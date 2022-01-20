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3 ярких салата с апельсинами на день рождения

Ирина Маслова
20 января, 10:47
Апельсины обязательно придадут свежесть любому салату. Идеальные сочетания – с морепродуктами, сыром, зеленью. Цитрусовые нужно тщательно очистить от пленки и перегородок

Салаты, где есть небольшое присутствие цитрусовых, речь не идет о заправках, обязательно превратят их в очень оригинальное блюдо.

Апельсины придают им свежесть и лучше всего сочетаются с морепродуктами, сыром и зеленью.

Салаты с апельсином на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

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Некоторые рекомендуют попробовать добавить их в салат, где есть мясо курицы или ветчина.

Важно тщательно очистить апельсин от пленок и перегородок, чтобы он не горчил. Ну и использовать сок для заправки.

Для салата с креветками от irina_lobanova1, в заправку, нужен бальзамический соус.

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Салат с крабовыми палочками по рецепту h.o.m.e_c.o.o.k.i.n.gзаправляется майонезом, можно попробовать использовать натуральный йогурт.

Для салата с апельсинами и дорблю от украинского фудблогера foodforcook нужен соевый соус и грецкие орехи.

Салат с апельсином и дорблю

Салат с апельсином и дорблю / Фото: instagram.com/foodforcook/

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Ингредиенты:

  • листья салата;
  • 2 шт. апельсины;
  • 200 г дорблю;
  • 50 г грецкие орехи;
  • 1 ст. л. соевый соус.

Еще три салата на день рождения, где есть сыр, найдете здесь.

Как приготовить:

  1. Апельсин почистить от лишнего, нарезать крупно.
  2. На тарелку выложить листья салата, апельсины, нарезанный сыр и слегка измельченные орехи.
  3. Полить соевым соусом по вкусу.

Салат с апельсинами и крабовыми палочками

Салат с апельсинами и крабовыми палочками / Фото: instagram.com/h.o.m.e_c.o.o.k.i.n.g/

Ингредиенты:

  • 150 г консервированная кукуруза ;
  • 1 шт. апельсин;
  • 300 г крабовые палочки;
  • 3 шт. яйца;
  • майонез, соль, перец.

Если любите салаты с крабовыми палочками, то здесь найдете рецепт интересной "Корриды".

Как приготовить:

  1. Яйца отварить, очистить. Крабовые палочки и яйца нарезать мелким кубиком. Очищенную мякоть апельсина нарезать кубиками.
  2. С кукурузы слить жидкость и соединить все ингредиенты.
  3. Заправить майонезом, довести до вкуса солью и перцем, перемешать.

Салат с апельсином и креветками

Салат с апельсином и креветками / Фото: instagram.com/irina_lobanova1/

Ингредиенты на две персоны:

  • 60 г руколы;
  • 300 г крупных креветок;
  • 20 г сливочного масла;
  • 1/2 ч. л. сушеного чеснока;
  • 1 апельсин;
  • несколько тонких ломтиков пармезана.

Для заправки:

  • 1 ст. л. апельсинового сока;
  • 5 ст. л. оливкового масла;
  • по 1 ч. л. лимонного сока, бальзамического соуса;
  • соль, молотый перец – по вкусу.

Еще можно приготовить достаточно сытный лионский салат. Для него нужны бекон и яйца.

Как приготовить:

  1. Креветки разморозить и очистить от панциря. Обжарить на сливочном масле по несколько минут с каждой стороны. В процессе добавить сушеный чеснок.
  2. На тарелку выложить руколу. Очистить апельсин от перегородок и пленок. Выжать сок в отдельную емкость.
  3. Для заправки смешать апельсиновый сок, лимонный сок, оливковое масло и бальзамический соус. Добавить соль и молотый перец. Полить заправкой салат.