Рецепт супершвидких коржиків з начинкою з картоплі та маринованих огірків

Чому супершвидкі, бо за допомогою соди тісто миттєво стане повітряним. Утім, будь-які коржики не вимагають тривалого вистоювання.

А для грузинських мчаді на кукурудзяному борошні навіть сода не потрібна. Словом, смажене тісто – це швидко, тому зручно.

Коржики з картоплею / Фото: Калнина Наталья

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Мариновані огірки натираються на дрібній тертці. Якщо буде багато соку, його треба трохи віджати. До картоплі додайте вершкове масло та молоко. За бажанням у начинці може бути зелень.

Рецепт знайшли на каналі Калніна Наталія.

Коржики з начинкою з картоплі та маринованих огірків

Коржики з начинкою з картоплі та маринованих огірків / Фото: Калнина Наталья

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Інгредієнти:

кефір – 500 мл;

сода – 1 ч. л.;

олія – 2 ст. л.;

сіль – 1/2 ч. л.;

яйце – 1 шт.;

борошно – 600 г.

Начинка:

картопля – 5-6 шт.;

вершкове масло – 50 мл;

молоко – 100 мл;

солоні огірки – 5 шт.;

морква, цибуля – по 1 шт.;

сіль, перець.

Обов'язково спробуйте вітамінні коржики, для них потрібна різна зелень. Подробиці рецепті читайте тут.

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Як приготувати:

Картоплю відварити у підсоленій воді до готовності. Цибулю нарізати, моркву та огірки натерти. Цибулю та моркву обсмажити на олії. Додати огірки та готувати ще кілька хвилин. До картоплі додати вершкове масло, спеції та подрібнити в пюре. Додати молоко, перемішати. Поєднати з овочами. У кефір кімнатної температури додати сіль та соду. Влити олію, перемішати. Частинами ввести борошно, замісити тісто. Воно має бути м'яким і не липнути до рук. Сформувати коржики з начинкою. Смажити до готовності.

У відео побачите усі деталі процесу.

Як зробити чвіштарі, грузинські коржики із сулугуні, дізнаєтесь тут.