Скумбрія в салатах – рецепти зі свіжою, копченою та консервованою рибою

Отже, одну з найулюбленіших нами риб – скумбрію, можна не тільки смачно та в різні способи запікати, вона добре почувається в салатах.
Тож якщо чекаєте на гостей і думаєте над меню до дня народження, придивіться до цих рецептів
Рецепти салатів зі скумбрією на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні
Теплий салат зі сторінки helena.7225 готується зі свіжої скумбрії з додаванням обсмажених цибулі, моркви та печериць.
У салат з консервованою скумбрією за рецептом evgeniya_oknina потрібно м'ясо криля.
Картопля для салату від anna.nosova.handmade, вже нарізана, запікається у духовці.
Теплий салат зі свіжої скумбрії
Інгредієнти:
- свіжоморожена скумбрія – 1 шт.;
- відварена картопля – 3-4 шт. середніх розмірів;
- яйце – 3 шт.;
- цибуля – 1 шт. (велика);
- морква – 2 середніх або 1 велика;
- печериці – 300-400 г;
- сіль, перець чорний мелений – за смаком;
- майонез.
Дуже цікавими виходять салати, якщо додати до них апельсин. Ці рецепти підійдуть і для дня народження.
Як приготувати:
- Цибулю нарізати кубиками, моркву натерти на дрібній тертці і обсмажити все в невеликій кількості олії. Гриби теж порізати та обсмажити, під час смаження посолити та поперчити.
- Скумбрію почистити, промити і відварити у підсоленій воді 5-7 хвилин. Дати охолонути, видалити кістки та розібрати руками на невеликі шматочки.
- Відварену картоплю та яйця порізати кубиками.
- У салатнику з'єднати картоплю, яйця, обсмажену цибулю, моркву, гриби та відварену скумбрію.
- Заправити майонезом. Посолити і поперчити за смаком.
Салат "Океан"
Інгредієнти:
- блашанка скумбрії;
- бляшанка м'яса криля;
- кукурудза 200 г;
- рис варений – 1 склянка;
- яйце варене – 3 шт.
- зелена цибуля;
- майонез, сіль, перець – за смаком.
Дуже смачними салати виходять з мідіями – їх рецепти знайдете тут .
Як приготувати:
- Рис та яйця зварити та остудити. Розібрати скумбрію від кісток та шкіри. Розім'яти виделкою або нарізати.
- У салатник викласти рибу, м'ясо криля, рис, нарізані яйця, кукурудзу.
- Дрібно нарізати цибулю і додати до салату.
- Посолити, поперчити, додати майонез і перемішати.
Салат зі скумбрією із запеченою картоплею
Інгредієнти:
- 2-3 великі картоплини;
- половина копченої скумбрії;
- 2 шт. солоних огірків;
- половина червоної цибулини;
- сметана з гірчицею або майонез – для заправки.
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Як приготувати:
- Картоплю нарізати на шматочки, запекти в духовці зі спеціями 20 хвилин за 240 градусів. Злегка остудити, щоб вона не розвалювалася під час змішування інгредієнтів.
- У скумбрії видалити шкіру, кістки та нарізати кубиками. Також нарізати огірки. Якщо багато соку, віджати.
- Цибулю нарізати півкільцями і додати до решти інгредієнтів.
- Заправити за смаком та прикрасити зеленню.