Замариновать или приготовить овощную икру – лучшие заготовки с опятами

В сезон заготовок лесных грибов стоит обратить внимание на опята. Эти грибы не только эстетически приятны, они после обработки остаются хрустящими и ароматными. Потом их можно подавать к картофелю и использовать в салатах. Главное – тщательно их промыть и проварить несколько раз.
Овощная икра с опятами
Овощная икра с опятами / Фото: Depositphotos
Опята на зиму - рецепты заготовок / Фото: instagram.com/uzhin_kazhdyi_den/
Ингредиенты:
- Опята – 1 кг
- Лук, морковь, помидоры – по 500 г
- Подсолнечное масло – 500 г
- Сахар – 1 ст. л.
- Соль – 1,5 ст. л.
- Уксус 9% – 4,5 ст. л
Как приготовить:
- В глубокую кастрюлю налить подсолнечное масло, добавить соль и сахар.
- Нарезать полукольцами репчатый лук, добавить его в кастрюлю. Тушить около 5 минут.
- Очистить и натереть на крупной терке морковь. Добавить морковь к луку, тушить 15 минут.
- Помидоры нарезать маленькими кубиками, добавить к моркови и луку, готовить еще 15 минут.
- Опята промыть, обсушить. Добавить грибы, тушить в течение 30 минут.
- Влить уксус и все тщательно перемешать. Готовить 10-15 минут.
- Разложить грибную икру в стерилизованные банки и закатать.
Маринованные опята
Маринованные опята / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- Опята – 3 кг
- Вода – 1 л
- Сахар – 1 ч. л.
- Соль – 1 ст. л.
- Уксус – 3 ст. л.
- Черный перец горошком – 5-7 шт.
- Лавровый лист – 2-3 шт.
- Зонтики укропа – 2 шт.
Как приготовить:
- Грибы хорошо промыть. Выложить в кастрюлю, залить холодной водой и дать закипеть. Слить воду, промыть грибы.
- Залить еще раз водой и после закипания варить 10-15 минут. Добавить уксус, соль, сахар и специи. Готовить 15 минут.
- Достать шумовкой и переложить в стерилизованные банки, залив их маринадом, в котором они варились.
- Закатать крышками и дать остыть.
Как приготовить закрутки из запеченного перца – смотрите в видео.
Читайте также:
- 5 заготовок из тыквы на зиму – от цукатов и пюре до варенья с апельсинами
- 3 рецепта самых неожиданных заготовок на зиму с луком, лимоном и сливами
- Закатать в банки или заморозить – заготовки на зиму для вкусного борща
- 12 овощных заготовок, которые вы с удовольствием съедите зимой