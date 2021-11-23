Салати без майонезу на Новий рік 2022 року з несподіваними інгредієнтами

Майонез завжди робив та робить свою справу – з ним салати стають особливими. Салати на Новий рік 2022 можуть бути різними, у нашому випадку – заправлятися різними соусами.

Гірше вони від цього не будуть, а навпаки – підійдуть тим, хто віддає перевагу наближеній до дієтичної їжі навіть у свята.

Салати без майонезу на Новий рік 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

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У салат з ківі, хамоном та фетою від kmalaja потрібно трохи кленового сиропу. Краще, якщо готувати його порційно, полити заправкою та подавати не перемішуючи.

Для салату з тунцем від salatomanya знадобляться помідори та трохи відвареної картоплі. У добре відомий "Тбілісі" за рецептом maevskaaoksana потрібна консервована червона квасоля.

Салат з тунцем

Салат з тунцем / Фото: instagram.com/salatomanya/

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Інгредієнти:

Тунець консервований – 150 г

Листя салату – 50 г

Помідори – 2-3 шт. (можна взяти звичайні або чері)

Варені яйця – 2 шт.

Варена картопля – 1-2 шт.

Оливки зелені – за бажанням

Оливкова олія – 1 ст. л.

Французька гірчиця, сіль, перець – за смаком

Як приготувати:

Відварити картоплю та яйця, нарізати часточками. На тарілку викласти листя салату, полити заправкою з оливкової олії та гірчиці. Частками нарізати помідори. Розкласти картоплю, яйця та помідори на листя салату. Зверху викласти тунець та оливки. Посолити, поперчити за смаком.

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Салат "Тбілісі"

Салат "Тбілісі" / Фото: instagram.com/maevskaaoksana/

Інгредієнти:

Яловичина – 300 г

Болгарський перець – 1 великий

Часник – 2 зубчики

Квасоля червона консервована – 1 б.

Цибуля червона – 1 шт.

Волоські горіхи – жменя

Кінза або петрушка

Винний або яблучний оцет (можна замінити лимонним соком) – 1-2 ст. л.

Оливкова олія

Сіль, перець, спеції – за смаком

Як приготувати:

З бляшанки з квасолею вилити рідину. Відварену яловичину, цибулю та болгарський перець нарізати соломкою, з'єднати з квасолею. Додати подрібнені горіхи, зелень. Приправити спеціями, сіллю та перцем. З'єднати винний оцет та оливкову олію, заправити салат.

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Салат з ківі, фетою та хамоном

Салат з ківі, фетою та хамоном / Фото: instagram.com/kmalaja/

Інгредієнти:⠀

Рукола – 1 пачка

Волоські горіхи – жменя

Хамон – 75 г

Сир фета – 100 г

Ківі – 2 шт.

Для заправки:

Бальзамик, кленовий сироп – по 1 ст. л.

Діжонська гірчиця із зернами – 2 ч. л.

Оливкова олія – 2 ст. л.

Сіль, мелений перець

Як приготувати: