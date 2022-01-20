3 яскраві салати з апельсинами на день народження

Салати, де є невелика присутність цитрусових, зараз не йдеться про заправки, обов'язково перетворять їх на дуже оригінальну страву.

Апельсини надають їм свіжості й найкраще поєднуються з морепродуктами, сиром та зеленню.

Салати з апельсином на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

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Деякі рекомендують спробувати додати їх у салат, де є м'ясо курки або шинка.

Важливо ретельно очистити апельсин від плівок та перегородок, щоб він не гірчив. Ну й використати сік для заправки.

Для салату з креветками від irina_lobanova1, в заправку, потрібен бальзамічний соус.

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Салат з крабовими паличками за рецептом h.o.m.e_c.o.o.k.i.n.gзаправляється майонезом, можна спробувати використовувати натуральний йогурт.

Для салату з апельсинами та дорблю від українського фудблогера foodforcook потрібен соєвий соус та волоські горіхи.

Салат з апельсином та дорблю

Салат з апельсином та дорблю / Фото: instagram.com/foodforcook/

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Інгредієнти:

листя салату;

2 шт. апельсини;

200 г дорблю;

50 г волоських горіхів;

1 ст. л. соєвий соус.

Ще три салати на день народження, де є сир, знайдете тут.

Як приготувати:

Апельсин почистити від зайвого, крупно нарізати. На тарілку викласти листя салату, апельсини, нарізаний сир та злегка подрібнені горіхи. Полити соєвим соусом за смаком.

Салат з апельсинами та крабовими паличками

Салат з апельсинами та крабовими паличками / Фото: instagram.com/h.o.m.e_c.o.o.k.i.n.g/

Інгредієнти:

150 г консервована кукурудза;

1 шт. апельсин;

300 г крабові палички;

3 шт. яйця;

майонез, сіль, перець.

Якщо любите салати з крабовими паличками, то тут знайдете рецепт цікавої "Кориди".

Як приготувати:

Яйця відварити, очистити. Крабові палички та яйця нарізати дрібним кубиком. Очищену м'якоть апельсина нарізати кубиками. З кукурудзи злити рідину та з'єднати всі інгредієнти. Заправити майонезом, довести до смаку сіллю та перцем, перемішати.

Салат з апельсином та креветками

Салат з апельсином та креветками / Фото: instagram.com/irina_lobanova1/

Інгредієнти на дві персони:

60 г руколи;

300 г великих креветок;

20 г вершкового масла;

1/2 ч. л. сушеного часнику;

1 апельсин;

кілька тонких скибочок пармезану.

Для заправки:

1 ст. л. апельсинового соку;

5 ст. л. оливкової олії;

по 1 ч. л. лимонного соку, бальзамічного соусу;

сіль, мелений перець – за смаком.

Ще можна приготувати додовлі ситний ліонський салат. Для нього потрібні бекон та яйця.

Як приготувати: