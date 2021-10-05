Замариновать или приготовить овощную икру – лучшие заготовки с опятами

В сезон заготовок лесных грибов стоит обратить внимание на опята. Эти грибы не только эстетически приятны, они после обработки остаются хрустящими и ароматными. Потом их можно подавать к картофелю и использовать в салатах. Главное – тщательно их промыть и проварить несколько раз.

Овощная икра с опятами

Овощная икра с опятами / Фото: Depositphotos

Опята на зиму - рецепты заготовок / Фото: instagram.com/uzhin_kazhdyi_den/

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Ингредиенты:

Опята – 1 кг

Лук, морковь, помидоры – по 500 г

Подсолнечное масло – 500 г

Сахар – 1 ст. л.

Соль – 1,5 ст. л.

Уксус 9% – 4,5 ст. л

Как приготовить:

В глубокую кастрюлю налить подсолнечное масло, добавить соль и сахар. Нарезать полукольцами репчатый лук, добавить его в кастрюлю. Тушить около 5 минут. Очистить и натереть на крупной терке морковь. Добавить морковь к луку, тушить 15 минут. Помидоры нарезать маленькими кубиками, добавить к моркови и луку, готовить еще 15 минут. Опята промыть, обсушить. Добавить грибы, тушить в течение 30 минут. Влить уксус и все тщательно перемешать. Готовить 10-15 минут. Разложить грибную икру в стерилизованные банки и закатать.

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Маринованные опята

Маринованные опята / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Опята – 3 кг

Вода – 1 л

Сахар – 1 ч. л.

Соль – 1 ст. л.

Уксус – 3 ст. л.

Черный перец горошком – 5-7 шт.

Лавровый лист – 2-3 шт.

Зонтики укропа – 2 шт.

Как приготовить:

Грибы хорошо промыть. Выложить в кастрюлю, залить холодной водой и дать закипеть. Слить воду, промыть грибы. Залить еще раз водой и после закипания варить 10-15 минут. Добавить уксус, соль, сахар и специи. Готовить 15 минут. Достать шумовкой и переложить в стерилизованные банки, залив их маринадом, в котором они варились. Закатать крышками и дать остыть.

Как приготовить закрутки из запеченного перца – смотрите в видео.

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