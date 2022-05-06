Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Як смачно здивувати маму – три солодкі ідеї з різних країн

Ірина Маслова
6 травня, 10:26
У День матері в США печуть лимонний бісквіт, в Нідерландах – пишні млинці, а в Британії пригощаються тартом Бейквелл

День матері в Україні святкуватимемо 8 травня. З чого розпочати цей день? Пропонуємо зварити для мам дуже оригінальну каву з халвою. Поки вона питиме її, подумайте про десерт.

Це може бути британський тарт Бейквелл з мигдалем та малиновим варенням від kingarthurbaking.com. Або щось простіше – величезні повітряні млинці із солодкими або солоними топінгами на вибір.

Що приготувати на День матері / Фото: depositphotos.com, Колаж: Сьогодні

Реклама

Словом, що б ви не вибрали, мамі буде однаково приємно ну й смачно безумовно.

Отже, що і як готують на День матері в Нідерландах, Британії та США – нижче.

Британія: тарт Бейквелл

тарт Бейквелл / Фото: www.kingarthurbaking.com

Реклама

Для основи:

  • 170 г борошна;
  • 30 цукрової пудри;
  • дрібка солі;
  • 120 г вершкового масла, холодного;
  • 1 великий яєчний жовток, залишити білок для начинки;
  • 2 ст. л. холодної води.

Для начинки:

  • 115 г вершкового масла, м'якого;
  • 100 г цукрового піску;
  • дрібка солі;
  • 120 г мигдального борошна;
  • 30 г борошна;
  • 1 велике яйце;
  • 1 великий яєчний білок;
  • 3/4 чайної ложки мигдального екстракту;
  • 80 г малинового варення;
  • 40 г нарізаного мигдалю.

Як приготувати:

Реклама
  1. Змішайте борошно, цукрову пудру та сіль у великій мисці.
  2. Наріжте вершкове масло кубиками та посипте борошняною сумішшю. Змішайте масло з борошном в крихту.
  3. Додайте яєчний жовток разом з водою, акуратно вмішуючи їх у борошняну суміш, щоб вийшло однорідне тісто.
  4. На злегка посипаній борошном поверхні розкачайте тісто в коло, перенесіть у форму, формуючи борти. Наколіть виделкою. Поставте у холодильник на 30 хвилин.
  5. Розігрійте духовку до 190 градусів.
  6. Застеліть корж пергаментом та покладіть вантаж. Випікайте 20 хвилин, потім зніміть пергамент і випікайте ще 5-10 хвилин, доки краї стануть злегка золотавими. Дайте охолонути.
  7. Для начинки збийте масло, цукор і сіль до пухнастої маси. Вмішайте борошно, яйце і яєчний білок, мигдальний екстракт.
  8. Поступово розподіліть малинове варення по коржу. Викладіть мигдальну суміш на джем. Зверху прикрасьте нарізаним мигдалем.
  9. Випікайте пиріг 35-40 хвилин за 180 градусів або до готовності.

Приблизно такої ж текстури, як і Бейквелл, але з яблуками, готують пироги в Ірландії. Святковий рецепт знайдете тут.

Нідерланди: соковитий пай із солодким або солоним топінгом

Фото: instagram.com/foodlies.nl/

Інгредієнти на 4 порції:

  • 3 яйця;
  • 3/4 склянки молока;
  • 3 ст. л. розтопленого вершкового масла;
  • 1/2 склянки борошна;
  • 2 ст. л. кукурудзяного крохмалю;
  • 1/2 ч. л. солі;
  • 1/2 ч. л. меленого чорного перцю.

Для начинки:

  • яєчня із шинкою і авокадо;
  • джем і вершки;
  • копчений лосось із зеленою цибулею і вершковим сиром.

Як приготувати:

  1. Розігріти духовку до 220 градусів, поставити в центр невелику глибоку сковороду (бажано чавунну) і залишити на 25 хвилин.
  2. Збити в блендері яйця на найвищій швидкості, доки вони не перетворяться на піну (приблизно одну хвилину). Влити молоко, додати дві столові ложки масла і збивати 30 секунд.
  3. Додати борошно, кукурудзяний крохмаль, сіль і перець і збивати до отримання однорідної маси.
  4. Витягнути сковороду з духовки і акуратно змастити всередині вершковим маслом. Щоб масло не встигло підгоріти, одразу вилити тісто в сковороду.
  5. Випікати в духовці 20-25 хвилин, доки тісто не стане повітряним і краї не підрум'яняться.
  6. Викласти зверху топінг за смаком.

З млинців, тільки морквяних, можна зробити святковий торт. Подробиці тут.

США: лимонний бісквіт

Фото: instagram.com/vrednuha37/

Інгредієнти для бісквіта:

  • 4 яйця;
  • 120 г цукрового піску;
  • 30 г лимонного соку;
  • цедра двох лимонів;
  • 30 г олії;
  • 120 г пшеничного борошна;
  • 20 г кукурудзяного крохмалю;
  • 10 г розпушувача;
  • дрібка куркуми.

Для пропитки:

  • сік половини лимона;
  • 200 г води;
  • 50 г цукрового піску.

Для крему:

  • 500 г кисломолочного сиру;
  • 50 г молока;
  • 100 г цукрової пудри.

Як приготувати:

  1. Збити яйця і цукор в пишну піну. Додати олію, сік лимона і цедру, перемішати.
  2. Просіяти сухі інгредієнти, перемішати.
  3. Випікати за 160 градусів близько години. Дістати, остудити на решітці.
  4. Для пропитки змішати всі інгредієнти, закип'ятити, остудити і процідити.
  5. Для крему збити всі інгредієнти до однорідності.
  6. Бісквіт розрізати на три коржі. Зібрати торт: корж – пропитка – крем – корж – пропитка – крем.
  7. Прикрасити за смаком.

Якщо любите десерти без випічки та борошно, приготуйте ніжнй десерт. Як це зробити – дізнаетеся в цьому матеріялі.