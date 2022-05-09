5 цікавих добавок у хот-доги, щоб зробити їх святковою закускою

Сосиски стали головним інгредієнтом вуличної їжі в багатьох країнах не просто так. Це зручно та ситно, вони поєднуються практично з усім. У Німеччині їхньому карівурсту навіть присвячений музей, цієї вуличної їжі з'їдається сотні мільйонів штук.
Але найголовніший і для багатьох улюблених фастфуд, який легко відтворити в домашніх умовах – це хот-доги. Зазвичай ми кладемо майонез та кетчуп, іноді мариновані огірки та зелень.
Добавки до хот-догів
Але є добавки, які ви, напевно, не використовували та які зроблять ваші хот-доги незабутніми.
Варіянти топінгів із сайту Мashed.com.
Картопляні чипси або мексиканський стиль
Вони чудово доповнять ваш улюблений соус до хот-догу. Тут важливо враховувати смаки чипсів, краще, якщо вони будуть без добавок.
Далі все просто – подрібніть чипси та посипте на соус.
Як легко та просто зробити картопляні чипси в домашніх умовах – читайте тут.
Фета, помідори та оливки або грецький стиль
Якщо помідори великі, наріжте середніми кубиками. Фету можна розламати руками, а оливки зручніше їсти, коли вони без кісточок. Усі ці інгредієнти додавайте за смаком.
Квашена капуста або корейський стиль
Тут, швидше, йдеться про кімчі. Якщо кімчі немає, можна використовувати нашу рідну квашену капусту.
Можливо, вам не знадобляться мариновані огірки, якщо різка капуста.
Смажена або карамелізована цибуля, французький стиль
Карамелізовану цибулю часто використовують при подачі та в безлічі рецептів французи. Його можна просто обсмажити до золотавості або в процесі додати цукор або трохи вершкового масла в процесі.
Чотири способи смачно посмажити цибулю читайте в цьому матеріялі.
Ананас або гавайський стиль
Це один з найважливіших інгредієнтів Гаваїв. Йдеться про консервований. Він солодкуватий і якщо любите цікаві поєднання, спробуйте приготувати хот-дог разом з ананасом.
Тут дізнаєтесь, як приготувати турецьку картоплю кумпир, головний місцевий фастуд.