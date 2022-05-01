Торт на кока-колі – дуже калорійна, але смачна гордість США

Коли хочеться порівняно некалорійний пиріг, треба пекти яблучний ірландський. Коли хочеться з'їсти порцію насиченого, пористого та соковитого шоколадного пирога – можна скуштувати традиційний американський на кока-колі.
Уперше цей рецепт був опублікований у 1952 році, сам торт подавався на свята та під час громадських заходів.
Торт на кока-колі / Фото: www.lifeloveandsugar.com
У тісто йдуть олія та вершкове масло, какао та, звісно, кола. Її ж потрібно додати до шоколадної глазурі, яка прикрасить десерт.
Торт заведено прикрашати маршмелоу та пеканом. Рецепт зі сторінки vinegretteblog.
Торт на кока-колі
Для тіста:
- 250 г борошна;
- 200 г цукру;
- 110 г вершкового масла;
- 120 мл олії;
- 3 ст. л. з гіркою какао;
- 240 мл коли;
- 120 мл кефіру;
- 2 яйця;
- 1 ч. л. соди;
- 2 яйця;
- ванільний цукор.
Для глазурі:
- 110 г вершкового масла;
- 150-200 г цукрової пудри;
- 3 ст. л. какао;
- 6 ст. л. коли.
А в Італії готують розкішний рисовий пиріг. Для нього можна використовувати готове листкове тісто.
Як приготувати:
- З'єднати борошно з цукром.
- З'єднати вершкове масло та олію, какао та колу. Довести до кипіння, прибрати з вогню.
- Влити масляну суміш до борошна, перемішати. Вбити яйця, додати ванілін, перемішати.
- Змішати кефір із содою і одразу вилити в тісто.
- Випікати 20-25 хвилин на застеляному декі в розігрітій до 190 градусів духовці.
- Для глазурі з'єднати масло, колу і какао, розігріти на вогні. Додати пудру таі добре перемішати. Можна пробити за допомогою блендера. Прикрасити торт.
Рецепт пирога "Штирліц", які багато хто може пам'ятати з дитинства, читайте тут.