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Пересолили еду? 10 лайфхаков, которые помогут быстро это исправить

Ирина Маслова
31 марта, 17:46
Это не только о том, чтобы добавить воды в пересоленные первые блюда. Значительно сократить пересол помогут немного сливочного масла или сливок, сок лимона или лимонная кислота

Большинство тех, кто называет себя мастером готовки знают, как даже самые недорогие ингредиенты превратить в отличную еду, например, рыбу.

Это касается и добавления соли. Мы абсолютно уверенны, сколько ее нужно класть. Но случается так, что вдруг еда пересолена.

Как исправить пересоленную еду / Фото: freepik.com

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Конечно, можно добавить воды – это проверенный способ, но тогда и само блюдо становится или очень пресным, или меняет консистенцию. Поэтому важно знать и другие способы, как спасти пересоленную еду.

Как исправить вкус пересоленной еды

Фото: freepik.com

Лайфхак №1. Добавьте воды

Одно из быстрых решений для пересоленных бульонов или жидких блюд – это добавить воды. Допустим, вы приготовили азиатский суп с лапшой и немного переборщили с солью.

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Просто налейте немного холодной воды и снова доведите до кипения. Чтобы выровнять вкус в блюде, добавьте специи. Важно контролировать их количество.

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Лайфхак №2. Добавить кислоты (лимонной или лимонный сок)

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Лимонный сок способен нейтрализовать лишнюю соль в картофеле или рыбе. Добавлять лимонный сок нужно осторожно – по капле. И каждый раз проверять вкус.

Лайфхак №3. Промыть под водой

Пересоленные овощи, крупы, макароны можно промыть под проточной водой. Можно также повторно залить водой, довести до кипения и дать постоять пару минут. Вода впитает излишки соли из продуктов.

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Лайфхак №4. Добавить сливки или сливочное масло

Добавление сливочного компонента поможет сделать вкус блюда более мягким.

Например, вы пересолили курицу, немного сливок или сливочного масла значительно снизят уровень соли. И еще – сделают ваше мясо более нежным.

Лайфхак №5. Добавить чего-нибудь сладкого (меда или моркови)

Мед, немного сахара и морковь помогут убрать лишнюю соль в соусах или супе. Как и кислые продукты (сок лимона), сладкие также добавляйте понемногу.

Лайфхак №6. Добавьте крахмалистые продукты

Некоторые продукты способны впитывать излишки соли. Это картофель, крахмалистые крупы, макаронные изделия, свежая зелень.

В пересоленные первые блюда можно положить несколько измельченных картофелин или 100 граммов риса. Они впитают в себя лишнюю соль.

Если картофель или рис в блюде лишние, то положите картофелину целиком, чтобы потом ее достать, а крупы поместите в суп в тканевом мешочке.

Лайфхак № 7. Добавьте в пересоленное блюдо овощи или крупу

Это хорошо работает с мясом. В фарш можно добавить тертый сырой картофель, репчатый лук, кабачок, морковь или отварной рис. В блюда из мяса или рыбы – сырые овощи и потушить. Так получите основное блюдо и овощной гарнир.

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Лайфхак №8. Замочите купленную ветчину

Если вы купили в магазине ветчину или бекон, и они пересолены, залейте их водой и оставьте на пару часов. Избыток соли заберет вода.

Лайфхак №9. Следите за ингредиентами

Когда в рецепте блюда присутствует соевый соус, оливки, каперсы, рыбные консервы, то и солить, соответственно, нужно меньше.

Всегда учитывайте наличие соленых ингредиентов в рецептуре.

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Лайфхак №10. Переработайте пересоленное блюдо

Например, из пересоленного фарша можно сделать начинку для пирога, а пересоленный вареный картофель измельчить и пустить на начинку для пирожков или вареников.

По материалам: Еpicurious.com.