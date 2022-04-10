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6 правил для идеальной манной каши без комочков

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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10 апреля, 17:01
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Перед тем, как начинать варить, дайте манке постоять немного в воде или молоке, солить и добавлять сахар нужно сначала, специи и масло – в конце
Как сварить манную кашу без комочков
Как сварить манную кашу без комочков / Фото: Коллаж: Сегодня

Для многих манная каша – это неоднозначные воспоминания из детства. Но у большинства вкусы со временем меняются, и иногда очень хочется съесть то, к чему мы были равнодушны раньше.

Яблочное пюре, например, можно просто сделать дома, очень полезная штука.

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А вот что касается идеальной манной каши, чтобы не испортить впечатлений, то у нее есть свои простые правила.

Все советы по приготовлению манки нашли у опытных кулинаров.

Правила манной каши без комочков

Сливочное масло добавляйте в конце, соль и сахар – перед варкой
Сливочное масло добавляйте в конце, соль и сахар – перед варкой / Фото: Инстаграм

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Кастрюля с толстым дном. Только в такой посуде манка никогда не подгорит.

Если хотите кашу на молоке, перед тем, как наливать его в кастрюле, сполосните ее холодной водой.

Не засыпайте крупу в кипяток или слишком горячее молоко. Именно поэтому образуются комочки.

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Чтобы этого избежать, крупу нужно класть в жидкость комнатной температуры и оставить на 10 минут для легкого набухания.

Важно при этом ничего не перемешивать.

Здесь читайте не менее важные правила и рецепт пышных синнабонов.

Правильные пропорции манки и воды или молока. Запомнить их очень просто: шесть столовых ложек крупы на литр молока или воды.

Нужна жидкая манная каша? Крупы возьмите чуть меньше.

Постоянное помешивание во время варки. Так ваша каша получится воздушной и нежной. Делать это нужно с помощью венчика, а не ложки или лопатки.

Венчик будет помогать крупицам равномерно набухать, соприкасаться с воздухом и не позволит каше подгореть.

Соль, сахар и сливочное масло. Это все может привести вкус блюда до идеального и наоборот – все испортить.

Итак, сахар с солью добавьте во время закипания молока или воды. Масло и другие специи, например, корицу, имбирь, мускатный орех добавляем в конце.

Время, чтобы настояться. Манка – крупа, которая постоянно набухает. Когда она будет готова, ее сразу же следует снять с огня. Теперь каша должна немного остыть, хотя бы минут 5-7.

Для лучшего эффекта обмотайте кастрюлю полотенцем.

Как сделать песто из свеклы и получить отличный гарнир – узнаете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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