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Одразу чотири рецепти класних соусів для шашлику та овочів на грилі

Ірина Маслова
24 квітня, 11:15
Це соус барбекю, часниковий, пікантний та кисло-солодкий. Будь-який соус стає краще, якщо дати йому час настоятися

Не будемо сперечатися з м'ясоїдами, які стверджують, що добре приготовлене м'ясо, різне, смачне й без соусів.

Але якщо плануєте пікнік, то хоча б один або два можна взяти. Для різноманітності.

Рецепти соусів для шашлику / Фото: instagram.com/recipes_from_virinea

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Словом, не станемо недооцінювати потенціял соусів. Тим паче, відомо чимало таких, які є головною рисою страви. На думку спадає лазанья з її незмінним напарником бешамелем.

Усі інгредієнти фудблогерка recipes_from_virinea розрахувала на одну порцію. Вибирайте той, що сподобався більше, і збільшуйте кількість продуктів залежно від кількості людей.

Кисло-солодкий соус

Кисло-солодкий соус / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти:

  • оцет, кетчуп, соєвий соус – по 3 ст. л.;
  • цукор – 4 ст. л.

Якщо плануєте смажити курку, то обов'язково спробуйте зробити це в лимонно-цибулевому соусі.

Як приготувати:

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  1. Оцет і цукор з'єднати у сотейнику.
  2. Постійно помішуючи, готувати на середньому вогні до розчинення цукру.
  3. Щойно з'явиться біла піна, додати кетчуп та соєвий соус.
  4. Уварити соус до бажаної консистенції. Дати настоятися у холодильнику.

Пікантний соус

Пикантний соус з часником / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • часник – 5 зубчиків;
  • олія оливкова – 4 ст. л.;
  • соєвий соус – 2 ст. л.;
  • сіль, мелений перець – за смаком.

Як приготувати:⠀

  1. Часник очистити та подрібнити за допомогою ножа, перекласти в ємність для подачі.
  2. Додати сіль та перець.
  3. Заправити оливковою олією та добре перемішати.
  4. Додати соєвий соус, перемішати.

Соус барбекю

Соус барбекю / Фото: www.foodnetwork.com

Інгредієнти:

  • яблучний оцет – 30 г;
  • кетчуп – 25 г;
  • цибуля – 1 шт.;
  • часник – 2 зубчики;
  • коричневий цукор – 1 ст. л.;
  • каєнський перець – 1/2 ч. л.;
  • паприка – 1 ч. л.

Як приготувати:

  1. Нарізати цибулю та часник дрібним кубиком. Що дрібнішим буде кубик, то смачнішим буде соус. Посолити і поперчити цибулю з часником, обсмажити на оливковій олії 3-4 хвилини до легкої карамелізації цибулі.
  2. Додати коричневий цукор, перемішати, готувати одну хвилину.
  3. Додати паприку разом з каєнським перцем. Перемішати та готувати ще хвилину.
  4. Влити яблучний оцет та кетчуп, випарувати оцет впродовж 4-5 хвилин.
  5. Якщо соус вийшов густуватий – додайте трохи води і закип'ятіть.

Часниковий соус

Часниковий соус / Фото: Инстаграм

Інгредієнти:

  • сметана жирна – 4-5 ст. л.;
  • соус соєвий – 1 ст. л.;
  • сир плавлений – 30 г;
  • кріп нарізаний – 1 ст. л.;
  • часник – 2 зубчики;
  • сіль, перець – за смаком.

Як приготувати:

  1. У сметану додати соєвий соус, кріп, сіль, перець та перемішати.
  2. Сир натерти на дрібній тертці. Додати в соус сир та спресувати часник.
  3. Ретельно перемішати.

Якщо сумуєте за фастфудом, то тут читайте рецепт домашнього бургера та соусу біґ тейсті до нього.