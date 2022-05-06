Як смачно здивувати маму – три солодкі ідеї з різних країн

День матері в Україні святкуватимемо 8 травня. З чого розпочати цей день? Пропонуємо зварити для мам дуже оригінальну каву з халвою. Поки вона питиме її, подумайте про десерт.
Це може бути британський тарт Бейквелл з мигдалем та малиновим варенням від kingarthurbaking.com. Або щось простіше – величезні повітряні млинці із солодкими або солоними топінгами на вибір.
Що приготувати на День матері / Фото: depositphotos.com, Колаж: Сьогодні
Словом, що б ви не вибрали, мамі буде однаково приємно ну й смачно безумовно.
Отже, що і як готують на День матері в Нідерландах, Британії та США – нижче.
Британія: тарт Бейквелл
Для основи:
- 170 г борошна;
- 30 цукрової пудри;
- дрібка солі;
- 120 г вершкового масла, холодного;
- 1 великий яєчний жовток, залишити білок для начинки;
- 2 ст. л. холодної води.
Для начинки:
- 115 г вершкового масла, м'якого;
- 100 г цукрового піску;
- дрібка солі;
- 120 г мигдального борошна;
- 30 г борошна;
- 1 велике яйце;
- 1 великий яєчний білок;
- 3/4 чайної ложки мигдального екстракту;
- 80 г малинового варення;
- 40 г нарізаного мигдалю.
Як приготувати:
- Змішайте борошно, цукрову пудру та сіль у великій мисці.
- Наріжте вершкове масло кубиками та посипте борошняною сумішшю. Змішайте масло з борошном в крихту.
- Додайте яєчний жовток разом з водою, акуратно вмішуючи їх у борошняну суміш, щоб вийшло однорідне тісто.
- На злегка посипаній борошном поверхні розкачайте тісто в коло, перенесіть у форму, формуючи борти. Наколіть виделкою. Поставте у холодильник на 30 хвилин.
- Розігрійте духовку до 190 градусів.
- Застеліть корж пергаментом та покладіть вантаж. Випікайте 20 хвилин, потім зніміть пергамент і випікайте ще 5-10 хвилин, доки краї стануть злегка золотавими. Дайте охолонути.
- Для начинки збийте масло, цукор і сіль до пухнастої маси. Вмішайте борошно, яйце і яєчний білок, мигдальний екстракт.
- Поступово розподіліть малинове варення по коржу. Викладіть мигдальну суміш на джем. Зверху прикрасьте нарізаним мигдалем.
- Випікайте пиріг 35-40 хвилин за 180 градусів або до готовності.
Приблизно такої ж текстури, як і Бейквелл, але з яблуками, готують пироги в Ірландії. Святковий рецепт знайдете тут.
Нідерланди: соковитий пай із солодким або солоним топінгом
Інгредієнти на 4 порції:
- 3 яйця;
- 3/4 склянки молока;
- 3 ст. л. розтопленого вершкового масла;
- 1/2 склянки борошна;
- 2 ст. л. кукурудзяного крохмалю;
- 1/2 ч. л. солі;
- 1/2 ч. л. меленого чорного перцю.
Для начинки:
- яєчня із шинкою і авокадо;
- джем і вершки;
- копчений лосось із зеленою цибулею і вершковим сиром.
Як приготувати:
- Розігріти духовку до 220 градусів, поставити в центр невелику глибоку сковороду (бажано чавунну) і залишити на 25 хвилин.
- Збити в блендері яйця на найвищій швидкості, доки вони не перетворяться на піну (приблизно одну хвилину). Влити молоко, додати дві столові ложки масла і збивати 30 секунд.
- Додати борошно, кукурудзяний крохмаль, сіль і перець і збивати до отримання однорідної маси.
- Витягнути сковороду з духовки і акуратно змастити всередині вершковим маслом. Щоб масло не встигло підгоріти, одразу вилити тісто в сковороду.
- Випікати в духовці 20-25 хвилин, доки тісто не стане повітряним і краї не підрум'яняться.
- Викласти зверху топінг за смаком.
З млинців, тільки морквяних, можна зробити святковий торт. Подробиці тут.
США: лимонний бісквіт
Інгредієнти для бісквіта:
- 4 яйця;
- 120 г цукрового піску;
- 30 г лимонного соку;
- цедра двох лимонів;
- 30 г олії;
- 120 г пшеничного борошна;
- 20 г кукурудзяного крохмалю;
- 10 г розпушувача;
- дрібка куркуми.
Для пропитки:
- сік половини лимона;
- 200 г води;
- 50 г цукрового піску.
Для крему:
- 500 г кисломолочного сиру;
- 50 г молока;
- 100 г цукрової пудри.
Як приготувати:
- Збити яйця і цукор в пишну піну. Додати олію, сік лимона і цедру, перемішати.
- Просіяти сухі інгредієнти, перемішати.
- Випікати за 160 градусів близько години. Дістати, остудити на решітці.
- Для пропитки змішати всі інгредієнти, закип'ятити, остудити і процідити.
- Для крему збити всі інгредієнти до однорідності.
- Бісквіт розрізати на три коржі. Зібрати торт: корж – пропитка – крем – корж – пропитка – крем.
- Прикрасити за смаком.
Якщо любите десерти без випічки та борошно, приготуйте ніжнй десерт. Як це зробити – дізнаетеся в цьому матеріялі.