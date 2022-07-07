Малинове варення на зиму – 3 різних рецепти (фото)

Любителі варення знають – його багато не буває, причому різного. Для різноманітності спробуйте закрити на зиму хоча б одну баночку варення з шовковиці, воно виходить неймовірного кольору.

Малинове не менш красиве та корисне безумовно. З ним, як і з іншим, постійні пропорції: що більше цукру, то воно густіше.

Рецепти малинового варення

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Усі ці рецепти перевірені неодноразово. Варення "П'ятихвилинка" максимально залишає в собі аромат і смак свіжої ягоди. Ще спробуйте малиновий джем, для нього потрібно зварити сироп із соку малини.

Малинове варення "П'ятихвилинка"

Варення з малини домашнє

Інгредієнти:

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1 кг малини;

1 кг цукру.

Як приготувати:

Малину засипати цукром і перемолоти блендером. Перелити в каструлю. Варити на середньому вогні та довести до кипіння. Зняти піну. Варити на повільному вогні ще 5 хвилин. Готове гаряче варення перелити в чисті банки. Закрити кришками, дати остигнути.

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Густе малинове варення

Варення з малини

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Інгредієнти:

1 кг малини;

1,5 кг цукру.

Як приготувати:

Засипати малину цукром, чергуючи: склянка малини – склянка цукру. Залишити на 3-4 години до появи соку. Сік злити у велику каструлю. Варити 10-15 хвилин. Це потрібно, щоб варення не було рідким. У сироп додати малину, перемішати, довести до кипіння. Зняти піну й варити 15 хвилин. Готове гаряче малинове варення перелити в стерилізовані банки.

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Малинове варення, рецепт джему

Малиновий джем

Інгредієнти:

1 кг малини;

1 кг цукру.

Як приготувати:

Малину ретельно промити. Засипати ягоди половиною норми цукру (500 г) і поставити в холодильник на ніч, щоб малина пустила сік. Відокремити ягоди від сиропу. У сироп додати 500 г цукру й довести до кипіння. Покласти ягоди в сироп і на середньому вогні варити 30 хвилин, помішуючи дерев'яною ложкою і знімаючи піну. Щоби перевірити готовність варення, в пласку тарілку викласти ложку джему, остудити. Провести ложкою або пальцем через середину: якщо джем не розтікається, він готовий. Розкласти варення в стерильні банки та герметично закрити. Зберігати в темному місці.

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