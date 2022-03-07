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Что приготовить на 8 Марта во время войны – максимально простые рецепты

Ирина Маслова
7 марта, 09:48
И не только простые рецепты, но ингредиенты, из которых это все можно сделать. Все эти рецепты очень мобильны, они быстры и могут меняться на ваше усмотрение

Несмотря на сложность ситуации, продолжаем поддерживать друг друга и стараемся делать себе хоть и не в желаемых объемах, но все-таки праздники.

Умелые хозяйки наверняка знают, как из простых продуктов организовать красивый стол на 8 Марта в том числе. Рецепт десерта из овсянки, бананов и какао публиковали.

Простые рецепты блюд на 8 Марта / Фото: Коллаж: Сегодня

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Ниже – еще несколько, но уже несладких блюд.

Лазанья из лаваша готовится буквально за 30 минут. Автор рецепта предлагает добавить в фарш свежий помидор. Если его нет, возьмите немного томатной пасты.

Для мини-кексов из яиц и замороженных овощей нужны силиконовые формочки. Если таких нет, сделайте пирог.

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Замороженные овощи также используются и для запеченного картофеля.

Рецепты со страницы pp.food_recepts.

Лазанья из лаваша с куриным фаршем

Лазанья из лаваша с куриным фаршем / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

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Ингредиенты:

  • тонкий лаваш;
  • куриный фарш – 300 г;
  • луковица;
  • молоко – 250 мл;
  • мука – 1,5 ст. л.;
  • сыр – 150 г;
  • помидор – 2 шт.;
  • чеснок – 2 зуб.;
  • соль, перец.

Лазанью можно приготовить на сковороде и с грибами. Как это сделать – читайте здесь.

Как приготовить:

  1. Лук, нарезанный кубиками, и фарш обжарить 10 минут под крышкой. Добавить нарезанные кубиками помидоры и тертый чеснок. Готовить 15 минут.
  2. На сухой сковороде обжарить до изменения цвета муку. Влить, помешивая, молоко. Довести до кипения, убрать с огня.
  3. Нарезать лаваш на удобные квадраты или прямоугольники. Сыр натереть.
  4. Выложить слой лаваша, потом фарша и так до конца.
  5. Залить соусом, сверху посыпать сыром. Запекать 25 минут при 180 градусах.

Яичные кексы с замороженными овощами

Яичные кексы с замороженными овощами / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

Ингредиенты:

  • замороженные овощи – 1 стакан;
  • яйца – 3 шт.;⠀
  • сыр – 40 г;⠀
  • кефир или молоко – 2 ст. л.;⠀
  • соль, перец – по вкусу.⠀

И еще несколько недорогих и красивых закусок найдете здесь.

Как приготовить:

  1. В миску разбить три яйца, добавить молоко, мелко нарезанные замороженные овощи, тертый сыр, соль и перец. Хорошо перемешать.
  2. Заполнить силиконовые формочки для кексов. Если таких формочек нет, можно залить смесь в один общий противень. Тогда получится что-то вроде пирога, а не кексы.⠀
  3. Выпекать при 180 градусах 18 минут.⠀

Картофель с замороженной брокколи и сыром

Картофель с замороженной брокколи и сыром / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

Ингредиенты (на 4 порций):

  • картофель – 4 шт. (крупных);
  • брокколи или измельченная замороженная овощная смесь – 100 г;
  • сыр тертый – 80 г;
  • молоко – 50 мл;
  • соль, перец.

Здесь узнаете, как сделать недорогие закуски из печени трески.

Как приготовить:

  1. Картофель тщательно вымыть и отправить в разогретую духовку до 200 градусов на 40-45 минут.
  2. Замороженную овощную смесь или брокколи отварить в течение 5 минут в подсоленной воде.
  3. Готовый картофель разрезать на половинки. Аккуратно достать сердцевину, оставляя по краям тонким слоем.
  4. К картофелю добавить капусту или овощи, измельчить в пюре. Добавить молоко и часть тертого сыра, специи и перемешать.
  5. Заполнить половинки картофельной начинкой. Сверху посыпать тертым сыром
  6. Запекать при 200 градусах 5-10 минут до образования легкой корочки.⠀