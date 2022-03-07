Что приготовить на 8 Марта во время войны – максимально простые рецепты

Несмотря на сложность ситуации, продолжаем поддерживать друг друга и стараемся делать себе хоть и не в желаемых объемах, но все-таки праздники.
Умелые хозяйки наверняка знают, как из простых продуктов организовать красивый стол на 8 Марта в том числе. Рецепт десерта из овсянки, бананов и какао публиковали.
Простые рецепты блюд на 8 Марта / Фото: Коллаж: Сегодня
Ниже – еще несколько, но уже несладких блюд.
Лазанья из лаваша готовится буквально за 30 минут. Автор рецепта предлагает добавить в фарш свежий помидор. Если его нет, возьмите немного томатной пасты.
Для мини-кексов из яиц и замороженных овощей нужны силиконовые формочки. Если таких нет, сделайте пирог.
Замороженные овощи также используются и для запеченного картофеля.
Рецепты со страницы pp.food_recepts.
Лазанья из лаваша с куриным фаршем
Ингредиенты:
- тонкий лаваш;
- куриный фарш – 300 г;
- луковица;
- молоко – 250 мл;
- мука – 1,5 ст. л.;
- сыр – 150 г;
- помидор – 2 шт.;
- чеснок – 2 зуб.;
- соль, перец.
Лазанью можно приготовить на сковороде и с грибами. Как это сделать – читайте здесь.
Как приготовить:
- Лук, нарезанный кубиками, и фарш обжарить 10 минут под крышкой. Добавить нарезанные кубиками помидоры и тертый чеснок. Готовить 15 минут.
- На сухой сковороде обжарить до изменения цвета муку. Влить, помешивая, молоко. Довести до кипения, убрать с огня.
- Нарезать лаваш на удобные квадраты или прямоугольники. Сыр натереть.
- Выложить слой лаваша, потом фарша и так до конца.
- Залить соусом, сверху посыпать сыром. Запекать 25 минут при 180 градусах.
Яичные кексы с замороженными овощами
Ингредиенты:
- замороженные овощи – 1 стакан;
- яйца – 3 шт.;⠀
- сыр – 40 г;⠀
- кефир или молоко – 2 ст. л.;⠀
- соль, перец – по вкусу.⠀
И еще несколько недорогих и красивых закусок найдете здесь.
Как приготовить:
- В миску разбить три яйца, добавить молоко, мелко нарезанные замороженные овощи, тертый сыр, соль и перец. Хорошо перемешать.
- Заполнить силиконовые формочки для кексов. Если таких формочек нет, можно залить смесь в один общий противень. Тогда получится что-то вроде пирога, а не кексы.⠀
- Выпекать при 180 градусах 18 минут.⠀
Картофель с замороженной брокколи и сыром
Ингредиенты (на 4 порций):
- картофель – 4 шт. (крупных);
- брокколи или измельченная замороженная овощная смесь – 100 г;
- сыр тертый – 80 г;
- молоко – 50 мл;
- соль, перец.
Здесь узнаете, как сделать недорогие закуски из печени трески.
Как приготовить:
- Картофель тщательно вымыть и отправить в разогретую духовку до 200 градусов на 40-45 минут.
- Замороженную овощную смесь или брокколи отварить в течение 5 минут в подсоленной воде.
- Готовый картофель разрезать на половинки. Аккуратно достать сердцевину, оставляя по краям тонким слоем.
- К картофелю добавить капусту или овощи, измельчить в пюре. Добавить молоко и часть тертого сыра, специи и перемешать.
- Заполнить половинки картофельной начинкой. Сверху посыпать тертым сыром
- Запекать при 200 градусах 5-10 минут до образования легкой корочки.⠀