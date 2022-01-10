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Что должно стоять на столе на старый Новый год и оригинальные рецепты

Ирина Маслова
10 января, 10:34
Это щедрая кутья, в которую добавляется сливочное масло, мясной рулет с грибами, кролик в горчично-сливочном соусе и нежный пышный маковник

Старый Новый год с 13 на 14 января – еще одна прекрасная возможность собрать за столом родных и близких. Главное блюдо – щедрая кутья – ее, кстати, советуют приготовить из булгура.

Остальное – это много разного запеченного мяса, птица или кролик, холодец, заливное, вареники с сюрпризами и разная выпечка.

Меню на старый Новый год / Фото: Depositphotos

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Щедрая кутья по рецепту karina_tsymbal, в отличие от рождественской, готовится со сливочным маслом или сливками.

Мясной рулет от ksusha_patrina начиняется грибами и сыром. Если хочется чего-то более легкого, чем свинина, можно приготовить кролика в горчично-сливочном соусе по рецепту kristy.tasty.

И наконец, маковник от homeofhandmadememories – он понравится и детям, и взрослым.

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Щедрая кутья

Щедрая кутья / Фото: instagram.com/karina_tsymbal/

Ингредиенты:

  • Пшеница – 1 стакан
  • Вода – 3 стакана
  • Масло – 50 г
  • Мед – 2-3 ст. л.
  • Мак – 2 ст. л
  • Грецкие орехи, изюм, клюква, курага, цукаты
  • Цедра лимона и 1 ст. л. лимонного сока

Как приготовить:

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  1. Пшеницу (1 стакан) залить 3 стаканами воды на ночь для набухания. Слить воду и залить чистыми 3 стаканами воды. Варить на слабом огне 30-60 минут до готовности.
  2. В горячую кашу добавить масло, курагу, изюм, клюкву (предварительно их нужно замочить), цукаты и измельченные орехи.
  3. Добавить мак, мед, цедру и сок лимона.
  4. Хорошо перемешать и оставить в холодильнике на несколько часов.

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Мясной рулет

Мясной рулет / Фото: instagram.com/ksusha_patrina/

Ингредиенты:

  • Мясо шея свинина – 1 кг
  • Морковь – 1 шт.
  • Шампиньоны – 200 г
  • Сыр – 100 г
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Укроп – 30 г
  • Сливочное масло – 20 г
  • Соль, перец, розмарин

Как приготовить:

  1. Мясо разрезать вдоль, не доходя до конца 1 см. Затем разрезать по бокам и развернуть. Должна получиться "книжка". Отбить через пленку.
  2. Для начинки обжарить грибы с морковью и одним зубчиком чеснока. Переложить в емкость, добавить сыр и перемешать.
  3. Мясо натереть солью и перцем. Переложить на пленку, выложить начинку и сформировать рулет. Скрепить нитью или зубочистками.
  4. Обжарить до красивой корочки с двух сторон.
  5. Форму смазать сливочным маслом, добавить розмарин.
  6. Выпекать 1 час 15 минут при 190 градусах. Каждые 15 минут поливать рулет соком.

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Кролик в горчично-сливочном соусе

Кролик в горчично-сливочном соусе / Фото: instagram.com/kristy.tasty/

Ингредиенты:

  • Кролик – 1,5-2 кг
  • Лук-порей – 1/2 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Шампиньоны – 300 г
  • Лук – 1 шт.
  • Вино белое сухое – 200 мл
  • Бульон овощной или куриный – 350 мл
  • Сливки жирные – 200 г
  • Чеснок – 4-5 зубчика
  • Горчица острая и зернистая – по 1 ст. л.
  • Розмарин свежий – 1 веточка
  • Тимьян свежий – 2-3 веточки
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Оливковое масло – 40 мл
  • Сливочное масло – 20 г
  • Соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

  1. Морковь и лук-порей нарезать кубиками и обжарить на оливковом масле. Один лист лука-порея сохранить для букета гарни. Добавить бульон, посолить и тушить до тех пор, пока овощи не станут мягкими. Обжаренные овощи отложить.
  2. На той же сковороде обжарить грибы, посолить и поперчить по вкусу.
  3. Для букета гарни в лист порея выложить лавровый лист, веточки розмарина и тимьяна, свернуть и перевязать нитью.
  4. Кролика аккуратно разделать на куски.
  5. В чугунной посуде разогреть оливковое и сливочное масло, обжарить кролика до золотистого цвета. Посолить, поперчить.
  6. Добавить обжаренные лук, морковь и мясо кролика. Влить вино и выпарить алкоголь. Добавить раздавленный чеснок, влить бульон, сливки и добавить горчицу.
  7. Довести до кипения, положить букет гарни, тушить под крышкой на медленном огне около часа.

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Маковник

Маковник / Фото: instagram.com/homeofhandmadememories/

Ингредиенты:

  • Яйца – 4 шт.
  • Сахар, мак, мука – по 1 ст.
  • Сливочное масло – 125 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Изюм, орехи

Как приготовить:

  1. Подготовить мак в соответствии с инструкцией на упаковке или проварить в течение 5 минут, оставить в закрытой посуде для набухания.
  2. Желтки взбить миксером с сахаром и сливочным маслом комнатной температуры.
  3. Добавить подготовленный мак, муку и разрыхлитель. Перемешать и добавить изюм с орехами.
  4. Белки взбить миксером до пышности, осторожно добавить в тесто, перемешивая ложкой.
  5. Выложить в форму и выпекать в предварительно разогретой духовке в течение 30-40 минут при температуре 180 градусов.