Одразу чотири рецепти класних соусів для шашлику та овочів на грилі

Не будемо сперечатися з м'ясоїдами, які стверджують, що добре приготовлене м'ясо, різне, смачне й без соусів.
Але якщо плануєте пікнік, то хоча б один або два можна взяти. Для різноманітності.
Рецепти соусів для шашлику / Фото: instagram.com/recipes_from_virinea
Словом, не станемо недооцінювати потенціял соусів. Тим паче, відомо чимало таких, які є головною рисою страви. На думку спадає лазанья з її незмінним напарником бешамелем.
Усі інгредієнти фудблогерка recipes_from_virinea розрахувала на одну порцію. Вибирайте той, що сподобався більше, і збільшуйте кількість продуктів залежно від кількості людей.
Кисло-солодкий соус
Інгредієнти:
- оцет, кетчуп, соєвий соус – по 3 ст. л.;
- цукор – 4 ст. л.
Якщо плануєте смажити курку, то обов'язково спробуйте зробити це в лимонно-цибулевому соусі.
Як приготувати:
- Оцет і цукор з'єднати у сотейнику.
- Постійно помішуючи, готувати на середньому вогні до розчинення цукру.
- Щойно з'явиться біла піна, додати кетчуп та соєвий соус.
- Уварити соус до бажаної консистенції. Дати настоятися у холодильнику.
Пікантний соус
Інгредієнти:
- часник – 5 зубчиків;
- олія оливкова – 4 ст. л.;
- соєвий соус – 2 ст. л.;
- сіль, мелений перець – за смаком.
Як приготувати:⠀
- Часник очистити та подрібнити за допомогою ножа, перекласти в ємність для подачі.
- Додати сіль та перець.
- Заправити оливковою олією та добре перемішати.
- Додати соєвий соус, перемішати.
Соус барбекю
Інгредієнти:
- яблучний оцет – 30 г;
- кетчуп – 25 г;
- цибуля – 1 шт.;
- часник – 2 зубчики;
- коричневий цукор – 1 ст. л.;
- каєнський перець – 1/2 ч. л.;
- паприка – 1 ч. л.
Як приготувати:
- Нарізати цибулю та часник дрібним кубиком. Що дрібнішим буде кубик, то смачнішим буде соус. Посолити і поперчити цибулю з часником, обсмажити на оливковій олії 3-4 хвилини до легкої карамелізації цибулі.
- Додати коричневий цукор, перемішати, готувати одну хвилину.
- Додати паприку разом з каєнським перцем. Перемішати та готувати ще хвилину.
- Влити яблучний оцет та кетчуп, випарувати оцет впродовж 4-5 хвилин.
- Якщо соус вийшов густуватий – додайте трохи води і закип'ятіть.
Часниковий соус
Інгредієнти:
- сметана жирна – 4-5 ст. л.;
- соус соєвий – 1 ст. л.;
- сир плавлений – 30 г;
- кріп нарізаний – 1 ст. л.;
- часник – 2 зубчики;
- сіль, перець – за смаком.
Як приготувати:
- У сметану додати соєвий соус, кріп, сіль, перець та перемішати.
- Сир натерти на дрібній тертці. Додати в соус сир та спресувати часник.
- Ретельно перемішати.
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