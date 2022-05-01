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Торт на кока-колі – дуже калорійна, але смачна гордість США

Ірина Маслова
1 травня, 11:38
Торт до того ж прикрашає глазур, вона готується знову ж таки з колою, вершковим маслом та цукровою пудрою. Традиційно прикрашається маршмелоу та горіхами

Коли хочеться порівняно некалорійний пиріг, треба пекти яблучний ірландський. Коли хочеться з'їсти порцію насиченого, пористого та соковитого шоколадного пирога – можна скуштувати традиційний американський на кока-колі.

Уперше цей рецепт був опублікований у 1952 році, сам торт подавався на свята та під час громадських заходів.

Торт на кока-колі / Фото: www.lifeloveandsugar.com

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У тісто йдуть олія та вершкове масло, какао та, звісно, кола. Її ж потрібно додати до шоколадної глазурі, яка прикрасить десерт.

Торт заведено прикрашати маршмелоу та пеканом. Рецепт зі сторінки vinegretteblog.

Торт на кока-колі

Рецепт торта на кока-колі / Фото: www.lifeloveandsugar.com

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Для тіста:

  • 250 г борошна;
  • 200 г цукру;
  • 110 г вершкового масла;
  • 120 мл олії;
  • 3 ст. л. з гіркою какао;
  • 240 мл коли;
  • 120 мл кефіру;
  • 2 яйця;
  • 1 ч. л. соди;
  • 2 яйця;
  • ванільний цукор.

Для глазурі:

  • 110 г вершкового масла;
  • 150-200 г цукрової пудри;
  • 3 ст. л. какао;
  • 6 ст. л. коли.

А в Італії готують розкішний рисовий пиріг. Для нього можна використовувати готове листкове тісто.

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Як приготувати:

  1. З'єднати борошно з цукром.
  2. З'єднати вершкове масло та олію, какао та колу. Довести до кипіння, прибрати з вогню.
  3. Влити масляну суміш до борошна, перемішати. Вбити яйця, додати ванілін, перемішати.
  4. Змішати кефір із содою і одразу вилити в тісто.
  5. Випікати 20-25 хвилин на застеляному декі в розігрітій до 190 градусів духовці.
  6. Для глазурі з'єднати масло, колу і какао, розігріти на вогні. Додати пудру таі добре перемішати. Можна пробити за допомогою блендера. Прикрасити торт.

Рецепт пирога "Штирліц", які багато хто може пам'ятати з дитинства, читайте тут.