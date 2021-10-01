Норвезький яблучний пиріг, де дуже багато кориці – рецепт для довгих осінніх вечорів

Ви є цінителем випічки, де головну роль надано яблукам? Тоді варто спробувати норвезький пиріг. Його зовнішній вигляд ідеальний, красиво "відполірований" корицею і пелюстками мигдалю. Кориці потрібно багато, але це за оригінальним рецептом. Її кількість можна регулювати. Автори рецепта впевнені, що багато кориці – це добре, це зігріває. Перед тим, як почнете, всі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

Норвезький яблучний пиріг

Інгредієнти:

Норвезький яблучний пиріг / Фото: cooking.nytimes.com

4 яблука;

230 г вершкового масла;

255 г борошна;

1 ½ ч. л. розпушувача;

250 г цукру;

3 великі яйця;

100 мл молока;

30 г пелюсток мигдалю;

2 ст. л. коричневого цукру;

1 ст. л. кориці:

збиті вершки або ванільне морозиво для подачі.

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Як приготувати:

Яблука очистіть від шкірки і серцевини, наріжте завтовшки 1 см. Відкладіть у сторону. Форму змастіть вершковим маслом і злегка присипте борошном. Духовку розігрійте до 180 градусів. Просійте борошно і з'єднайте з розпушувачем. Відкладіть у сторону. Міксером збийте цукор і вершкове масло впродовж декількох хвилин, доки воно не стане легким і повітряним. Вбийте яйця по одному, потім збивайте приблизно 3 хвилини до кремоподібного стану. Поступово додавайте борошняну суміш трьома порціями, чергуючи з молоком, ретельно перемішуючи після кожного додавання. Перелийте тісто в форму. Щільно викладіть скибочки яблука поверх рідкого тіста, злегка вдавивши їх. Зверху посипте мигдаль, коричневий цукро і корицю. Помістіть у духовку і випікайте близько 1 години, доки тестер (зубочистка) буде сухою, верхній шар не підрум'яниться і не стане твердим на дотик. Дайте охолонути на сковороді. Подавайте з морозивом.

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