Рецепти недорогих, але смачних та красивих закусок до 8 Березня

За бажанням навіть з найпростіших продуктів можуть вийти дуже гідні закуски. Це може бути грузинська закуска пхалі з білокачанної капусти.
Ці рецепти пропонуємо приготувати до 8 Березня.
Сувлакі – страва грецька, рецепт редакційний. Щоби печінка була соковитою, вона нанизується на шпажки разом із салом та шматочками апельсина.
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В начинку для пирога за рецептом tasy_o_pp, крім курки, можна додати трохи грецького йогурту.
Картопляний пиріг з куркою
Інгредієнти:
- картопля – 650 г;
- яйце – 2 шт.;
- борошно – 30 г;
- сіль, перець.
Начинка:
- філе – 300 г;
- печериці – 100 г;
- йогурт грецький – 60 г;
- яйце – 2 шт.
- часник, сіль – за смаком.
- сир – 30 г.
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Як приготувати:
- Картоплю відварити, подрібнити до пюре. Додати борошно, сіль, перець та яйце, перемішати.
- Викласти у форму, сформувати бортики.
- Для начинки дрібно нарізати курку, гриби та додати яйця, йогурт. Перемішати, додати сіль та перець, викласти на основу.
- Запікати 40 хвилин за 180 градусів, за 2-3 хвилини до готовності посипати тертим сиром.
Сувлакі з курячої печінки
Інгредієнти:
- печінка куряча – 400 г;
- апельсин – 1 шт.
- сало солоне – 50 г;
- соєвий соус – 2 ст. л.;
- сіль, приправа для курки, чорний перець – за смаком;
- олія – 1 ч. л.
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Як приготувати:
- Курячу печінку помити, обсушити. Великий апельсин розрізати на дві частини, з однієї – вичавити сік прямо в печінку, також влити соєвий соус і додати трохи солі, приправу для курки і чорний перець. Перемішати та залишити на кілька годин для маринування.
- Другу частину апельсина порізати шматочками разом зі шкіркою, сало порізати тонкими скибочками. На вологі дерев'яні шпажки по черзі нанизати печінку, сало і шматочки апельсина.
- Шашлички викласти на застелене пергаментом і трохи змащене олією деко. Посипати приправою.
- Запікати спочатку за 230 градусів близько 10 хвилин, а потім за 160 градусів і запікати ще 15 хвилин.