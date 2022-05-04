Солодка кукурудзяна каша на сніданок – готується на молоці та дуже швидко

Мабуть, у п'ятірці лідерів серед ранкових каш кукурудзяна має своє почесне місце. Ще її називають сонячною завдяки приємному теплому жовтому кольору.

Шеф-кухар djurenko.com радить брати крупу дрібного помелу. Вона може бути зварена на воді або молоці, а також суміші з води та молока. Якщо все-таки оберете воду, то додайте трохи вершкового масла, теж буде смачно.

Кукурудзяна каша на сніданок

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Густоту каші ви регулюєте самі. Для цього наприкінці можна додати гарячу воду або молоко. Найзручніше варити кукурудзяну кашу за допомогою дерев'яної лопатки.

Кукурудзяна каша на сніданок

Кукурудзяна каша на сніданок

Інгредієнти:

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кукурудзяна крупа (дрібна) – 1 склянка;

вершкове масло – 1 ст. л.;

молоко (2.5%) – 2 склянки;

сіль, цукор;

горіхи, згущене молоко, мед, ваніль для подачі.

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Спосіб приготування:

У невеликій каструльці довести молоко до кипіння. Поки молоко закипає, у велику каструлю влити дві склянки води, полити і додати неповну столову ложку цукру. Додати невеликий шматочок вершкового масла. Коли вода закипить, влити в неї кипляче молоко і перемішати. Рідина має слабко кипіти. Помішуючи кашу, акуратно всипати крупу. Варити на невеликому вогні при слабкому кипінні. Готувати щонайменше 10-12 хвилин. Зняти з вогню та залишити під кришкою. Подавати з медом, згущеним молоком, горіхами.

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