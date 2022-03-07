Що приготувати на 8 Березня під час війни – максимально прості рецепти

Попри складність ситуації, продовжуємо підтримувати одне одного та намагаємося створювати собі хоч і не в бажаних обсягах, але все-таки свята.
Умілі господині, напевно, знають, як з простих продуктів організувати красивий стіл на 8 Березня в тому числі. Рецепт десерту з вівсянки, бананів та какао публікували.
Прості рецепти страв на 8 Березня / Фото: Колаж: Сьогодні
Нижче – ще кілька, але вже несолодких страв.
Лазанья з лаваша готується буквально за 30 хвилин. Автори рецепта пропонують додати у фарш свіжий помідор. Якщо його немає, візьміть трохи томатної пасти.
Для мінікексів з яєць та заморожених овочів потрібні силіконові форми. Якщо таких нема, зробіть пиріг.
Заморожені овочі також використовуються для запеченої картоплі.
Рецепти зі сторінки pp.food_recepts.
Лазанья з лаваша з курячим фаршем
Інгредієнти:
- тонкий лаваш;
- курячий фарш – 300 г;
- цибулина;
- молоко – 250 мл;
- борошно – 1,5 ст. л.;
- сир – 150 г;
- помідор – 2 шт.;
- часник – 2 зуб.;
- сіль, перець.
Лазанью можна приготувати на сковороді та з грибами. Як це зробити – читайте тут.
Як приготувати:
- Цибулю, нарізану кубиками, і фарш обсмажити 10 хвилин під кришкою. Додати нарізані кубиками помідори та тертий часник. Готувати 15 хвилин.
- На сухій сковороді обсмажити до зміни кольору борошно. Влити, помішуючи, молоко. Довести до кипіння, прибрати з вогню.
- Нарізати лаваш на зручні квадрати або прямокутники. Сир натерти.
- Викласти шар лаваша, потім фаршу і так до кінця.
- Залити соусом, зверху посипати сиром. Запікати 25 хвилин за 180 градусів.
Яєчні кекси із замороженими овочами
Інгредієнти:
- заморожені овочі – 1 склянка;
- яйця – 3 шт.;
- сир – 40 г;⠀
- кефір або молоко – 2 ст. л.;⠀
- сіль, перець – за смаком.
І ще кілька недорогих та красивих закусок знайдете тут.
Як приготувати:
- У миску розбити три яйця, додати молоко, дрібно нарізані заморожені овочі, тертий сир, сіль та перець. Добре перемішати.
- Заповнити силіконові форми для кексів. Якщо таких форм немає, можна залити суміш на деко. Тоді вийде щось на зразок пирога, а не кекси.
- Випікати за 180 градусів 18 хвилин.
Картопля із замороженою броколі та сиром
Інгредієнти (на 4 порції):
- картопля – 4 шт. (великих);
- броколі або подрібнена заморожена овочева суміш – 100 г;
- сир тертий – 80 г;
- молоко – 50 мл;
- сіль перець.
Тут дізнаєтеся, як зробити недорогі закуски з печінки тріски.
Як приготувати:
- Картоплю ретельно вимити та відправити в розігріту духовку до 200 градусів на 40-45 хвилин.
- Заморожену овочеву суміш або броколі відварити впродовж 5 хвилин у підсоленій воді.
- Готову картоплю розрізати на половинки. Акуратно дістати серцевину, залишаючи по краях тонким шаром.
- До картоплі додати капусту або овочі, подрібнити у пюре. Додати молоко та частину тертого сиру, спеції та перемішати.
- Заповнити половинки картопляною начинкою. Зверху посипати тертим сиром
- Запікати за 200 градусів 5-10 хвилин до утворення легкої скоринки.