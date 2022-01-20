3 ярких салата с апельсинами на день рождения

Салаты, где есть небольшое присутствие цитрусовых, речь не идет о заправках, обязательно превратят их в очень оригинальное блюдо.
Апельсины придают им свежесть и лучше всего сочетаются с морепродуктами, сыром и зеленью.
Салаты с апельсином на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня
Некоторые рекомендуют попробовать добавить их в салат, где есть мясо курицы или ветчина.
Важно тщательно очистить апельсин от пленок и перегородок, чтобы он не горчил. Ну и использовать сок для заправки.
Для салата с креветками от irina_lobanova1, в заправку, нужен бальзамический соус.
Салат с крабовыми палочками по рецепту h.o.m.e_c.o.o.k.i.n.gзаправляется майонезом, можно попробовать использовать натуральный йогурт.
Для салата с апельсинами и дорблю от украинского фудблогера foodforcook нужен соевый соус и грецкие орехи.
Салат с апельсином и дорблю
Ингредиенты:
- листья салата;
- 2 шт. апельсины;
- 200 г дорблю;
- 50 г грецкие орехи;
- 1 ст. л. соевый соус.
Еще три салата на день рождения, где есть сыр, найдете здесь.
Как приготовить:
- Апельсин почистить от лишнего, нарезать крупно.
- На тарелку выложить листья салата, апельсины, нарезанный сыр и слегка измельченные орехи.
- Полить соевым соусом по вкусу.
Салат с апельсинами и крабовыми палочками
Ингредиенты:
- 150 г консервированная кукуруза ;
- 1 шт. апельсин;
- 300 г крабовые палочки;
- 3 шт. яйца;
- майонез, соль, перец.
Если любите салаты с крабовыми палочками, то здесь найдете рецепт интересной "Корриды".
Как приготовить:
- Яйца отварить, очистить. Крабовые палочки и яйца нарезать мелким кубиком. Очищенную мякоть апельсина нарезать кубиками.
- С кукурузы слить жидкость и соединить все ингредиенты.
- Заправить майонезом, довести до вкуса солью и перцем, перемешать.
Салат с апельсином и креветками
Ингредиенты на две персоны:
- 60 г руколы;
- 300 г крупных креветок;
- 20 г сливочного масла;
- 1/2 ч. л. сушеного чеснока;
- 1 апельсин;
- несколько тонких ломтиков пармезана.
Для заправки:
- 1 ст. л. апельсинового сока;
- 5 ст. л. оливкового масла;
- по 1 ч. л. лимонного сока, бальзамического соуса;
- соль, молотый перец – по вкусу.
Еще можно приготовить достаточно сытный лионский салат. Для него нужны бекон и яйца.
Как приготовить:
- Креветки разморозить и очистить от панциря. Обжарить на сливочном масле по несколько минут с каждой стороны. В процессе добавить сушеный чеснок.
- На тарелку выложить руколу. Очистить апельсин от перегородок и пленок. Выжать сок в отдельную емкость.
- Для заправки смешать апельсиновый сок, лимонный сок, оливковое масло и бальзамический соус. Добавить соль и молотый перец. Полить заправкой салат.