готувати ще кілька хвилин.
- До картоплі додати вершкове масло, спеції та подрібнити в пюре. Додати молоко, перемішати. Поєднати з овочами.
- У кефір кімнатної температури додати сіль та соду. Влити олію, перемішати.
- Частинами ввести борошно, замісити тісто. Воно має бути м'яким і не липнути до рук.
- Сформувати коржики з начинкою. Смажити до готовності.
У відео побачите усі деталі процесу.
Як зробити чвіштарі, грузинські коржики із сулугуні, дізнаєтесь тут.