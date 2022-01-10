Что должно стоять на столе на старый Новый год и оригинальные рецепты

Старый Новый год с 13 на 14 января – еще одна прекрасная возможность собрать за столом родных и близких. Главное блюдо – щедрая кутья – ее, кстати, советуют приготовить из булгура.
Остальное – это много разного запеченного мяса, птица или кролик, холодец, заливное, вареники с сюрпризами и разная выпечка.
Меню на старый Новый год / Фото: Depositphotos
Щедрая кутья по рецепту karina_tsymbal, в отличие от рождественской, готовится со сливочным маслом или сливками.
Мясной рулет от ksusha_patrina начиняется грибами и сыром. Если хочется чего-то более легкого, чем свинина, можно приготовить кролика в горчично-сливочном соусе по рецепту kristy.tasty.
И наконец, маковник от homeofhandmadememories – он понравится и детям, и взрослым.
Щедрая кутья
Ингредиенты:
- Пшеница – 1 стакан
- Вода – 3 стакана
- Масло – 50 г
- Мед – 2-3 ст. л.
- Мак – 2 ст. л
- Грецкие орехи, изюм, клюква, курага, цукаты
- Цедра лимона и 1 ст. л. лимонного сока
Как приготовить:
- Пшеницу (1 стакан) залить 3 стаканами воды на ночь для набухания. Слить воду и залить чистыми 3 стаканами воды. Варить на слабом огне 30-60 минут до готовности.
- В горячую кашу добавить масло, курагу, изюм, клюкву (предварительно их нужно замочить), цукаты и измельченные орехи.
- Добавить мак, мед, цедру и сок лимона.
- Хорошо перемешать и оставить в холодильнике на несколько часов.
Мясной рулет
Ингредиенты:
- Мясо шея свинина – 1 кг
- Морковь – 1 шт.
- Шампиньоны – 200 г
- Сыр – 100 г
- Чеснок – 1 зубчик
- Укроп – 30 г
- Сливочное масло – 20 г
- Соль, перец, розмарин
Как приготовить:
- Мясо разрезать вдоль, не доходя до конца 1 см. Затем разрезать по бокам и развернуть. Должна получиться "книжка". Отбить через пленку.
- Для начинки обжарить грибы с морковью и одним зубчиком чеснока. Переложить в емкость, добавить сыр и перемешать.
- Мясо натереть солью и перцем. Переложить на пленку, выложить начинку и сформировать рулет. Скрепить нитью или зубочистками.
- Обжарить до красивой корочки с двух сторон.
- Форму смазать сливочным маслом, добавить розмарин.
- Выпекать 1 час 15 минут при 190 градусах. Каждые 15 минут поливать рулет соком.
Кролик в горчично-сливочном соусе
Ингредиенты:
- Кролик – 1,5-2 кг
- Лук-порей – 1/2 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Шампиньоны – 300 г
- Лук – 1 шт.
- Вино белое сухое – 200 мл
- Бульон овощной или куриный – 350 мл
- Сливки жирные – 200 г
- Чеснок – 4-5 зубчика
- Горчица острая и зернистая – по 1 ст. л.
- Розмарин свежий – 1 веточка
- Тимьян свежий – 2-3 веточки
- Лавровый лист – 2 шт.
- Оливковое масло – 40 мл
- Сливочное масло – 20 г
- Соль, перец – по вкусу
Как приготовить:
- Морковь и лук-порей нарезать кубиками и обжарить на оливковом масле. Один лист лука-порея сохранить для букета гарни. Добавить бульон, посолить и тушить до тех пор, пока овощи не станут мягкими. Обжаренные овощи отложить.
- На той же сковороде обжарить грибы, посолить и поперчить по вкусу.
- Для букета гарни в лист порея выложить лавровый лист, веточки розмарина и тимьяна, свернуть и перевязать нитью.
- Кролика аккуратно разделать на куски.
- В чугунной посуде разогреть оливковое и сливочное масло, обжарить кролика до золотистого цвета. Посолить, поперчить.
- Добавить обжаренные лук, морковь и мясо кролика. Влить вино и выпарить алкоголь. Добавить раздавленный чеснок, влить бульон, сливки и добавить горчицу.
- Довести до кипения, положить букет гарни, тушить под крышкой на медленном огне около часа.
7 рецептов для сочного и ароматного мяса кролика
Маковник
Ингредиенты:
- Яйца – 4 шт.
- Сахар, мак, мука – по 1 ст.
- Сливочное масло – 125 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Изюм, орехи
Как приготовить:
- Подготовить мак в соответствии с инструкцией на упаковке или проварить в течение 5 минут, оставить в закрытой посуде для набухания.
- Желтки взбить миксером с сахаром и сливочным маслом комнатной температуры.
- Добавить подготовленный мак, муку и разрыхлитель. Перемешать и добавить изюм с орехами.
- Белки взбить миксером до пышности, осторожно добавить в тесто, перемешивая ложкой.
- Выложить в форму и выпекать в предварительно разогретой духовке в течение 30-40 минут при температуре 180 градусов.