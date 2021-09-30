7 невероятно красивых холодных закусок для вкусного дня рождения

Холодные закуски отвечают за эстетику праздничного стола. Именно на них гости обращают внимание в первую очередь. Это аперитив, который разогревает аппетит перед горячими закусками и основным блюдом. А это значит, что эта еда должна быть нетяжелой и разнообразной. Постарайтесь сократить количество майонеза, делая упор на легкие закуски.
В этой подборке они очень разные – от хрустящих кабачков по-корейски и шпинатного рулета с семгой до сырных шариков с виноградом и фисташками.
Закусочные капкейки с творогом / Фото: instagram.com/tokionata/
Сырные палочки
Ингредиенты:
- Твердый сыр – 200 г
- Мука – 160 г
- Разрыхлитель, французские травы – по 1 ч. л.
- Сахар – 1 ст. л.
- Щепотка соли
- Яйцо – 1 шт.
- Кунжут для посыпки
- Сливочное масло – 3 ст. л.
Как приготовить:
- Соединить муку, разрыхлитель, соль, сахар, приправу. Сыр натереть и добавить к муке.
- Влить растопленное сливочное масло и яйцо, замесить тесто. Обернуть пленкой и убрать в холодильник на 20-30 минут.
- Раскатать тесто в прямоугольный пласт и нарезать полосками.
- Переложить на противень, застеленный пергаментом, смазать яйцом и посыпать кунжутом.
- Выпекать при температуре 180 градусов около 20-25 минут до золотистого цвета.
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Кабачки по-корейски
Ингредиенты:
- Кабачки – 500 г
- Морковь – 200 г
- Соль для кабачков – 1 ч. л.
- Соль для моркови – 2-3 щепотки
- Растительное масло – 50 мл
- Кунжут – 2 ст. л.
- Петрушка – 1 ст. л.
Для заправки:
- Чеснок – 2 зуб.
- Яблочный уксус 6% – 2 ст. л.
- Молотый красный перец – 0,5 ч. л.
- Соевый соус – 1 ст. л.
- Мед – 2 ч. л.
Как приготовить:
- Чеснок пропустить через пресс и отправить в отдельную емкость. Добавить уксус, соевый соус, молотый красный перец и мед. Перемешать.
- Кабачки хорошо нарезать тонкими кружочками толщиной 3-4 мм, морковь натереть на терку для корейской моркови.
- К кабачкам добавить 1 ч. л. соли, к моркови – 2-3 щепотки. Перемешать и оставить на 25-30 минут.
- Объединить кабачки и морковь, добавить заправку, перемешать.
- Обжарить кунжут на растительном масле, добавить к овощам. Нарезать петрушку и добавить к овощам.
- Перемешать и оставить в холодильнике на несколько часов.
10 неожиданных способов приготовления кабачков
Шпинатный рулет
Ингредиенты:
- Шпинат – 150 г
- Яйца – 3 шт.
- Мука – 50 г
- Сливочный сыр – 300 г
- Семга – 200 г
- Огурец – 2 шт.
- Сок лимона – примерно 1 ст. л.
- Соль – 2 щепотки
- Укроп – по вкусу
Как приготовить
- Шпинат вместе с желтками и щепоткой соли пробить блендером до однородности, добавить муку, перемешать.
- Белки с щепоткой соли взбить до плотных пиков, аккуратно ввести к шпинату.
- Противень застелить пергаментом, смазать растительным маслом.
- Распределить шпинат и запечь при 180 градусах 10 минут. Дать остыть.
- Смазать сливочным сыром с укропом и соком лимона, выложить по очереди огурцы, нарезанные соломкой, и семгу. Сформировать рулет и оставить в холодильнике на 2 часа.
Закуска из яиц с авокадо
Ингредиенты:
- Вареные яйца – 3-4 шт.
- Авокадо – половина
- Сок лимона – 1 ч. л.
- Йогурт или сметана – 2 ст. л.
- Зелень
- Соль, перец, паприка, черный кунжут – по вкусу
Способ приготовления:⠀
- Яйца отварить, очистить и разрезать пополам.
- В блендере измельчить авокадо, желтки, сок лимона. Добавить йогурт, посолить, поперчить и перемешать.
- Нафаршировать яйца, украсить зеленью, паприкой, кунжутом.
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Морковный рулет с сыром
Ингредиенты:
- Морковь – 600 г
- Яйца – 4 шт.
- Сливочное масло – 30 г
- Растительное масло
- Перец, соль
Для начинки:
- Плавленый сырок – 2 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Твердый сыр – 90 г
- Майонез – 3 ст. л.
- Укроп
Как приготовить:
- Морковь натереть на мелкой терке. Обжарить на сливочном и растительном масле, помешивая, 10-15 минут. Дать остыть.
- Яйца разделить на желтки и белки. Желтки добавить к моркови, поперчить и перемешать. Белки взбить с солью до крепких пиков.
- Добавить белки к моркови, аккуратно перемешать до однородности.
- Тесто переложить на противень, застеленный пергаментом. Распределить по поверхности. Запекать при 180 градусах 15 минут. Дать остыть.
- Весь сыр натереть на терке, добавить мелко нарезанный укроп, измельченный чеснок, майонез, перемешать.
- Морковный корж смазать сырной начинкой, сформировать рулет и завернуть в пищевую пленку.
- Убрать в холодильник на ночь.
Закусочные капкейки с творогом
Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт.
- Подсолнечное масло – 110 г
- Кефир, сыр, ветчина – по 100 г
- Мука – 200 г
- Разрыхлитель – 1,5 ч. л.
- Сода, сода – по 0,5 ч. л.
- Специи и зелень – по вкусу
Для крема:
- Сливочное масло – 100 г
- Творожный сыр – 400 г
- Чеснок – 2 зуб.
Как приготовить:
- Смешать яйца, масло и кефир.
- Ветчину нарезать мелким кубиком, сыр натереть на крупной терке, добавить в тесто. Добавить специи.
- Соединить муку, соль, соду, разрыхлитель. Смешать все ингредиенты, тесто должно получиться густым.
- Заполнить формы на 2/3 и выпекать в духовке 25 минут при температуре 170 градусов.
- Для крема мягкое сливочное масло взбить несколько минут. Добавить творожный сыр, выдавить чеснок, добавить измельченную зелень по вкусу. Взбить массу.
- Украсить капкейки кремом. Дополнительное украшение – оливки, черри, зелень, чипсы.
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Сырные шарики с виноградом
Ингредиенты:
- Виноград без косточки
- Творожный сыр с зеленью – 140 г
- Сыр с плесенью – 50 г
- Фисташки – 150 г
Как приготовить:
- Виноград вымыть и просушит. Если в винограде есть косточки, аккуратно достать.
- Смешать сыр с плесенью и творожный сыр. Охладить.
- Фисташки почистить и измельчить в крошку. Каждую виноградину облепить равномерно сырной смесью и обвалять в фисташках. Убрать на 30 минут в холодильник.
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