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Як налагодити харчування під час бойових дій та чим годувати дітей у бомбосховищі

Ірина Маслова
5 березня, 15:58
Це можуть бути найпростіші овочеві рагу та відварене або запечене м'ясо. Сосиски та ковбасу краще відварити або обсмажити. Замість соку взяти компот або зварити узвар

Про те, що вдома має бути запас продуктів з максимальним терміном зберігання, ми писали.

Тепер – як налагодити харчування під час бойових дій та чим годувати дітей у бомбосховищі. Рекомендації від Центру громадського здоров'я України.

Чим годувати дітей у бомбосховищі / Фото: Колаж: Сьогодні, instagram.com/romanpilipey, freepik.com

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Як налагодити харчування

Треба врахувати всі дієтичні потреби членів вашої родини.

Рекомендовані продукти харчування:

  • М'ясні або рибні консерви, консервовані овочі, фрукти, ягоди. Консервний ніж має бути під рукою;
  • Батончики (білкові, злакові, фруктові);
  • Пластівці, гранола, хлібці;
  • Арахісове масло;
  • Сушені фрукти, ягоди;
  • Консервовані соки;
  • Пастеризоване молоко;
  • Горіхи;
  • Дитяче харчування.

Якщо оселя знеструмлена, вміст морозилки потрібно переробити. Запекти у фользі, зробити швидку тушонку, обсмажити та відварити.

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Усю їжу та продукти зберігайте у герметичних контейнерах. Категорично не можна їсти те, що було за кімнатної температурі більше двох годин.

Тут читайте про продукти, які обов'язково мають бути в "тривожній валізці", а що брати не потрібно.

Чим годувати дітей у бомбосховищі

Обов'язково має бути вода. Немає бутильованої – закип'ятіть проточну;

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Овочеві рагу. Наприклад, тушкована картопля з морквою та цибулею;

Запечене, відварене м'ясо. Сосиски, варена ковбаса – все це варимо або обсмажуємо;

Далі – соки, компоти, узвари. Соки доволі солодкі, тому можна розбавляти їх водою;

Приготуйте трав'яний або звичайний чай. Домашні батончики з вівсянки та сухофруктів – це краще цукерок та покупного печива;

Хлібці за таких умов зручніше. Хліб швидко сохне або може відволожитися. У такому разі хліб можна обсмажити, зробити грінки;

Горіхи та сухофрукти – це добре насичує.