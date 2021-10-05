Пицца на день рождения – 7 неожиданных начинок, которые не встретишь в пиццериях

Пицца на день рождения – это, скорее, тогда, когда вы устраиваете тематическую вечеринку, или праздник у вашего ребенка. Безусловно, проще заказать ее доставкой. Но своя, домашняя, все-таки вкуснее, потому что вы лично контролируете свежесть ингредиентов для начинки и качество соусов. Перед тем, как приступать, ознакомьтесь с простыми правилами по приготовлению итальянской еды, чтобы все сделать идеально.
Пепперони с соусом "Чеддер"
Рецепты пиццы на день рождения / Фото: freepik.com
Ингредиенты:
- 250 г теста для пиццы;
- 100 г моцареллы;
- 50 г пепперони;
- 30 г калабрийских перцев или перцев чили;
- 15 г рукколы.
Для томатного соуса:
- 2,5 кг томатов в собственном соку;
- 20 г чеснока;
- 10 г базилика;
- 20 г соли;
- 10 г сахара;
- орегано, черный перец – по вкусу;
- 50 мл оливкового масла.
Для соуса "Чеддер":
- 500 мл сливок 22%;
- 250 г тертого чеддера.
Как приготовить:
- Для томатного соуса измельчить помидоры в блендере, добавить специи, оливковое масло и перемешать.
- Для сырного соуса сливки разогреть, добавить тертый сыр и смешать венчиком на медленном огне до полного растворения сыра.
- Противень смазать растительным маслом, выложить на него тесто, распределить по противню. Намазать томатным соусом.
- Сверху выложить сыр, пепперони и выпекать 7 минут при температуре 220 градусов до яркого цвета.
- Вынуть пиццу из противня, полить сырным соусом украсить перцем и рукколой.
Пицца с баклажанами по-сицилийски
Для теста:
- 1 1/2 чашки теплой воды;
- 2 ч. л. сахара;
- 1 1/2 ч. л. сухих дрожжей;
- 2 ч. л. соли;
- 2 ст. л. оливкового масла;
- 3 3/4 стакана муки.
Для соуса:
- 800 мл томатов в собственном соку;
- 2 ч. л. сушеного орегано;
- 1 ст. л. оливкового масла;
- 1 1/4 ч. л. соли;
- 1/2 ч. л. черного перца.
Для начинки:
- 1 крупный баклажан;
- 1/4 стакана растительного масла;
- по 1 свежий помидор, красный лук, тонко нарезанный;
- 225 г измельченной моцареллы;
- 1/2 чашки сыра пармезан, тертого;
- соль, свежий базилик.
Как приготовить:
- Смешать теплую воду, дрожжи и сахар. Оставить на 15 минут. Добавить соль и оливковое масло. Частями ввести муку, полить тесто оливковым маслом и оставить в теплом месте на 1 час.
- Для соуса смешать помидоры, орегано, оливковое масло, соль и перец в блендере.
- Баклажаны нарезать тонким пластинками, посыпать солью и оставить на 30 минут. Затем хорошо промыть.
- В сковороде с толстым дном нагреть масло на среднем огне. Обжарить баклажаны в течение 2-3 минут. Выложить на бумажное полотенце.
- Застелить противень пергаментной бумагой, выложить тесто. Распределить по поверхности.
- Полить томатным соусом и посыпать моцареллой. Выложить тонко нарезанный лук и баклажаны.
- Выпекать 15-20 минут при 220 градусах до золотистого цвета. Готовую пиццу украсить пармезаном, помидорами и свежим базиликом.
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Пицца с фетой и лососем
Ингредиенты для теста:
- 500 г муки;
- 300 мл теплой воды;
- 10 г свежих дрожжей;
- 1 ч. л. соли;
- 2 ст. л. оливкового масла.
Для начинки (по вкусу):
- томатный соус;
- лосось слабосоленый;
- фета, моцарелла, пармезан;
- кунжут, итальянские сушеные травы, руккола.
Как приготовить:
- Просеять муку, добавить соль и перемешать. В теплую воду добавить дрожжи, оливковое масло, перемешать. Замесить тесто и оставить на 2 часа в теплом месте.
- Разложить тесто на пергамент, смазанный оливковым маслом. Намазать томатным соусом и посыпать травами. Запечь при 220 градусах в течение 3-5 минут.
- Выложить моцареллу, лосось, фету и посыпать кунжутом. Вернуть в духовку и запекать до готовности.
- Украсить пармезаном и листьями рукколы.
Низкокалорийная пицца с ветчиной
Ингредиенты:
- 100 г обезжиренного творога;
- 1 яйцо;
- 40 г рисовой муки;
- щепотка соли.
Для начинки:
- соленые огурцы;
- ветчина;
- оливки;
- помидор;
- сыр;
- томатный соус.
Как приготовить:
- Все ингредиенты смешать, замесить тесто. Распределить на противне, смазанном маслом и слегка намазать соусом. Выпекать 10 минут при 220 градусах.
- Выложить начинку и вернуть в духовку на 10-15 минут.
- Украсить зеленью.
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Пицца "Нисуаз"
Ингредиенты:
- Базовое тесто для пиццы;
- 1,5 ч. л. сахара;
- по 2 ст. л. оливкового масла, муки;
- по 300 г моцареллы, твердого сыра, консервированных сардин;
- по 200 мл сливок, уксуса;
- 300 мл томатного соуса;
- по 1 шт. лук, свежий огурец;
- 10 г оливок;
- базилик, руккола.
Как приготовить:
- Лук нашинковать, залить уксусом и добавить немного сахара.
- На разогретой сковороде обжарить муку до появления орехового аромата. Влить масло, перемешать. Постепенно влить сливки. Варить до загустения, довести до вкуса специями.
- Распределить тесто на смазанной маслом поверхности. Намазать томатным соусом и соусом бешамель.
- Сверху посыпать тертым твердым сыром и моцареллой.
- Выпекать при 250 градусах 15 минут. Когда тесто немного поднимется, разложить маринованный лук и вернуть в духовку на 7-10 минут.
Пицца "Чикаго"
Ингредиенты:
- 300 г пшеничной муки;
- 70 г кукурузной муки;
- 1,5 ч. л. сухих дрожжей;
- по 200 г колбасок, моцареллы, твердого сыра;
- 200 г томатного соуса;
- 2 луковицы;
- 3 зубчика чеснока;
- 250 мл воды;
- по 1 ч. л. соли, сахара;
- 2 ст. л. оливкового масла;
- итальянские травы, сливочное масло.
Как приготовить:
- В теплую воду добавить дрожжи, сахар и немного муки. Перемешать. Соединить муку и соль, влить опару, замесить тесто.
- Добавить половину оливкового масла и еще раз перемешать. Оставить тесто в теплом месте на 45 минут.
- Разогреть духовку до 250 градусов.
- Для начинки нарезать лук и чеснок, слегка обжарить. Добавить томатный соус, травы, сахар и кусок сливочного масла.
- Выложить тесто на смазанную растительным маслом поверхность, сформировать бортики. Добавить сыр, томатный соус и нарезанные колбаски.
- Выпекать 15 минут.
Пепперони с моцареллой
Ингредиенты для теста:
- 300 г муки;
- по 2 ч. л. разрыхлителя, растительного масла;
- 150-175 мл теплой воды;
- соль, перец.
Для начинки:
- 120 г томатного соуса;
- 1/2 ч. л. сушеных итальянских трав;
- моцарелла;
- салями;
- 30 г твердого сыра.
Как приготовить:
- Смешать муку и разрыхлитель, добавить соль, перец и масло. Замесить тесто и распределить по поверхности формы для выпекания.
- Оставить корж в духовке на 3 минуты при 220 градусах.
- Смешать томатный соус, травы, соль и перец.
- Достать корж и смазать соусом. Выложить моцареллу, колбасу и тертый сыр.
- Выпекать в течение 15 минут, пока сыр не станет золотистым.
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