О том, что в доме должен быть запас продуктов с максимальным сроком хранения, мы писали.
Теперь – как наладить питание во время боевых действий и чем кормить детей в бомбоубежище. Рекомендации составлены Центром общественного здоровья Украины.
Чем кормить детей в бомбоубежище / Фото: Коллаж: Сегодня, instagram.com/romanpilipey, freepik.com
Как наладить питание
Нужно учитывать все диетические потребности членов вашей семьи.
Рекомендуемые продукты питания:
- Мясные или рыбные консервы, консервированные овощи, фрукты, ягоды. Консервный нож должен быть под рукой;
- Батончики (белковые, злаковые, фруктовые);
- Хлопья, гранола, хлебцы;
- Арахисовое масло;
- Сушеные фрукты, ягоды;
- Консервированные соки;
- Пастеризованное молоко;
- Орехи;
- Детское питание.
Если электричества не стало, содержимое морозилки нужно постараться переработать. Запечь в фольге, сделать быструю тушенку, обжарить и отварить.
Всю еду и продукты храните в герметичных контейнерах. Категорически нельзя есть то, было при комнатной температуре больше двух часов.
Здесь читайте о продуктах, которые обязательно должны быть в "тревожном чемоданчике", а что брать не нужно.
Чем кормить детей в бомбоубежище
Обязательно должна быть вода. Нет бутилированной – вскипятите проточную;
Овощные рагу. Например, тушеная картошка с морковью и луком;
Запеченное, отварное мясо. Сосиски, вареная колбаса – все это варим или обжариваем;
Дальше – соки, компоты, узвары. Соки достаточно сладкие, так что можно разбавлять их водой;
Приготовьте травяной или обычный чай. Домашние батончики из овсянки и сухофруктов – это лучше конфет и покупного печенья;
Хлебцы в таких условиях удобнее. Хлеб быстро сохнет или может отсыреть. В таком случае хлеб можно обжарить, сделать гренки;
Орехи и сухофрукты – это хорошо насыщает.