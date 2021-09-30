7 неймовірно красивих холодних закусок для смачного дня народження

Холодні закуски відповідають за естетику святкового столу. Саме на них гості звертають увагу насамперед. Це аперитив, який розігріває апетит перед гарячими закусками та основною стравою. А це означає, що ця їжа має бути неважкою і різноманітною. Постарайтеся скоротити кількість майонезу, роблячи акцент на легкі закуски.
У цій добірці вони дуже різні – від хрустких кабачків по-корейськи і шпинатового рулету із сьомгою до сирних кульок з виноградом і фісташками.
Закусочні капкейки із сиром / Фото: instagram.com/tokionata/
Сирні палички
Інгредієнти:
- Твердий сир – 200 г
- Борошно – 160 г
- Розпушувач, французькі трави – по 1 ч. л.
- Цукор – 1 ст. л.
- Дрібка солі
- Яйце – 1 шт.
- Кунжут для посипання
- Вершкове масло – 3 ст. л.
Як приготувати:
- З'єднати борошно, розпушувач, сіль, цукор, приправу. Сир натерти і додати до борошна.
- Влити розтоплене вершкове масло і яйце, замісити тісто. Обернути плівкою і прибрати в холодильник на 20-30 хвилин.
- Розкачати тісто в прямокутний пласт і нарізати смужками.
- Перекласти на деко, застелене пергаментом, змастити яйцем і посипати кунжутом.
- Випікати за температури 180 градусів близько 20-25 хвилин до золотистого кольору.
10 обурливо смачних страв із сиром
Кабачки по-корейськи
Інгредієнти:
- Кабачки – 500 г
- Морква – 200 г
- Сіль для кабачків – 1 ч. л.
- Сіль для моркви – 2-3 щіпки
- Олія – 50 мл
- Кунжут – 2 ст. л.
- Петрушка – 1 ст. л.
Для заправки:
- Часник – 2 зуб.
- Яблучний оцет 6% – 2 ст. л.
- Мелений червоний перець – 0,5 ч. л.
- Соєвий соус – 1 ст. л.
- Мед – 2 ч. л.
Як приготувати:
- Часник пропустити через прес і відправити в окрему ємність. Додати оцет, соєвий соус, мелений червоний перець і мед. Перемішати.
- Кабачки добре нарізати тонкими кружальцями завтовшки 3-4 мм, моркву натерти на тертку для корейської моркви.
- До кабачків додати 1 ч. л. солі, до моркви – 2-3 щіпки. Перемішати і залишити на 25-30 хвилин.
- Об'єднати кабачки і моркву, додати заправку, перемішати.
- Обсмажити кунжут на олії, додати до овочів. Нарізати петрушку і додати до овочів.
- Перемішати і залишити в холодильнику на кілька годин.
10 несподіваних способів приготування кабачків
Шпинатовий рулет
Інгредієнти:
- Шпинат – 150 г
- Яйця – 3 шт.
- Борошно – 50 г
- Вершковий сир – 300 г
- Сьомга – 200 г
- Огірок – 2 шт.
- Сік лимона – приблизно 1 ст. л.
- Сіль – 2 щіпки
- Кріп – за смаком
Як приготувати
- Шпинат разом із жовтками і дрібкою солі пробити блендером до однорідності, додати борошно, перемішати.
- Білки з дрібкою солі збити до щільних піків, акуратно ввести до шпинату.
- Деко застелити пергаментом, змазати олією.
- Розподілити шпинат і запекти за 180 градусів 10 хвилин. Дати охолонути.
- Змастити вершковим сиром з кропом і соком лимона, викласти по черзі огірки, нарізані соломкою, і сьомгу. Сформувати рулет і залишити в холодильнику на 2 години.
Закуска з яєць з авокадо
Інгредієнти:
- Варені яйця – 3-4 шт.
- Авокадо – половина
- Сік лимона – 1 ч. л.
- Йогурт або сметана – 2 ст. л.
- Зелень
- Сіль, перець, паприка, чорний кунжут – за смаком
Спосіб приготування: ⠀
- Яйця відварити, очистити і розрізати навпіл.
- У блендері подрібнити авокадо, жовтки, сік лимона. Додати йогурт, посолити, поперчити і перемішати.
- Нафарширувати яйця, прикрасити зеленню, паприкою, кунжутом.
10 рецептів смачного сніданку з яєць
Морквяний рулет з сиром
Інгредієнти:
- Морква – 600 г
- Яйця – 4 шт.
- Вершкове масло – 30 г
- Олія
- Перець, сіль
Для начинки:
- Плавлений сирок – 2 шт.
- Часник – 3 зуб.
- Твердий сир – 90 г
- Майонез – 3 ст. л.
- Кріп
Як приготувати:
- Моркву натерти на дрібній тертці. Обсмажити на вершковому маслі та олії, помішуючи, 10-15 хвилин. Дати охолонути.
- Яйця розділити на жовтки і білки. Жовтки додати до моркви, поперчити і перемішати. Білки збити із сіллю до міцних піків.
- Додати білки до моркви, акуратно перемішати до однорідності.
- Тісто перекласти на деко, застелене пергаментом. Розподілити по поверхні. Запікати за 180 градусів 15 хвилин. Дати охолонути.
- Весь сир натерти на тертці, додати дрібно нарізаний кріп, подрібнений часник, майонез, перемішати.
- Морквяний корж змастити сирною начинкою, сформувати рулет і загорнути в харчову плівку.
- Прибрати в холодильник на ніч.
Закусочні капкейки з сиром
Інгредієнти:
- Яйця – 2 шт.
- Соняшникова олія – 110 г
- Кефір, сир, шинка – по 100 г
- Борошно – 200 г
- Розпушувач – 1,5 ч. Л.
- Сода, сода – по 0,5 ч. Л.
- Спеції та зелень – за смаком
Для крему:
- Вершкове масло – 100 г
- Сирний сир – 400 г
- Часник – 2 зуб.
Як приготувати:
- Змішати яйця, масло і кефір.
- Шинку нарізати дрібними кубиками, сир натерти на крупній тертці, додати в тісто. Додати спеції.
- З'єднати борошно, сіль, соду, розпушувач. Змішати всі інгредієнти, тісто має вийти густим.
- Заповнити форми на 2/3 і випікати в духовці 25 хвилин за температури 170 градусів.
- Для крему м'яке вершкове масло збити кілька хвилин. Додати сирний сир, вичавити часник, додати подрібнену зелень за смаком. Збити масу.
- Прикрасити капкейки кремом. Додаткова прикраса – оливки, чері, зелень, чіпси.
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Сирні кульки з виноградом
Інгредієнти:
- Виноград без кісточки
- Вершковий сир із зеленню – 140 г
- Сир з пліснявою – 50 г
- Фісташки – 150 г
Як приготувати:
- Виноград вимити і просушити. Якщо у винограді є кісточки, акуратно дістати.
- Змішати сир з пліснявою и вершковий сир. Охолодити.
- Фісташки почистити і подрібнити в крихту. Кожну виноградину обліпити рівномірно сирною сумішшю і обваляти у фісташках. Прибрати на 30 хвилин у холодильник.
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