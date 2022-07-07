Малиновое варенье на зиму – 3 самых разных рецепта (фото)

Любители варенья знают – его много не бывает, причем самого разного. Для разнообразия попробуйте закрыть на зиму хотя бы одну баночку варенья из шелковицы, оно получается невероятного цвета.
Малиновое не менее красивое и полезное безусловно. С ним, как и з другим, неизменные пропорции: чем больше сахара, тем оно гуще.
Рецепты малинового варенья / Фото: freepik.com
Все эти рецепты проверены неоднократно. Варенье "Пятиминутка" максимально оставляет в себе аромат и вкус свежей ягоды. Еще попробуйте малиновый джем, для него нужно сварить сироп из сока малины.
Малиновое варенье "Пятиминутка"
Ингредиенты:
- 1 кг малины;
- 1 кг сахара.
Как приготовить:
- Малину засыпать сахаром и перемолоть блендером.
- Перелить в кастрюлю. Варить на среднем огне, довести до кипения. Снять пену.
- Варить на медленном огне еще 5 минут.
- Готовое горячее варенье разлить по чистым банкам. Закрыть крышками и убрать остывать.
Самые разные заготовки из смородины найдете здесь.
Густое малиновое варенье
Ингредиенты:
- 1 кг малины;
- 1,5 кг сахара.
Как приготовить:
- Засыпать малину сахаром, чередуя: стакан малины – стакан сахара. Оставить на 3-4 часа до появления сока.
- Сок слить в большую кастрюлю. Варить 10-15 минут. Это нужно, чтобы варенье не было водянистым.
- В сироп добавить малину, перемешать, довести до кипения. Снять пену и варить 15 минут.
- Готовое горячее малиновое варенье разлить по стерилизованным банкам.
Как сделать компот из черешни на зиму – читайте здесь.
Малиновое варенье, рецепт джема
Ингредиенты:
- 1 кг малины;
- 1 кг сахара.
Как приготовить:
- Малину тщательно промыть.
- Засыпать ягоды половиной сахара (500 г) и поставить в холодильник на ночь, чтобы малина пустила сок.
- Утром отделить ягоды от сиропа. В сироп добавить 500 г сахара и довести до кипения.
- Положить ягоды в сироп и на среднем огне варить 30 минут, помешивая деревянной ложкой и снимая пену.
- Чтобы проверить готовность варенья, в плоскую тарелку выложить ложку джема, остудить. Провести ложкой или пальцем через середину: если джем не растекается, он готов.
- Разложить варенье в стерильные банки и герметично закрыть. Хранить в темном месте.
Планируете закрыть вишневое варенье на зиму? По этому рецепту оно не потемнеет.