3 простих рецепти з нутом – підійдуть для тих, хто не їсть м'яса

Нут для багатьох – це насамперед хумус, деяким ці бобові замінили м'ясо. І хоча суперечки про те, скільки ж рослинного білка в нуті, багато чи мало, існують, він смачний і добре дружить практично з усім.
Овочевий салат від pp.saladsзаправляється соусом на основі меду, соку лимона, часнику та олії.
Рецепти страв з нутом / Фото: Колаж: Сьогодні
У лінивий рататуй за рецептом vegansearth пропонують взяти кабачок. Його можна замінити на баклажан.
Для печериць з нутом від zdorovo_est_net_diabet він потрібний консервований.
Овочевий салат з нутом
Інгредієнти:
- огірок, помідор – по 2 шт.;
- маленька цибулина;
- нут – 200 г.
Для соусу:
- олія – 20 мл;
- часник – 1 зубчик;
- лимонний сік – 10 мл;
- мед – половина ч. л.;
- соєвий соус – 10 г;
- спеції.
Як приготувати:⠀
- Нут замочити та відварити за інструкцією.
- Овочі нарізати довільно, цибулю півкільцями.
- Додати варений нут.
- Змішати всі інгредієнти для соусу та заправити салат.
До салату спробуйте щось просте, але смачне з фаршу. Тут добірка рецептів.
Лінивий рататуй з нутом
Інгредієнти:
- половина цибулини;
- часник – 3 зубчики;
- кабачок, болгарський перець;
- базилік, петрушка:
- сіль, орегано – по 1 ч. л.;
- перець, перець чилі;
- томати у власному соку та нут – по 1 бляшанці.
Як приготувати:
- Усі інгредієнти нарізати. ⠀
- Обсмажити цибулю на олії, додати часник, кабачок і перець, готувати 5 хвилин.
- Додати решту інгредієнтів, крім нуту, готувати під кришкою 10 хвилин.
- Наприкінці додати нут, спеції та тушкувати кілька хвилин.
Три цікаві рецепти зі скумбрією знайдете в цьому матеріялі.
Печериці з нутом
Інгредієнти:
- нут консервований – 1 б. (400 г);
- печериці – 400 г;
- вершки середньої жирності – 1 склянка;
- болгарський перець, цибуля червона – по 1 шт.;
- часник – 2-3 зубки;
- сіль, перець, спеції.
Як приготувати:
- Нут відкинути на друшляк і дати воді добре стекти.
- Гриби та цибулю нарізати соломкою. Обсмажити 2-3 хвилини на невеликій кількості олії.
- Перець нарізати соломкою і додати до грибів з цибулею, приправити сіллю та перцем. Готувати 7-10 хвилин, додати пропущений через прес часник.
- Всипати нут та залити вершками. Тушкувати на невеликому вогні близько 20 хвилин.
- Дати страві настоятися кілька хвилин, подавати із зеленню.
Тут знайдете добірку рецептів з броколі, які не залишать байдужими навіть тих, хто не їсть цю капусту.