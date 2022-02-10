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Скумбрія в салатах – рецепти зі свіжою, копченою та консервованою рибою

Ірина Маслова
10 лютого, 10:35
Один з цих салатів, зі свіжою скумбрією, теплий. До нього додаються обсмажені морква, цибуля та печериці. Всі вони заправляються майонезом або сметаною з гірчицею

Отже, одну з найулюбленіших нами риб – скумбрію, можна не тільки смачно та в різні способи запікати, вона добре почувається в салатах.

Тож якщо чекаєте на гостей і думаєте над меню до дня народження, придивіться до цих рецептів

Рецепти салатів зі скумбрією на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

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Теплий салат зі сторінки helena.7225 готується зі свіжої скумбрії з додаванням обсмажених цибулі, моркви та печериць.

У салат з консервованою скумбрією за рецептом evgeniya_oknina потрібно м'ясо криля.

Картопля для салату від anna.nosova.handmade, вже нарізана, запікається у духовці.

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Теплий салат зі свіжої скумбрії

Теплий салат зі свіжою скумбрією / Фото: instagram.com/helena.7225/

Інгредієнти:

  • свіжоморожена скумбрія – 1 шт.;
  • відварена картопля – 3-4 шт. середніх розмірів;
  • яйце – 3 шт.;
  • цибуля – 1 шт. (велика);
  • морква – 2 середніх або 1 велика;
  • печериці – 300-400 г;
  • сіль, перець чорний мелений – за смаком;
  • майонез.

Дуже цікавими виходять салати, якщо додати до них апельсин. Ці рецепти підійдуть і для дня народження.

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Як приготувати:

  1. Цибулю нарізати кубиками, моркву натерти на дрібній тертці і обсмажити все в невеликій кількості олії. Гриби теж порізати та обсмажити, під час смаження посолити та поперчити.
  2. Скумбрію почистити, промити і відварити у підсоленій воді 5-7 хвилин. Дати охолонути, видалити кістки та розібрати руками на невеликі шматочки.
  3. Відварену картоплю та яйця порізати кубиками.
  4. У салатнику з'єднати картоплю, яйця, обсмажену цибулю, моркву, гриби та відварену скумбрію.
  5. Заправити майонезом. Посолити і поперчити за смаком.

Салат "Океан"

Салат "Океан" / Фото: instagram.com/evgeniya_oknina/

Інгредієнти:

  • блашанка скумбрії;
  • бляшанка м'яса криля;
  • кукурудза 200 г;
  • рис варений – 1 склянка;
  • яйце варене – 3 шт.
  • зелена цибуля;
  • майонез, сіль, перець – за смаком.

Дуже смачними салати виходять з мідіями – їх рецепти знайдете тут .

Як приготувати:

  1. Рис та яйця зварити та остудити. Розібрати скумбрію від кісток та шкіри. Розім'яти виделкою або нарізати.
  2. У салатник викласти рибу, м'ясо криля, рис, нарізані яйця, кукурудзу.
  3. Дрібно нарізати цибулю і додати до салату.
  4. Посолити, поперчити, додати майонез і перемішати.

Салат зі скумбрією із запеченою картоплею

Салат зі скумбрією із запеченою картоплею / Фото: instagram.com/anna.nosova.handmade/

Інгредієнти:

  • 2-3 великі картоплини;
  • половина копченої скумбрії;
  • 2 шт. солоних огірків;
  • половина червоної цибулини;
  • сметана з гірчицею або майонез – для заправки.

Тут зібрано чудові салати з печінкою тріски, які також можна приготувати на день народження.

Як приготувати:

  1. Картоплю нарізати на шматочки, запекти в духовці зі спеціями 20 хвилин за 240 градусів. Злегка остудити, щоб вона не розвалювалася під час змішування інгредієнтів.
  2. У скумбрії видалити шкіру, кістки та нарізати кубиками. Також нарізати огірки. Якщо багато соку, віджати.
  3. Цибулю нарізати півкільцями і додати до решти інгредієнтів.
  4. Заправити за смаком та прикрасити зеленню.