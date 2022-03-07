Що приготувати на 8 Березня під час війни – максимально прості рецепти

Попри складність ситуації, продовжуємо підтримувати одне одного та намагаємося створювати собі хоч і не в бажаних обсягах, але все-таки свята.

Умілі господині, напевно, знають, як з простих продуктів організувати красивий стіл на 8 Березня в тому числі. Рецепт десерту з вівсянки, бананів та какао публікували.

Прості рецепти страв на 8 Березня / Фото: Колаж: Сьогодні

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Нижче – ще кілька, але вже несолодких страв.

Лазанья з лаваша готується буквально за 30 хвилин. Автори рецепта пропонують додати у фарш свіжий помідор. Якщо його немає, візьміть трохи томатної пасти.

Для мінікексів з яєць та заморожених овочів потрібні силіконові форми. Якщо таких нема, зробіть пиріг.

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Заморожені овочі також використовуються для запеченої картоплі.

Рецепти зі сторінки pp.food_recepts.

Лазанья з лаваша з курячим фаршем

Лазанья з лаваша з курячим фаршем / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

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Інгредієнти:

тонкий лаваш;

курячий фарш – 300 г;

цибулина;

молоко – 250 мл;

борошно – 1,5 ст. л.;

сир – 150 г;

помідор – 2 шт.;

часник – 2 зуб.;

сіль, перець.

Лазанью можна приготувати на сковороді та з грибами. Як це зробити – читайте тут.

Як приготувати:

Цибулю, нарізану кубиками, і фарш обсмажити 10 хвилин під кришкою. Додати нарізані кубиками помідори та тертий часник. Готувати 15 хвилин. На сухій сковороді обсмажити до зміни кольору борошно. Влити, помішуючи, молоко. Довести до кипіння, прибрати з вогню. Нарізати лаваш на зручні квадрати або прямокутники. Сир натерти. Викласти шар лаваша, потім фаршу і так до кінця. Залити соусом, зверху посипати сиром. Запікати 25 хвилин за 180 градусів.

Яєчні кекси із замороженими овочами

Яєчні кекси із замороженими овочами / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

Інгредієнти:

заморожені овочі – 1 склянка;

яйця – 3 шт.;

сир – 40 г;⠀

кефір або молоко – 2 ст. л.;⠀

сіль, перець – за смаком.

І ще кілька недорогих та красивих закусок знайдете тут.

Як приготувати:

У миску розбити три яйця, додати молоко, дрібно нарізані заморожені овочі, тертий сир, сіль та перець. Добре перемішати. Заповнити силіконові форми для кексів. Якщо таких форм немає, можна залити суміш на деко. Тоді вийде щось на зразок пирога, а не кекси. Випікати за 180 градусів 18 хвилин.

Картопля із замороженою броколі та сиром

Картопля із замороженою броколі та сиром / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

Інгредієнти (на 4 порції):

картопля – 4 шт. (великих);

броколі або подрібнена заморожена овочева суміш – 100 г;

сир тертий – 80 г;

молоко – 50 мл;

сіль перець.

Тут дізнаєтеся, як зробити недорогі закуски з печінки тріски.

Як приготувати: