3 яскраві салати з апельсинами на день народження

Салати, де є невелика присутність цитрусових, зараз не йдеться про заправки, обов'язково перетворять їх на дуже оригінальну страву.
Апельсини надають їм свіжості й найкраще поєднуються з морепродуктами, сиром та зеленню.
Салати з апельсином на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні
Деякі рекомендують спробувати додати їх у салат, де є м'ясо курки або шинка.
Важливо ретельно очистити апельсин від плівок та перегородок, щоб він не гірчив. Ну й використати сік для заправки.
Для салату з креветками від irina_lobanova1, в заправку, потрібен бальзамічний соус.
Салат з крабовими паличками за рецептом h.o.m.e_c.o.o.k.i.n.gзаправляється майонезом, можна спробувати використовувати натуральний йогурт.
Для салату з апельсинами та дорблю від українського фудблогера foodforcook потрібен соєвий соус та волоські горіхи.
Салат з апельсином та дорблю
Інгредієнти:
- листя салату;
- 2 шт. апельсини;
- 200 г дорблю;
- 50 г волоських горіхів;
- 1 ст. л. соєвий соус.
Ще три салати на день народження, де є сир, знайдете тут.
Як приготувати:
- Апельсин почистити від зайвого, крупно нарізати.
- На тарілку викласти листя салату, апельсини, нарізаний сир та злегка подрібнені горіхи.
- Полити соєвим соусом за смаком.
Салат з апельсинами та крабовими паличками
Інгредієнти:
- 150 г консервована кукурудза;
- 1 шт. апельсин;
- 300 г крабові палички;
- 3 шт. яйця;
- майонез, сіль, перець.
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Як приготувати:
- Яйця відварити, очистити. Крабові палички та яйця нарізати дрібним кубиком. Очищену м'якоть апельсина нарізати кубиками.
- З кукурудзи злити рідину та з'єднати всі інгредієнти.
- Заправити майонезом, довести до смаку сіллю та перцем, перемішати.
Салат з апельсином та креветками
Інгредієнти на дві персони:
- 60 г руколи;
- 300 г великих креветок;
- 20 г вершкового масла;
- 1/2 ч. л. сушеного часнику;
- 1 апельсин;
- кілька тонких скибочок пармезану.
Для заправки:
- 1 ст. л. апельсинового соку;
- 5 ст. л. оливкової олії;
- по 1 ч. л. лимонного соку, бальзамічного соусу;
- сіль, мелений перець – за смаком.
Ще можна приготувати додовлі ситний ліонський салат. Для нього потрібні бекон та яйця.
Як приготувати:
- Креветки розморозити та очистити від панцира. Обсмажити на вершковому маслі кілька хвилин з кожного боку. У процесі додати сушений часник.
- На тарілку викласти руколу. Очистити апельсин від перегородок та плівок. Вичавити сік в окрему ємність.
- Для заправки змішати апельсиновий сік, лимонний сік, оливкову олію та бальзамічний соус. Додати сіль та мелений перець. Полити салат заправкою.