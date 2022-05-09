5 интересных добавок в хот-доги, чтобы сделать их праздничной закуской

Сосиски стали главным ингредиентом уличной еды во многих странах не просто так. Это удобно и сытно, они сочетаются практически со всем. В Германии их карривурсту даже посвящен музей, этой уличной еды съедается сотни миллионов штук.
Но самый главный и для многих любимый фастфуд, который легко воссоздать в домашних условиях, – это хот-доги. Обычно мы кладем майонез и кетчуп, иногда маринованные огурцы и зелень.
Добавки к хот-догам
Но есть добавки, которые вы наверняка не использовали и которые сделают ваши хот-доги незабываемыми.
Варианты топпингов с сайта Мashed.com.
Картофельные чипсы или мексиканский стиль
Они отлично дополнят ваш любимый соус к хот-догу. Здесь важно учитывать вкусы чипсов, лучше, если они будут без добавок.
Дальше все просто – измельчите чипсы и посыпьте на соус.
Как просто и легко сделать картофельные чипсы в домашних условиях – читайте здесь.
Фета, помидоры и оливки или греческий стиль
Если помидоры крупные, нарежьте их средними кубиками. Фету можно разломать руками, а оливки удобнее есть, когда они без косточек. Все эти ингредиенты добавляйте по вкусу.
Квашеная капуста или корейский стиль
Здесь, скорее, речь идет о кимчи. Если кимчи нет, то можно использовать нашу родную квашеную капусту.
Возможно, вам не понадобятся маринованные огурцы, если капуста резкая.
Жареный или карамелизированный лук, французский стиль
Карамелизированный лук часто используют при подаче и во множестве рецептов французы. Его можно просто обжарить до золотистости или в процессе добавить сахар и немного сливочного масла.
Четыре способа вкусно пожарить лук читайте в этом материале.
Ананас или гавайский стиль
Это один из важнейших ингредиентов Гавайев. Речь идет о консервированном. Он сладковатый и если любите интересные сочетания, то попробуйте приготовить хот-дог вместе с ананасом.
Здесь узнаете, как приготовить турецкую картошку кумпир, главный местный фастуд.