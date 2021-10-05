Замаринувати або приготувати овочеву ікру – кращі заготівлі з опеньками

У сезон заготівель лісових грибів варто звернути увагу на опеньки. Ці гриби не тільки естетично приємні, вони після обробки залишаються хрусткими і ароматними. Потім їх можна подавати до картоплі та використовувати в салатах. Головне – ретельно їх промити і проварити кілька разів.

Овочева ікра з опеньками

Овочева ікра з опеньками / Фото: Depositphotos

Опеньки на зиму - рецепти заготівель / Фото: instagram.com/uzhin_kazhdyi_den/

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Інгредієнти:

Опеньки – 1 кг

Цибуля, морква, помідори – по 500 г

Соняшникова олія – 500 г

Цукор – 1 ст. л.

Сіль – 1,5 ст. л.

Оцет 9% – 4,5 ст. л

Як приготувати:

У глибоку каструлю налити олію, додати сіль і цукор. Нарізати півкільцями ріпчасту цибулю, додати її в каструлю. Тушкувати близько 5 хвилин. Очистити і натерти на крупній тертці моркву. Додати моркву до цибулі, тушкувати 15 хвилин. Помідори нарізати маленькими кубиками, додати до моркви і цибулі, готувати ще 15 хвилин. Опеньки промити, обсушити. Додати в каструлю, тушкувати 30 хвилин. Влити оцет і все ретельно перемішати. Готувати 10-15 хвилин. Розкласти грибну ікру в стерилізовані банки і закатати.

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Мариновані опеньки

Мариновані опеньки / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Опеньки – 3 кг

Вода – 1 л

Цукор – 1 ч. л.

Сіль – 1 ст. л.

Оцет – 3 ст. л.

Чорний перець горошком – 5-7 шт.

Лаврове листя – 2-3 шт.

Парасольки кропу – 2 шт.

Як приготувати:

Гриби добре промити. Викласти в каструлю, залити холодною водою і дати закипіти. Злити воду, промити гриби. Залити ще раз воду і після закипання варити 10-15 хвилин. Додати оцет, сіль, цукор і спеції. Готувати 15 хвилин. Дістати шумівкою і перекласти в стерилізовані банки, заливши їх маринадом, у якому вони варилися. Закатати кришками і дати охолонути.

Як приготувати закрутки із запеченого перцю – дивіться у відео.

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