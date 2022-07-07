Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

Малиновое варенье на зиму – 3 самых разных рецепта (фото)

Ирина Маслова
7 июля, 08:58
Безусловно полезное варенье, одна из самых важных летних заготовок. Оно не только вкусное, но и очень полезное. В подборке есть рецепт варенья за 5 минут, очень густого и, как джем

Любители варенья знают – его много не бывает, причем самого разного. Для разнообразия попробуйте закрыть на зиму хотя бы одну баночку варенья из шелковицы, оно получается невероятного цвета.

Малиновое не менее красивое и полезное безусловно. С ним, как и з другим, неизменные пропорции: чем больше сахара, тем оно гуще.

Рецепты малинового варенья / Фото: freepik.com

Реклама

Все эти рецепты проверены неоднократно. Варенье "Пятиминутка" максимально оставляет в себе аромат и вкус свежей ягоды. Еще попробуйте малиновый джем, для него нужно сварить сироп из сока малины.

Малиновое варенье "Пятиминутка"

Варенье из малины домашнее / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Реклама
  • 1 кг малины;
  • 1 кг сахара.

Как приготовить:

  1. Малину засыпать сахаром и перемолоть блендером.
  2. Перелить в кастрюлю. Варить на среднем огне, довести до кипения. Снять пену.
  3. Варить на медленном огне еще 5 минут.
  4. Готовое горячее варенье разлить по чистым банкам. Закрыть крышками и убрать остывать.

Самые разные заготовки из смородины найдете здесь.

Густое малиновое варенье

Варенье из малины на зиму / Фото: Depositphotos

Реклама

Ингредиенты:

  • 1 кг малины;
  • 1,5 кг сахара.

Как приготовить:

  1. Засыпать малину сахаром, чередуя: стакан малины – стакан сахара. Оставить на 3-4 часа до появления сока.
  2. Сок слить в большую кастрюлю. Варить 10-15 минут. Это нужно, чтобы варенье не было водянистым.
  3. В сироп добавить малину, перемешать, довести до кипения. Снять пену и варить 15 минут.
  4. Готовое горячее малиновое варенье разлить по стерилизованным банкам.

Как сделать компот из черешни на зиму – читайте здесь.

Малиновое варенье, рецепт джема

Малиновый джем / Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 1 кг малины;
  • 1 кг сахара.

Как приготовить:

  1. Малину тщательно промыть.
  2. Засыпать ягоды половиной сахара (500 г) и поставить в холодильник на ночь, чтобы малина пустила сок.
  3. Утром отделить ягоды от сиропа. В сироп добавить 500 г сахара и довести до кипения.
  4. Положить ягоды в сироп и на среднем огне варить 30 минут, помешивая деревянной ложкой и снимая пену.
  5. Чтобы проверить готовность варенья, в плоскую тарелку выложить ложку джема, остудить. Провести ложкой или пальцем через середину: если джем не растекается, он готов.
  6. Разложить варенье в стерильные банки и герметично закрыть. Хранить в темном месте.

Планируете закрыть вишневое варенье на зиму? По этому рецепту оно не потемнеет.