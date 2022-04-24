Одразу чотири рецепти класних соусів для шашлику та овочів на грилі

Не будемо сперечатися з м'ясоїдами, які стверджують, що добре приготовлене м'ясо, різне, смачне й без соусів.

Але якщо плануєте пікнік, то хоча б один або два можна взяти. Для різноманітності.

Рецепти соусів для шашлику / Фото: instagram.com/recipes_from_virinea

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Словом, не станемо недооцінювати потенціял соусів. Тим паче, відомо чимало таких, які є головною рисою страви. На думку спадає лазанья з її незмінним напарником бешамелем.

Усі інгредієнти фудблогерка recipes_from_virinea розрахувала на одну порцію. Вибирайте той, що сподобався більше, і збільшуйте кількість продуктів залежно від кількості людей.

Кисло-солодкий соус

Кисло-солодкий соус / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти:

оцет, кетчуп, соєвий соус – по 3 ст. л.;

цукор – 4 ст. л.

Якщо плануєте смажити курку, то обов'язково спробуйте зробити це в лимонно-цибулевому соусі.

Як приготувати:

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Оцет і цукор з'єднати у сотейнику. Постійно помішуючи, готувати на середньому вогні до розчинення цукру. Щойно з'явиться біла піна, додати кетчуп та соєвий соус. Уварити соус до бажаної консистенції. Дати настоятися у холодильнику.

Пікантний соус

Пикантний соус з часником / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

часник – 5 зубчиків;

олія оливкова – 4 ст. л.;

соєвий соус – 2 ст. л.;

сіль, мелений перець – за смаком.

Як приготувати:⠀

Часник очистити та подрібнити за допомогою ножа, перекласти в ємність для подачі. Додати сіль та перець. Заправити оливковою олією та добре перемішати. Додати соєвий соус, перемішати.

Соус барбекю

Соус барбекю / Фото: www.foodnetwork.com

яблучний оцет – 30 г;

кетчуп – 25 г;

цибуля – 1 шт.;

часник – 2 зубчики;

коричневий цукор – 1 ст. л.;

каєнський перець – 1/2 ч. л.;

паприка – 1 ч. л.

Інгредієнти:

Як приготувати:

Нарізати цибулю та часник дрібним кубиком. Що дрібнішим буде кубик, то смачнішим буде соус. Посолити і поперчити цибулю з часником, обсмажити на оливковій олії 3-4 хвилини до легкої карамелізації цибулі. Додати коричневий цукор, перемішати, готувати одну хвилину. Додати паприку разом з каєнським перцем. Перемішати та готувати ще хвилину. Влити яблучний оцет та кетчуп, випарувати оцет впродовж 4-5 хвилин. Якщо соус вийшов густуватий – додайте трохи води і закип'ятіть.

Часниковий соус

Часниковий соус / Фото: Инстаграм

Інгредієнти:

сметана жирна – 4-5 ст. л.;

соус соєвий – 1 ст. л.;

сир плавлений – 30 г;

кріп нарізаний – 1 ст. л.;

часник – 2 зубчики;

сіль, перець – за смаком.

Як приготувати:

У сметану додати соєвий соус, кріп, сіль, перець та перемішати. Сир натерти на дрібній тертці. Додати в соус сир та спресувати часник. Ретельно перемішати.

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