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Норвезький яблучний пиріг, де дуже багато кориці – рецепт для довгих осінніх вечорів

Ірина Маслова
1 жовтня, 14:28
Кориці насправді багато – столова ложка, радять, щоби було з гіркою. Але саме ця спеція робить пиріг особливим. Разом з яблуками можна взяти трохи груш і слив

Ви є цінителем випічки, де головну роль надано яблукам? Тоді варто спробувати норвезький пиріг. Його зовнішній вигляд ідеальний, красиво "відполірований" корицею і пелюстками мигдалю. Кориці потрібно багато, але це за оригінальним рецептом. Її кількість можна регулювати. Автори рецепта впевнені, що багато кориці – це добре, це зігріває. Перед тим, як почнете, всі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

Норвезький яблучний пиріг

Інгредієнти:

Норвезький яблучний пиріг / Фото: cooking.nytimes.com

  • 4 яблука;
  • 230 г вершкового масла;
  • 255 г борошна;
  • 1 ½ ч. л. розпушувача;
  • 250 г цукру;
  • 3 великі яйця;
  • 100 мл молока;
  • 30 г пелюсток мигдалю;
  • 2 ст. л. коричневого цукру;
  • 1 ст. л. кориці:
  • збиті вершки або ванільне морозиво для подачі.

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Як приготувати:

  1. Яблука очистіть від шкірки і серцевини, наріжте завтовшки 1 см. Відкладіть у сторону.
  2. Форму змастіть вершковим маслом і злегка присипте борошном.
  3. Духовку розігрійте до 180 градусів.
  4. Просійте борошно і з'єднайте з розпушувачем. Відкладіть у сторону.
  5. Міксером збийте цукор і вершкове масло впродовж декількох хвилин, доки воно не стане легким і повітряним.
  6. Вбийте яйця по одному, потім збивайте приблизно 3 хвилини до кремоподібного стану. Поступово додавайте борошняну суміш трьома порціями, чергуючи з молоком, ретельно перемішуючи після кожного додавання. Перелийте тісто в форму.
  7. Щільно викладіть скибочки яблука поверх рідкого тіста, злегка вдавивши їх. Зверху посипте мигдаль, коричневий цукро і корицю.
  8. Помістіть у духовку і випікайте близько 1 години, доки тестер (зубочистка) буде сухою, верхній шар не підрум'яниться і не стане твердим на дотик.
  9. Дайте охолонути на сковороді. Подавайте з морозивом.

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