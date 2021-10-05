Пицца на день рождения – 7 неожиданных начинок, которые не встретишь в пиццериях

Пицца на день рождения – это, скорее, тогда, когда вы устраиваете тематическую вечеринку, или праздник у вашего ребенка. Безусловно, проще заказать ее доставкой. Но своя, домашняя, все-таки вкуснее, потому что вы лично контролируете свежесть ингредиентов для начинки и качество соусов. Перед тем, как приступать, ознакомьтесь с простыми правилами по приготовлению итальянской еды, чтобы все сделать идеально.

Пепперони с соусом "Чеддер"

Пепперони с соусом "Чеддер" / Фото: instagram.com/daniilsichev/

Рецепты пиццы на день рождения / Фото: freepik.com

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Ингредиенты:

250 г теста для пиццы;

100 г моцареллы;

50 г пепперони;

30 г калабрийских перцев или перцев чили;

15 г рукколы.

Для томатного соуса:

2,5 кг томатов в собственном соку;

20 г чеснока;

10 г базилика;

20 г соли;

10 г сахара;

орегано, черный перец – по вкусу;

50 мл оливкового масла.

Для соуса "Чеддер":

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500 мл сливок 22%;

250 г тертого чеддера.

Как приготовить:

Для томатного соуса измельчить помидоры в блендере, добавить специи, оливковое масло и перемешать. Для сырного соуса сливки разогреть, добавить тертый сыр и смешать венчиком на медленном огне до полного растворения сыра. Противень смазать растительным маслом, выложить на него тесто, распределить по противню. Намазать томатным соусом. Сверху выложить сыр, пепперони и выпекать 7 минут при температуре 220 градусов до яркого цвета. Вынуть пиццу из противня, полить сырным соусом украсить перцем и рукколой.

Пицца с баклажанами по-сицилийски

Пицца с баклажанами / Фото: pixabay.com

Для теста:

1 1/2 чашки теплой воды;

2 ч. л. сахара;

1 1/2 ч. л. сухих дрожжей;

2 ч. л. соли;

2 ст. л. оливкового масла;

3 3/4 стакана муки.

Для соуса:

800 мл томатов в собственном соку;

2 ч. л. сушеного орегано;

1 ст. л. оливкового масла;

1 1/4 ч. л. соли;

1/2 ч. л. черного перца.

Для начинки:

1 крупный баклажан;

1/4 стакана растительного масла;

по 1 свежий помидор, красный лук, тонко нарезанный;

225 г измельченной моцареллы;

1/2 чашки сыра пармезан, тертого;

соль, свежий базилик.

Как приготовить:

Смешать теплую воду, дрожжи и сахар. Оставить на 15 минут. Добавить соль и оливковое масло. Частями ввести муку, полить тесто оливковым маслом и оставить в теплом месте на 1 час. Для соуса смешать помидоры, орегано, оливковое масло, соль и перец в блендере. Баклажаны нарезать тонким пластинками, посыпать солью и оставить на 30 минут. Затем хорошо промыть. В сковороде с толстым дном нагреть масло на среднем огне. Обжарить баклажаны в течение 2-3 минут. Выложить на бумажное полотенце. Застелить противень пергаментной бумагой, выложить тесто. Распределить по поверхности. Полить томатным соусом и посыпать моцареллой. Выложить тонко нарезанный лук и баклажаны. Выпекать 15-20 минут при 220 градусах до золотистого цвета. Готовую пиццу украсить пармезаном, помидорами и свежим базиликом.

Пицца с фетой и лососем

Пицца с фетой и лососем / Фото: instagram.com/marina_okhotina/

Ингредиенты для теста:

500 г муки;

300 мл теплой воды;

10 г свежих дрожжей;

1 ч. л. соли;

2 ст. л. оливкового масла.

Для начинки (по вкусу):

томатный соус;

лосось слабосоленый;

фета, моцарелла, пармезан;

кунжут, итальянские сушеные травы, руккола.

Как приготовить:

Просеять муку, добавить соль и перемешать. В теплую воду добавить дрожжи, оливковое масло, перемешать. Замесить тесто и оставить на 2 часа в теплом месте. Разложить тесто на пергамент, смазанный оливковым маслом. Намазать томатным соусом и посыпать травами. Запечь при 220 градусах в течение 3-5 минут. Выложить моцареллу, лосось, фету и посыпать кунжутом. Вернуть в духовку и запекать до готовности. Украсить пармезаном и листьями рукколы.

Низкокалорийная пицца с ветчиной

Низкокалорийная пицца с ветчиной / Фото: instagram.com/marina_nazarova_/

Ингредиенты:

100 г обезжиренного творога;

1 яйцо;

40 г рисовой муки;

щепотка соли.

Для начинки:

соленые огурцы;

ветчина;

оливки;

помидор;

сыр;

томатный соус.

Как приготовить:

Все ингредиенты смешать, замесить тесто. Распределить на противне, смазанном маслом и слегка намазать соусом. Выпекать 10 минут при 220 градусах. Выложить начинку и вернуть в духовку на 10-15 минут. Украсить зеленью.

Пицца "Нисуаз"

Пицца "Нисуаз" / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Базовое тесто для пиццы;

1,5 ч. л. сахара;

по 2 ст. л. оливкового масла, муки;

по 300 г моцареллы, твердого сыра, консервированных сардин;

по 200 мл сливок, уксуса;

300 мл томатного соуса;

по 1 шт. лук, свежий огурец;

10 г оливок;

базилик, руккола.

Как приготовить:

Лук нашинковать, залить уксусом и добавить немного сахара. На разогретой сковороде обжарить муку до появления орехового аромата. Влить масло, перемешать. Постепенно влить сливки. Варить до загустения, довести до вкуса специями. Распределить тесто на смазанной маслом поверхности. Намазать томатным соусом и соусом бешамель. Сверху посыпать тертым твердым сыром и моцареллой. Выпекать при 250 градусах 15 минут. Когда тесто немного поднимется, разложить маринованный лук и вернуть в духовку на 7-10 минут.

Пицца "Чикаго"

Пицца "Чикаго" / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

300 г пшеничной муки;

70 г кукурузной муки;

1,5 ч. л. сухих дрожжей;

по 200 г колбасок, моцареллы, твердого сыра;

200 г томатного соуса;

2 луковицы;

3 зубчика чеснока;

250 мл воды;

по 1 ч. л. соли, сахара;

2 ст. л. оливкового масла;

итальянские травы, сливочное масло.

Как приготовить:

В теплую воду добавить дрожжи, сахар и немного муки. Перемешать. Соединить муку и соль, влить опару, замесить тесто. Добавить половину оливкового масла и еще раз перемешать. Оставить тесто в теплом месте на 45 минут. Разогреть духовку до 250 градусов. Для начинки нарезать лук и чеснок, слегка обжарить. Добавить томатный соус, травы, сахар и кусок сливочного масла. Выложить тесто на смазанную растительным маслом поверхность, сформировать бортики. Добавить сыр, томатный соус и нарезанные колбаски. Выпекать 15 минут.

Пепперони с моцареллой

Пепперони с моцареллой / Фото: freepik.com

Ингредиенты для теста:

300 г муки;

по 2 ч. л. разрыхлителя, растительного масла;

150-175 мл теплой воды;

соль, перец.

Для начинки:

120 г томатного соуса;

1/2 ч. л. сушеных итальянских трав;

моцарелла;

салями;

30 г твердого сыра.

Как приготовить:

Смешать муку и разрыхлитель, добавить соль, перец и масло. Замесить тесто и распределить по поверхности формы для выпекания. Оставить корж в духовке на 3 минуты при 220 градусах. Смешать томатный соус, травы, соль и перец. Достать корж и смазать соусом. Выложить моцареллу, колбасу и тертый сыр. Выпекать в течение 15 минут, пока сыр не станет золотистым.

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