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3 яскраві салати з апельсинами на день народження

Ірина Маслова
20 січня, 10:47
Апельсини обов'язково додадуть свіжості будь-якому салату. Ідеальні поєднання – з морепродуктами, сиром, зеленню. Цитрусові потрібно ретельно очистити від плівки та перегородок

Салати, де є невелика присутність цитрусових, зараз не йдеться про заправки, обов'язково перетворять їх на дуже оригінальну страву.

Апельсини надають їм свіжості й найкраще поєднуються з морепродуктами, сиром та зеленню.

Салати з апельсином на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

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Деякі рекомендують спробувати додати їх у салат, де є м'ясо курки або шинка.

Важливо ретельно очистити апельсин від плівок та перегородок, щоб він не гірчив. Ну й використати сік для заправки.

Для салату з креветками від irina_lobanova1, в заправку, потрібен бальзамічний соус.

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Салат з крабовими паличками за рецептом h.o.m.e_c.o.o.k.i.n.gзаправляється майонезом, можна спробувати використовувати натуральний йогурт.

Для салату з апельсинами та дорблю від українського фудблогера foodforcook потрібен соєвий соус та волоські горіхи.

Салат з апельсином та дорблю

Салат з апельсином та дорблю / Фото: instagram.com/foodforcook/

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Інгредієнти:

  • листя салату;
  • 2 шт. апельсини;
  • 200 г дорблю;
  • 50 г волоських горіхів;
  • 1 ст. л. соєвий соус.

Ще три салати на день народження, де є сир, знайдете тут.

Як приготувати:

  1. Апельсин почистити від зайвого, крупно нарізати.
  2. На тарілку викласти листя салату, апельсини, нарізаний сир та злегка подрібнені горіхи.
  3. Полити соєвим соусом за смаком.

Салат з апельсинами та крабовими паличками

Салат з апельсинами та крабовими паличками / Фото: instagram.com/h.o.m.e_c.o.o.k.i.n.g/

Інгредієнти:

  • 150 г консервована кукурудза;
  • 1 шт. апельсин;
  • 300 г крабові палички;
  • 3 шт. яйця;
  • майонез, сіль, перець.

Якщо любите салати з крабовими паличками, то тут знайдете рецепт цікавої "Кориди".

Як приготувати:

  1. Яйця відварити, очистити. Крабові палички та яйця нарізати дрібним кубиком. Очищену м'якоть апельсина нарізати кубиками.
  2. З кукурудзи злити рідину та з'єднати всі інгредієнти.
  3. Заправити майонезом, довести до смаку сіллю та перцем, перемішати.

Салат з апельсином та креветками

Салат з апельсином та креветками / Фото: instagram.com/irina_lobanova1/

Інгредієнти на дві персони:

  • 60 г руколи;
  • 300 г великих креветок;
  • 20 г вершкового масла;
  • 1/2 ч. л. сушеного часнику;
  • 1 апельсин;
  • кілька тонких скибочок пармезану.

Для заправки:

  • 1 ст. л. апельсинового соку;
  • 5 ст. л. оливкової олії;
  • по 1 ч. л. лимонного соку, бальзамічного соусу;
  • сіль, мелений перець – за смаком.

Ще можна приготувати додовлі ситний ліонський салат. Для нього потрібні бекон та яйця.

Як приготувати:

  1. Креветки розморозити та очистити від панцира. Обсмажити на вершковому маслі кілька хвилин з кожного боку. У процесі додати сушений часник.
  2. На тарілку викласти руколу. Очистити апельсин від перегородок та плівок. Вичавити сік в окрему ємність.
  3. Для заправки змішати апельсиновий сік, лимонний сік, оливкову олію та бальзамічний соус. Додати сіль та мелений перець. Полити салат заправкою.