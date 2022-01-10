Что должно стоять на столе на старый Новый год и оригинальные рецепты

Старый Новый год с 13 на 14 января – еще одна прекрасная возможность собрать за столом родных и близких. Главное блюдо – щедрая кутья – ее, кстати, советуют приготовить из булгура.

Остальное – это много разного запеченного мяса, птица или кролик, холодец, заливное, вареники с сюрпризами и разная выпечка.

Меню на старый Новый год / Фото: Depositphotos

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Щедрая кутья по рецепту karina_tsymbal, в отличие от рождественской, готовится со сливочным маслом или сливками.

Мясной рулет от ksusha_patrina начиняется грибами и сыром. Если хочется чего-то более легкого, чем свинина, можно приготовить кролика в горчично-сливочном соусе по рецепту kristy.tasty.

И наконец, маковник от homeofhandmadememories – он понравится и детям, и взрослым.

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Щедрая кутья

Щедрая кутья / Фото: instagram.com/karina_tsymbal/

Ингредиенты:

Пшеница – 1 стакан

Вода – 3 стакана

Масло – 50 г

Мед – 2-3 ст. л.

Мак – 2 ст. л

Грецкие орехи, изюм, клюква, курага, цукаты

Цедра лимона и 1 ст. л. лимонного сока

Как приготовить:

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Пшеницу (1 стакан) залить 3 стаканами воды на ночь для набухания. Слить воду и залить чистыми 3 стаканами воды. Варить на слабом огне 30-60 минут до готовности. В горячую кашу добавить масло, курагу, изюм, клюкву (предварительно их нужно замочить), цукаты и измельченные орехи. Добавить мак, мед, цедру и сок лимона. Хорошо перемешать и оставить в холодильнике на несколько часов.

Мясной рулет

Мясной рулет / Фото: instagram.com/ksusha_patrina/

Ингредиенты:

Мясо шея свинина – 1 кг

Морковь – 1 шт.

Шампиньоны – 200 г

Сыр – 100 г

Чеснок – 1 зубчик

Укроп – 30 г

Сливочное масло – 20 г

Соль, перец, розмарин

Как приготовить:

Мясо разрезать вдоль, не доходя до конца 1 см. Затем разрезать по бокам и развернуть. Должна получиться "книжка". Отбить через пленку. Для начинки обжарить грибы с морковью и одним зубчиком чеснока. Переложить в емкость, добавить сыр и перемешать. Мясо натереть солью и перцем. Переложить на пленку, выложить начинку и сформировать рулет. Скрепить нитью или зубочистками. Обжарить до красивой корочки с двух сторон. Форму смазать сливочным маслом, добавить розмарин. Выпекать 1 час 15 минут при 190 градусах. Каждые 15 минут поливать рулет соком.

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Кролик в горчично-сливочном соусе

Кролик в горчично-сливочном соусе / Фото: instagram.com/kristy.tasty/

Ингредиенты:

Кролик – 1,5-2 кг

Лук-порей – 1/2 шт.

Морковь – 2 шт.

Шампиньоны – 300 г

Лук – 1 шт.

Вино белое сухое – 200 мл

Бульон овощной или куриный – 350 мл

Сливки жирные – 200 г

Чеснок – 4-5 зубчика

Горчица острая и зернистая – по 1 ст. л.

Розмарин свежий – 1 веточка

Тимьян свежий – 2-3 веточки

Лавровый лист – 2 шт.

Оливковое масло – 40 мл

Сливочное масло – 20 г

Соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

Морковь и лук-порей нарезать кубиками и обжарить на оливковом масле. Один лист лука-порея сохранить для букета гарни. Добавить бульон, посолить и тушить до тех пор, пока овощи не станут мягкими. Обжаренные овощи отложить. На той же сковороде обжарить грибы, посолить и поперчить по вкусу. Для букета гарни в лист порея выложить лавровый лист, веточки розмарина и тимьяна, свернуть и перевязать нитью. Кролика аккуратно разделать на куски. В чугунной посуде разогреть оливковое и сливочное масло, обжарить кролика до золотистого цвета. Посолить, поперчить. Добавить обжаренные лук, морковь и мясо кролика. Влить вино и выпарить алкоголь. Добавить раздавленный чеснок, влить бульон, сливки и добавить горчицу. Довести до кипения, положить букет гарни, тушить под крышкой на медленном огне около часа.

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Маковник

Маковник / Фото: instagram.com/homeofhandmadememories/

Ингредиенты:

Яйца – 4 шт.

Сахар, мак, мука – по 1 ст.

Сливочное масло – 125 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Изюм, орехи

Как приготовить: