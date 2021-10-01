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Норвежский яблочный пирог, где очень много корицы – рецепт для долгих осенних вечеров

Ирина Маслова
1 октября, 14:28
Корицы действительно много – столовая ложка, советуют, чтобы было с горкой. Но именно эта специя делает пирог особенным. Вместе с яблоками можно взять немного груш и слив

Вы являетесь ценителем выпечки, где главная роль предоставлена яблокам? Тогда стоит попробовать норвежский пирог. Его внешний вид идеальный, красиво "отполирован" корицей и лепестками миндаля. Корицы действительно нужно много, но это по оригинальному рецепту. Ее количество можно регулировать. Авторы рецепта уверенны, что много корицы – это хорошо, это согревает. Перед тем, как приступите, все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Норвежский яблочный пирог

Ингредиенты:

Норвежский яблочный пирог / Фото: cooking.nytimes.com

  • 4 яблока;
  • 230 г сливочного масла;
  • 255 г муки;
  • 1 ½ ч. л. разрыхлителя;
  • 250 г сахара;
  • 3 большие яйца;
  • 100 мл молока;
  • 30 г лепестков миндаля;
  • 2 ст. л. коричневого сахара;
  • 1 ст. л. корицы:
  • взбитые сливки или ванильное мороженое для подачи.

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Как приготовить:

  1. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте толщиной 1 см. Отложите в сторону.
  2. Форму смажьте сливочным маслом и слегка присыпьте мукой.
  3. Духовку разогрейте до 180 градусов.
  4. Просейте муку и соедините с разрыхлителем. Отложите в сторону.
  5. Миксером взбейте сахар и сливочное масло в течение нескольких минут, пока оно не станет легким и воздушным.
  6. Вбейте яйца по одному, затем взбивайте примерно 3 минуты до кремообразного состояния. Постепенно добавляйте мучную смесь тремя порциями, чередуя с молоком, тщательно перемешивая после каждого добавления. Перелейте тесто в форму.
  7. Плотно выложите ломтики яблока поверх жидкого теста, слегка вдавив их. Сверху посыпьте миндалем, коричневым сахаром и корицей.
  8. Поместите в духовку и выпекайте около 1 часа, пока тестер (зубочистка) не будет сухим, верхний слой не подрумянится и не станет достаточно твердым на ощупь.
  9. Дайте остыть на сковороде. Подавайте с мороженым.

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