"Тревожный чемоданчик": какие продукты нужно брать, а что стоит оставить

Сегодня рекомендаций и методичек по поводу "тревожного чемоданчика или рюкзака" и их содержимого десятки.
Мы рассказывали, что обязательно должно быть из вещей первой необходимости, теперь не менее важное – продукты.
Нужно понимать, что приготовить еду в экстренных ситуациях мало получится, поэтому крупы все-таки брать не стоит.
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А вот консервы, супы и каши быстрого приготовления – подходят.
Итак, что нужно взять с собой в "тревожный чемоданчик", а что очевидно будет лишним – ниже.
Продукты, которые нужно положить в "тревожный чемоданчик"
Вода
Ее должно быть максимально много. Столько, сколько сможете унести. Эксперты советуют время от времени обогащать ее кислородом.
То есть открывать крышку и переливать из одной бутылки в другую.
Воду для "тревожного чемоданчика" нужно хранить в темном прохладном месте.
Соль (совсем немного)
В обычное время мы можем максимально от нее отказываться, в экстремальных ситуациях соль должна быть.
Этот продукт быстро впитывает в себя влагу, подумайте над герметичной упаковкой для нее.
Супы и каши быстрого приготовления
Сейчас ассортимент этих продуктов широкий. Что касается каш быстрого приготовления, то старайтесь выбирать с минимальным количеством подсластителей.
Мясные и овощные консервы с большим количеством жидкости
Это не только разного вида тушенка, но и консервированные овощные смеси.
Хоть срок хранения этих продуктов и достаточно долгий, постарайтесь купить с максимальным.
Сухофрукты, орехи
Они сравнительно легкие и питательные. Не обязательны экзотические орехи, грецкие ничем не хуже.
Чай, кофе, сухое молоко
С этими продуктами нужно быть острожными. Как бы мы не относились к растворимому кофе и фасованному в пакетики чаю, они все же практичней.
Что касается сухого молока, то оно заменит обычное, если привыкли пить с ним горячие напитки.
Сыр в плотной парафиновой корке
Такой сыр хранится чуть дольше другого. Но брать его много необязательно, а если он и есть, то съесть его нужно как можно быстрее.
Сухари, сушки, хлебцы
Самые обычные без усилителей вкуса и ароматизаторов. Пресные хлебцы будут отличной заменой хлебу.
Вяленое мясо
Его тоже можно взять при большом желании. Но стоит помнить, что подобные продукты очень соленые, будут требовать много воды.
Что будет лишним в "тревожном чемоданчике"
- печенье, конфеты, сдоба;
- сосиски, вареная колбаса;
- рыбные консервы;
- чипсы, соленый и сладкий крекер, семечки;
- соусы, кетчуп, майонез.