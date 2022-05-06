Как вкусно удивить маму – три сладкие идеи из разных стран

День матери в Украине будем праздновать 8 мая. С чего начать этот день? Предлагаем сварить для мам очень оригинальный кофе с халвой. Пока она будет пить его, подумайте о десерте.
Это может быть британский тарт Бейквелл с миндалем и малиновым вареньем от kingarthurbaking.com. Или что-нибудь проще – огромные воздушные блины со сладкими или солеными топпингами на выбор.
Что приготовить на День матери / Фото: depositphotos.com, Коллаж: Сегодня
В общем, что бы вы не выбрали, маме будет одинаково приятно ну и вкусно безусловно.
Итак, что и как готовят на День матери в Нидерландах, Британии и США – ниже.
Британия: тарт Бейквелл
Для основы:
- 170 г муки;
- 30 сахарной пудры;
- щепотка соли;
- 120 г сливочного масла, холодного;
- 1 большой яичный желток, белок оставить для начинки;
- 2 ст. л. холодной воды.
Для начинки:
- 115 г сливочного масла, мягкого;
- 100 г сахарного песка;
- щепотка соли;
- 120 г миндальной муки;
- 30 г муки;
- 1 большое яйцо;
- 1 большой яичный белок;
- 3/4 чайной ложки миндального экстракта;
- 80 г малинового варенья;
- 40 г нарезанного миндаля.
Как приготовить:
- Смешайте муку, сахарную пудру и соль в большой миске.
- Нарежьте сливочное масло кубиками и посыпьте мучной смесью. Смешайте масло с мукой в крошку.
- Добавьте яичный желток вместе с водой, аккуратно вмешивая их в мучную смесь, чтобы получилось однородное тесто.
- На слегка посыпанной мукой рабочей поверхности раскатайте тесто в круг, перенесите в форму, формируя борта. Наколите вилкой. Поставьте в холодильник на 30 минут.
- Разогрейте духовку до 190 градусов.
- Застелите корж пергаментом и положите груз. Выпекайте 20 минут, затем снимите пергамент и выпекайте еще 5-10 минут, пока края не станут слегка золотистыми. Дайте остыть.
- Для начинки взбейте масло, сахар и соль до пушистой массы. Вмешайте муку, яйцо и яичный белок, миндальный экстракт.
- Равномерно распределите малиновое варенье по коржу. Выложите миндальную смесь на джем. Сверху украсьте нарезанным миндалем.
- Выпекайте пирог в течение 35-40 минут при 180 градусах или до готовности.
Примерно такой же текстуры, как и Бейквелл но с яблоками, готовят пироги в Ирландии. Праздничный рецепт найдете здесь.
Нидерланды: сочный пай со сладким или соленым топпингом
Ингредиенты на 4 порции:
- 3 яйца;
- 3/4 ст. молока;
- 3 ст. л. растопленного сливочного масла;
- 1/2 ст. муки;
- 2 ст. л. кукурузного крахмала;
- 1/2 ч. л. соли;
- 1/2 ч. л. молотого черного перца.
Для топпинга:
- яичница с ветчиной и авокадо;
- джем и сливки;
- копченый лосось с зеленым луком и сливочным сыром.
Как приготовить:
- Разогреть духовку до 220 градусов, поставить в центр небольшую глубокую сковороду (желательно чугунную) и оставить на 25 минут.
- Взбить в блендере яйца на самой высокой скорости, пока они не превратятся в пену (примерно одну минуту). Влить молоко, добавить две столовые ложки масла и взбивать 30 секунд.
- Добавить муку, кукурузный крахмал, соль и перец и взбивать до получения однородной массы.
- Вытащить сковороду из духовки и аккуратно смазать внутри сливочным маслом. Чтобы масло не успело подгореть, сразу вылить тесто в сковороду.
- Выпекать в духовке 20-25 минут, пока тесто не станет воздушным и края не подрумянятся.
- Выложить сверху топпинг по вкусу.
Из блинов, только морковных, можно сделать праздничный торт. Подробности найдете здесь.
США: лимонный бисквит
Ингредиенты для бисквита:
- 4 яйца;
- 120 г сахарного песка;
- 30 г лимонного сока;
- цедра двух лимонов;
- 30 г растительного масла;
- 120 г пшеничной муки;
- 20 г кукурузного крахмала;
- 10 г разрыхлителя;
- щепотка куркумы.
Для пропитки:
- сок половины лимона;
- 200 г воды;
- 50 г сахарного песка.
Для крема:
- 500 г творога;
- 50 г молока;
- 100 г сахарной пудры.
Как приготовить:
- Взбить яйца и сахар в пышную пену. Добавить масло, сок лимона и цедру, перемешать.
- Просеять сухие ингредиенты, перемешать.
- Выпекать при 160 градусов около часа. Достать, остудить на решетке.
- Для пропитки смешать все ингредиенты, вскипятить, остудить и процедить.
- Для крема взбить все ингредиенты до однородности.
- Бисквит разрезать на три коржа. Собрать торт: корж – пропитка – крем – корж – пропитка – крем.
- Украсить по вкусу.
Если любите творожные десерты, то они могут быть без выпечки и без муки. Один такой рецепт читайте здесь.