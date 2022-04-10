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6 правил для ідеальної манної каші без грудочок

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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10 квітня, 17:01
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Перед тим, як починати варити, дайте манці постояти трохи у воді або молоці, солити й додавати цукор потрібно спочатку, спеції та масло – наприкінці
Як зварити манну кашу без грудочок
Як зварити манну кашу без грудочок / Фото: Колаж: Сьогодні

Для багатьох манна каша – це неоднозначні спогади з дитинства. Але у більшості смаки з часом змінюються, й іноді дуже хочеться з'їсти те, до чого ми були байдужі раніше.

Яблучне пюре, наприклад, можна просто зробити вдома, дуже корисна штука.

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А от щодо ідеальної манної каші, щоб не зіпсувати вражень, то вона має свої прості правила.

Усі поради знайшли у досвідчених кулінарів.

Правила манної каші без грудочок

Вершкове масло додайте нарикінці, сіль і цукор – перед варінням
Вершкове масло додайте нарикінці, сіль і цукор – перед варінням / Фото: Инстаграм

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Каструля з товстим дном. Тільки в такому посуді манка ніколи не підгорить.

Якщо хочете кашу на молоці, перед тим, як наливати його в каструлі, сполосніть холодною водою.

Не засипайте крупу в окріп або надто гаряче молоко. Саме через це утворюються грудочки.

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Щоб цього уникнути, крупу потрібно класти в рідину кімнатної температури та залишити на 10 хвилин для набухання.

Важливо нічого не перемішувати.

Тут читайте не менш важливі правила та рецепт пишних синабонів.

Правильні пропорції манки та води або молока. Запам'ятати їх дуже просто: шість столових ложок крупи на літр молока або води.

Потрібна рідка манна каша? Крупи візьміть трохи менше.

Постійне помішування під час варіння. Так ваша каша буде повітряною та ніжною. Робити це потрібно за допомогою вінчика, а не ложки або лопатки.

Вінчик допомагатиме крупинкам рівномірно набухати, стикатися з повітрям і не дозволить каші підгоріти.

Сіль, цукор та вершкове масло. Це все може привести смак страви до ідеального та навпаки – все зіпсувати.

Отже, цукор із сіллю додайте під час закипання молока або води. Масло та інші спеції, наприклад, корицю, імбир, мускатний горіх додаємо наприкінці.

Час, щоб настоятися. Манка – крупа, яка постійно набухає. Коли вона буде готова, її одразу слід зняти з вогню. Тепер каша має трохи охолонути, хоча б хвилин 5-7.

Для кращого ефекту обмотайте каструлю рушником.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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