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3 простых рецепта с нутом – подойдут для тех, кто не есть мясо

Ирина Маслова
10 июня, 17:14
Нут используется консервированный, хотя его можно и отварить. Очень хорошо эти бобовые сочетаются с шампиньонами, кабачками и болгарским перцем

Нут для многих – это прежде всего хумус, некоторым эти бобовые заменили мясо. И хотя споры о том, сколько же растительного белка в нуте, много или мало, существуют, он вкусный и хорошо соседствует практически со всем.

Овощной салат от pp.saladsзаправляется соусом на основе меда, сока лимона, чеснока и растительного масла.

Рецепты блюд с нутом / Фото: Коллаж: Сегодня

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В ленивый рататуй по рецепту vegansearth предлагают взять кабачок. Его можно заменить баклажаном.

Для шампиньонов с нутом от zdorovo_est_net_diabet он нужен консервированный.

Овощной салат с нутом

Овощной салат с нутом

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Ингредиенты:

  • огурец, помидор – по 2 шт.;
  • маленькая луковица;
  • нут – 200 г.

Для соуса:

  • масло растительное – 20 мл;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • лимонный сок – 10 мл;
  • мед – половина ч. л.;
  • соевый соус – 10 г;
  • специи.

Как приготовить:⠀

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  1. Нут замочить и отварить по инструкции.
  2. Овощи нарезать произвольно, лук полукольцами.
  3. Добавить вареный нут.
  4. Смешать все ингредиенты для соуса и заправить салат.

К салату попробуйте что-нибудь простое, но вкусное из фарша. Здесь подборка рецептов.

Ленивый рататуй с нутом

Ленивый рататуй с нутом

Ингредиенты:

  • половина луковицы;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • кабачок, болгарский перец;
  • базилик, петрушка:
  • соль, орегано – по 1 ч. л.;⠀
  • перец, перец чили;
  • томаты в собственном соку и нут – по 1 банке.

Как приготовить:

  1. Все ингредиенты нарезать. ⠀
  2. Обжарить лук на растительном масле, добавить чеснок, кабачок и перец, готовить 5 минут.
  3. Добавить остальные ингредиенты, кроме нута, готовить под крышкой 10 минут.
  4. В конце добавить нут, специи и тушить несколько минут.

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Шампиньоны с нутом

Шампиньоны с нутом / Фото: Инстаграм

Ингредиенты:

  • нут консервированный – 1 банка (400 г);
  • шампиньоны – 400 г;
  • сливки средней жирности – 1 стакан;
  • болгарский перец, лук красны – по 1 шт.;
  • чеснок – 2-3 зубка;
  • соль, перец, специи.

Как приготовить:

  1. Нут откинуть на дуршлаг и дать воде хорошо стечь.
  2. Грибы и лук нарезать соломкой. Обжарить 2-3 минуты на небольшом количестве подсолнечного масла.
  3. Перец нарезать соломкой и добавить к грибам с луком, приправить солью и перцем. Готовить 7-10 минут, добавить пропущенный через пресс чеснок.
  4. Всыпать нут и залить сливками. Тушить на небольшом огне около 20 минут.
  5. Дать блюду настояться несколько минут, подавать с зеленью.

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