3 простих рецепти з нутом – підійдуть для тих, хто не їсть м'яса

Нут для багатьох – це насамперед хумус, деяким ці бобові замінили м'ясо. І хоча суперечки про те, скільки ж рослинного білка в нуті, багато чи мало, існують, він смачний і добре дружить практично з усім.

Овочевий салат від pp.saladsзаправляється соусом на основі меду, соку лимона, часнику та олії.

Рецепти страв з нутом / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

У лінивий рататуй за рецептом vegansearth пропонують взяти кабачок. Його можна замінити на баклажан.

Для печериць з нутом від zdorovo_est_net_diabet він потрібний консервований.

Овочевий салат з нутом

Овочевий салат з нутом

Реклама

Інгредієнти:

огірок, помідор – по 2 шт.;

маленька цибулина;

нут – 200 г.

Для соусу:

олія – 20 мл;

часник – 1 зубчик;

лимонний сік – 10 мл;

мед – половина ч. л.;

соєвий соус – 10 г;

спеції.

Як приготувати:⠀

Реклама

Нут замочити та відварити за інструкцією. Овочі нарізати довільно, цибулю півкільцями. Додати варений нут. Змішати всі інгредієнти для соусу та заправити салат.

До салату спробуйте щось просте, але смачне з фаршу. Тут добірка рецептів.

Лінивий рататуй з нутом

Лінивий рататуй з нутом

Інгредієнти:

половина цибулини;

часник – 3 зубчики;

кабачок, болгарський перець;

базилік, петрушка:

сіль, орегано – по 1 ч. л.;

перець, перець чилі;

томати у власному соку та нут – по 1 бляшанці.

Як приготувати:

Усі інгредієнти нарізати. ⠀ Обсмажити цибулю на олії, додати часник, кабачок і перець, готувати 5 хвилин. Додати решту інгредієнтів, крім нуту, готувати під кришкою 10 хвилин. Наприкінці додати нут, спеції та тушкувати кілька хвилин.

Три цікаві рецепти зі скумбрією знайдете в цьому матеріялі.

Печериці з нутом

Печериці з нутом

Інгредієнти:

нут консервований – 1 б. (400 г);

печериці – 400 г;

вершки середньої жирності – 1 склянка;

болгарський перець, цибуля червона – по 1 шт.;

часник – 2-3 зубки;

сіль, перець, спеції.

Як приготувати:

Нут відкинути на друшляк і дати воді добре стекти. Гриби та цибулю нарізати соломкою. Обсмажити 2-3 хвилини на невеликій кількості олії. Перець нарізати соломкою і додати до грибів з цибулею, приправити сіллю та перцем. Готувати 7-10 хвилин, додати пропущений через прес часник. Всипати нут та залити вершками. Тушкувати на невеликому вогні близько 20 хвилин. Дати страві настоятися кілька хвилин, подавати із зеленню.

Тут знайдете добірку рецептів з броколі, які не залишать байдужими навіть тих, хто не їсть цю капусту.